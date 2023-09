September 03, 2023 12:44 am | Updated September 02, 2023 06:45 pm IST - Hyderabad

Trainer Rajesh Narredu’s ward Synthesis should score over his rivals in the Race2win.com Deccan Colts Championship Stakes (Gr. 3), the stellar attraction of Sunday’s (Sept. 3) races.

1. SILVER PHANTOM PLATE (1,800m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 1.30 p.m.: 1. Sacred Bond (4) P. Trevor 56, 2. Stunning Art (7) D.S. Deora 56, 3. Terenga (2) Antony Raj S 56, 4. Duck Hawk (3) Md. Ismail 54.5, 5. Exeter (5) P. Ajeeth Kumar 54.5, 6. Lady Racines (1) Akshay Kumar 54.5, 7. Queen Empress (6) Abhay Singh 54.5 and 8. Toffee (8) R.S. Jodha 54.5.

1. LADY RACINES, 2. SACRED BOND, 3. TERENGA

2. HILL FORT PLATE (1,200m), rated upto 25 (Cat. III) — 2.05: 1. Blue Brigade (3) Kuldeep Singh (Sr) 60, 2. Protocol (1) Md. Ismail 60, 3. Riffa (5) Santosh Raj 60, 4. Solar Princess (8) Surya Prakash 60, 5. My Master (7) A. Imran Khan 59.5, 6. Double Bonanza (2) Kuldeep Singh (Jr) 59, 7. Silver Lining (4) S. Saqlain 59 and 8. Canterbury (6) Afroz Khan 57.

1. SILVER LINING, 2. BLUE BRIGADE, 3. MY MASTER

3. BHUPALPALLY PLATE (Div. I) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.40: 1. Blast In Class (4) Santosh Raj N R 60, 2. Ice Berry (2) Kuldeep Singh (Jr) 60, 3. Plethora (8) R.S. Jodha 60, 4. The Hambone (5) Sonu Kumar 57.5, 5. Golden Forza (11) Kiran Naidu 56.5, 6. Sucker Punch (9) P. Ajeeth Kumar 55.5, 7. Mireya (10) Kuldeep Singh (Sr) 55, 8. First Class (6) B. Nikhil 53.5, 9. Arba Wahed Arba (7) Afroz Khan 52.5, 10. Good Tidings (1) Mohit Singh 52.5 and 11. Star Cruise (3) Surya Prakash 52.5.

1. BLAST IN CLASS, 2. PLETHORA, 3. GOLDEN FORZA

4. COLONEL B. SANTOSH BABU MEMORIAL CUP (2,000m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.15: 1. Humanitarian (8) Akshay Kumar 61.5, 2. Truth (5) Kuldeep Singh (Sr) 58, 3. Stormy Ocean (1) P. Trevor 57.5, 4. Aurele (4) P. Sai Kumar 57, 5. Princess Daka (3) S. Saqlain 56, 6. Path Of Peace (9) Surya Prakash 55.5, 7. Ramiel (6) Antony Raj S 53, 8. Aerial Combat (2) S.K. Paswan 52.5, 9. Beauty Flame (10) G. Naresh 52.5 and 10. China Town (7) P. Ajeeth Kumar 50.

1. STORMY OCEAN, 2. HUMANITARIAN, 3. RAMIEL

5. RACE2WIN.COM DECCAN COLTS CHAMPIONSHIP STAKES (Gr. 3) (1,600m) (Terms), Colts and Geldings, 3-y-o only — 3.50: 1. Czar (3) Antony Raj S 56, 2. Destroyer (5) P.S. Chouhan 56, 3. High Command (4) Akshay Kumar 56, 4. Huntingdon (2) S. Saqlain 56, 5. Shadow Of The Moon (1) P. Trevor 56, 6. Synthesis (6) Yash Narredu 56, 7. Wolf Creek (8) Hindu Singh 56 and 8. Worcester (7) Vivek G 56.

1. SYNTHESIS, 2. DESTROYER, 3. HIGH COMMAND

6. TELANGANA AND ANDHRA SUB AREA CUP (1,100m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 4.25: 1. La Mirage (5) A.A. Vikrant 62, 2. Archway (2) Antony Raj S 60.5, 3. Avancia (4) Sonu Kumar 57.5, 4. Kenaf (7) Afroz Khan 57.5, 5. The Thunder (8) Kiran Naidu 55, 6. Malibu (6) Vivek G 54.5, 7. Milton Keynes (3) B.R. Kumar 53.5, 8. Stoic Hero (1) P. Ajeeth Kumar 53.5 and 9. Mr. Perfect (9) B. Nikhil 50.

1. AVANCIA, 2. ARCHWAY, 3. KENAF

7. BHUPALPALLY PLATE (Div. II) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 5.00: 1. Classy Dame (3) Kuldeep Singh (Jr) 60, 2. Doe A Deer (4) P. Trevor 60, 3. Sopranos (7) P.S. Chouhan 60, 4. Ok Boss (9) Mohit Singh 57, 5. Fatuma (2) Akshay Kumar 55.5, 6. Hot Seat (1) Kiran Naidu 55, 7. Spectacular Cruise (10) A.A. Vikrant 55, 8. Precious Gift (5) P. Sai Kumar 54, 9. Blue Label (6) Surya Prakash 52.5 and 10. Creative Force (8) Kuldeep Singh (Sr) 52.5.

1. FATUMA, 2. SOPRANOS, 3. DOE A DEER

Day’s Best: STORMY OCEAN

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.

