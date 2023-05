Sweet Fragrance takes the honours in the feature event

May 13, 2023 06:11 pm | Updated 06:13 pm IST - UDHAGAMANDALAM:

Sweet Fragrance (M.S. Deora up) won the first division of Pyledriver Handicap (1,600m), the main event of the races held here on Saturday (May 13). P. Krishna trains the winner.

1. NATIVE TRAIL HANDICAP: GLORIOUS VICTORY (C. Umesh) 1, Tifosi (B. Dharshan) 2, Epistoiary (A.M. Alam) 3 and Stillwater (P. Sai Kumar) 4. Lnk, 5-1/4 and snk. 1m, 19.62s. Owner: Mr. Gundala Suryanarayana. Trainer: Fahad Khan.

2. LORD NORTH HANDICAP: DANCING GRACE (C. Umesh) 1, Anzio (P. Sai Kumar) 2, Supreme Grandeur (Farid Ansari) 3 and Raffinato (M.S. Deora) 4. 7-1/4, 3-1/2 and 1. 1m, 30.05s. Owner: Mr. K. Muthuvellayan. Trainer: Sebastian.

3. GOLD TRIP PLATE: MISS ALLURE (Ashhad Asbar) 1, Salome (C. Umesh) 2, Aurora Borealis (Farid Ansari) 3 and Kallipos (S.A. Amit) 4. Dist, 2-3/4 and 3. 1m, 30.09s. Owners: Mr. K. Kaliyaperumal & M/s. Kunal Gupta Stud Farm. Trainer: D. Narredu.

ADVERTISEMENT

4. WESTOVER HANDICAP (Div. I): MON GENERAL (Ashhad Asbar) 1, Wild Frank (Khet Singh) 2, Big Treasure (S.A. Amit) 3 and Glorious Sunshine (C. Brisson) 4. 3, 1 and 1-1/4. 1m, 17.68s. Owner: Dr. Murali Venkataswamy. Trainer: V. Ajith Kumar.

5. WESTOVER HANDICAP (Div. II): DEMESTHENES (S.A. Amit) 1, Mayflower (B. Dharshan) 2, Daiyamondo (M.S. Deora) 3 and Autumn Shower (Ram Nandan) 4. Lnk, 6 and 1-1/2. 1m, 17.46s. Owner: Mr. M.A.M.R. Muthiah rep. M/s. GMMSR Advisory Services. Trainer: R. Ramanathan.

6. WELLINGTON HANDICAP: ABILITARE (M.S. Deora) 1, Windsor Walk (C. Umesh) 2, Gingersnap (Gagandeep) 3 and Suparakiga (P.S. Kaviraj) 4. 1/2, 4-1/2 and 1/2. 2m, 2.90s. Owner: Mr. Dhruv Kumar Futnani. Trainer: P. Krishna.

7. PYLEDRIVER HANDICAP (Div. I): SWEET FRAGRANCE (M.S. Deora) 1, Kings Walk (Mohit Singh) 2, Cape Wickham (C. Umesh) 3 and Gallantry (S. Kamble) 4. 1-1/4, nose and 8-3/4. 1m, 43.17s. Owner: M/s. Zaveri Stud Farm. Trainer: P. Krishna.

8. PYLEDRIVER HANDICAP (Div. II): ROYAL BARON (P. Sai Kumar) 1, Sonic Dash (S. Imran) 2, Strombolis (Manikandan) 3 and Ibrahimovic (P.S. Kaviraj) 4. not run: Ganton. 9-1/4, 2-1/2 and hd. 1, 43.40s. Owner: Mr. A.L. Murugappan. Trainer: B. Suresh.