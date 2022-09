Taimur for Mysore Race Club Trophy

The five-year-old gelding Taimur, who ran second in his last start, should make amends in the Mysore Race Club Trophy, the main event of Saturday’s (Sept. 17) races. Rails will be announced one hour before the first race.

1. NATIONALISTIC PLATE (Div. II) (1,200m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30, 2.00: 1. Pisa (5) Antony Raj 59.5, 2. Between Friends (11) Rupesh 59, 3. Intense Belief (7) V. Bunde 56, 4. Teispes (8) Shubham 55.5, 5. Spiritual Rock (1) T.S. Jodha 55, 6. Scottish Scholar (9) N.K. Ashish 54.5, 7. Turmeric Tower (4) M. Alam 53, 8. Zacapa (10) J. Chinoy 52.5, 9. Silent Knight (6) Peter 50.5, 10. Ame (3) P. Dhebe 50, 11. Nusrat (12) S. Saqlain 49 and 12. Regal Prince (2) Nazil 49.

1. TURMERIC TOWER, 2. SPIRITUAL ROCK, 3. BETWEEN FRIENDS

2. DR. K. VASUDEVAN TROPHY (Div. II) (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 2.30: 1. Red Carnation (6) C.S. Jodha 59, 2. Executive Decision (7) N.B. Kuldeep 56, 3. Outlander (5) R. Ajinkya 56, 4. Better Half (2) A. Gaikwad 54, 5. Lightning Blaze (8) J. Chinoy 54, 6. Power Of Blessings (1) Peter 53, 7. Toofaan (3) Merchant 52.5, 8. Mirae (4) M. Alam 52 and 9. Tarzan (9) Nazil 51.5.

1. OUTLANDER, 2. RED CARNATION, 3. POWER OF BLESSINGS

3. MYSORE RACE CLUB TROPHY (1,600m), Cl. I, rated 80 and upward. 3.00: 1. Taimur (4) Bhawani 60.5, 2. Flying Visit (5) Antony Raj 57, 3. Augustus Caesar (2) Neeraj 54.5, 4. Victorious Sermon (6) Sandesh 53.5, 5. Sunrise Ruby (1) Trevor 52 and 6. Kamilah (3) Parmar 49.

1. TAIMUR, 2. SUNRISE RUBY

4. DINKOO N. CHENOY TROPHY (1,600m), Cl. III, rated 40 to 66, 3.30: 1. Own Voice (2) R. Ajinkya 59, 2. Queen O’ War (4) Parmar 58, 3. Flaming Lamborgini (6) Antony Raj 57.5, 4. Mystical Rose (1) Trevor 57, 5. Flying Scotsman (3) Sandesh 56.5, 6. Django (8) Zervan 54, 7. Chieftain (5) Nazil 50.5 and 8. Rubik Star (7) T.S. Jodha 50.5.

1. QUEEN O’ WAR, 2. OWN VOICE, 3. FLAMING LAMBORGINI

5. DR. K. VASUDEVAN TROPHY (Div. I) (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 4.00: 1. Soup And Sandwich (7) S. Saqlain 62, 2. Almas (8) R. Ajinkya 59.5, 3. Northern Singer (1) J. Chinoy 59.5, 4. Hilma Klint (4) M. Alam 59, 5. Champers On Ice (5) V. Bunde 56, 6. Fidato (10) Antony Raj 55.5, 7. Baba (2) Bhawani 54, 8. Prince Igor (9) Nazil 53.5, 9. Zukor (3) N.K. Ashish 53 and 10. Pegaso (6) Nirmal 51.

1. SOUP AND SANDWICH, 2. NORTHERN SINGER, 3. FIDATO

6. MR. GREEDY PLATE (2,000m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 4.30: 1 Edmund (8) R. Ajinkya 56, 2. Gimme (5) Parmar 56, 3. Star (6) Peter 56, 4. Wall Street (3) Yash Narredu 56, 5. Brave Beauty (4) Nazil 54.5, 6. Fashion Icon (9) V. Bunde 54.5, 7. Kiefer (7) Sandesh 54.5, 8. Kimiko (1) C.S. Jodha 54.5, 9. Tureci (10) T.S. Jodha 54.5 and 10. Venus (2) C. Umesh 54.5.

1. WALL STREET, 2. BRAVE BEAUTY, 3. FASHION ICON

7. NATIONALISTIC PLATE (Div. I) (1,200m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30 -- 5.00: 1. Jack Bauer (4) Sandesh 61, 2. Sentinel (2) Rupesh 61, 3. Indian Crown (11) Antony Raj 60.5, 4. Victoria Peak (5) P. Vinod 60.5, 5. Ahren (9) R. Ajinkya 59.5, 6. Multiencrypted (8) P. Dhebe 59.5, 7. Perfect Man (10) H. Gore 59.5, 8. Anoushka (12) S. Saqlain 59, 9. Red Dust (1) N.K. Ashish 58.5, 10. Remy Red (3) J. Chinoy 57.5, 11. C’est L’ Amour (7) Nirmal 56.5 and 12. Camille (6) Nazil 51.5.

1. ANOUSHKA, 2. JACK BAUER, 3. REMY RED

Day’s Best: TAIMUR.

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 4,5 & 6.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.