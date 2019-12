Tasawwur rides to glory in main event

Tasawwur, ridden by A. Sandesh, won the Maharaja Jiwajirao Scindia Trophy (Gr. 2), the main event of Sunday’s (Dec. 29) races. The winner is owned by Mr. Shiven Surendranath rep. Diamond Band Racing Syndicate Pvt. Ltd., M/s. Haider Soomar, K.H. Vaccha, Parag C. Mengale & Ritik K. Bhasin. Adhirajsingh Jodha trains the winner. Sandesh stole the limelight by winning five races on the day.

1. IBRAHIM A RAHIMTOOLA TROPHY DIV. II (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46 : RON (Sandesh) 1, Mikayla’s Pride (Neeraj) 2, Quail Hollow (Malam) 3 and Titanium (Nicky Mackay) 4. 2, Lnk, 3-1/2. 1m, 11.65s. ₹16 (w), 11, 11 and 26 (p). SHP: 36, EXW: 914, EXP: 44, FP: 57, Q: 90, Tanala: 301 and 235. Favourite: Ron. Owners: Mr. Berzis J.Engineer, Mrs. Magansingh P.Jodha & Mr. Dwiraj Singh Jodha. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

2. SIR JAMSETJEE JEEJEEBHOY (VI Bart) (1,000m), 2-y-o only: EXOTIC QUEEN (Sandesh) 1, Feel Lucky (Parmar) 2, Treasure Hunt (David Egan) 3 and Dharasana (Nicky Mackay) 4. Not run: Farahnaaz. 7, 1, Hd. 59.61s. ₹17 (w), 13 and 27 (p). SHP: 68, FP: 146, Q: 221, Tanala: 216 and 46. Favourite: Exotic Queen. Owners: Mr. Ajay Jalan rep. Ultimo Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: Faisal A. Abbas.

3. KUSUMBEN DHIRUBHAI SHAH TROPHY (1,000m), Cl. III, rated 40 to 66: EN SABAH NUR (Sandesh) 1, Impala (Dashrath) 2, Storm Breaker (Yash Narredu) 3 and Rising Brave (K. Kadam) 4. Nose, Lnk, Nose. 58.95s. ₹50 (w), 18 and 25 (p). SHP: 41, EXW: 4,566, FP: 396, Q: 129, Tanala: 268 and 88. Favourite: Storm Breaker. Owners: Mr. Vijay V. Shah & Mrs. Pooja V. Shah rep. Vs Zaia Thoroughbred Racing & Breeding Pvt. Ltd. & Mr. Abhay S. Bhutada. Trainer: Narendra Lagad.

4. IBRAHIM A RAHIMTOOLA TROPHY DIV. I (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46: NIGHT HUNT (Sandesh) 1, Hodson’s Horse (Santosh) 2, Gandalf (A. Prakash) 3 and Articulate (Neeraj) 4. 6-1/2, 2, 2-1/2. 1m, 10.92s. ₹20 (w), 13, 20 and 32 (p). SHP: 54, EXW: 19,264, EXP: 773, FP: 188, Q: 143, Tanala: 2,121 and 699. Favourite: Night Hunt. Owners: Mr. Niraj Tyagi and Mr. Vikas Sachdeva rep. Blazing Saddles (PF) & Mr. G. Shewakramani. Trainer: Vishal Gaikwad.

5. MAHARAJA JIWAJIRAO SCINDIA TROPHY (Gr.2) (1,800m), 3-y-o & over: TASAWWUR (Sandesh) 1, La Rondine (David Egan) 2, Bronx (Chouhan) 3 and Raees (C.S. Jodha) 4. 1-3/4, 1-1/2, Sh. 1m, 49.40s. ₹31 (w), 16 and 15 (p). SHP: 35, EXW: 920, FP: 156, Q: 34, Tanala: 165 and 69. Favourite: La Rondine. Owners: Mr. Shiven Surendranath rep. Diamond Band Racing Syndicate Pvt. Ltd., M/s. Haider Soomar, K.H. Vaccha, Parag C. Mengale & Ritik K. Bhasin. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

6. CARDINAL PLATE (1,400m), Cl. V, rated 4 to 30: LION KING (Zeeshan) 1, Mount Moriah (Nathan Evans) 2, Cray Cray (Nazil) 3 and Grand Chieftain (C.S.Jodha) 4. 1, Lnk, 1-1/4. 1m, 24.47s. ₹37 (w), 14, 24 and 23 (p). SHP: 59, EXP: 1,640, FP: 342, Q: 99, Tanala: 2,044 and 968. Favourite: Sir Ramon. Owners: M/s. Kushaljit Singh Juneja & Shazaan Shah. Trainer: Shazaan Shah.

Jackpot: 70%: ₹3,494 (156 tkts.) and 30%: 239 (979 tkts.). Treble: 536 (57 tkts.). Super Jackpot: 70%: 2, 479 (29 tkts.) and 30%: 194 (159 tkts.)