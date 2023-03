Supreme Spirit takes the honours in  The Hindu Cup

March 09, 2023 09:01 pm | Updated 09:02 pm IST - Mumbai:

Mr. C. Aryama Sundaram’s Supreme Spirit (P.S. Kaviraj astride) upset favourite Cordelia to win The Hindu Cup, the feature event of Thursday’s (March 9) races here. The winner is trained by Imtiaz A. Sait.

1. INDIARACE.COM TROPHY: RASPUTIN (Mustakim Alam) 1, Zarak (Kirtish) 2, Grand Accord (Haridas Gore) 3 and Sandman (Aniket) 4. 9-1/2, 2 and Dist. 2m, 2.29s. ₹11 (w), 10 and 11 (p). SHP: 21, FP: 27, Q: 15, Tanala: 51 and 24. Favourite: Rasputin. Owners: Mr. Homi Mehta, Mrs. Homi Mehta, Mr. Jehangir Mehta, Mr. Milan Luthira & Mrs. Liane Luthria. Trainer: Imtiaz A. Sait.

2. THE TIMES OF INDIA CUP : MARLBORO MAN (Gagandeep Maan) 1, Dagger’s Strike (N. Bhosale) 2, Shadows (Kaviraj) 3 and Come Back Please (Peter) 4. 1-1/4, 1/2 and Nose. 1m, 25.81s. ₹62 (w), 22, 16 and 15 (p). SHP: 46, FP: 363, Q: 144, Tanala: 889 and 447. Favourite: Shadows. Owners: M/s. Vivek Lalwani, T.C. De Sousa & Subhag Singh. Trainer: Subhag Singh.

3. THE HINDU CUP: SUPREME SPIRIT (P.S. Kaviraj) 1, Cordelia (Kirtish) 2, Glacier (Mustakim) 3 and Kinzhal (Peter) 4. 2, 1-1/2 and 3-1/2. 1m, 25.84s. ₹88 (w), 19 and 12 (p). SHP: 58, FP: 133, Q: 19, Tanala: 544 and 602. Favourite: Cordelia. Owner: Mr. C. Aryama Sundaram. Trainer: Imtiaz A. Sait.

4. MID-DAY TROPHY: OUTLANDER (Haridas Gore) 1, Queen’s Pride (P. Shinde) 2, Trinket (Kirtish) 3 and Hilma Klint (Aniket) 4. Shd, 1-1/4 and 2-3/4. 59.15s. ₹31 (w), 10, 12 and 18 (p). SHP: 28, FP: 203, Q: 38, Tanala: 342 and 200. Favourite: Queens Pride. Owners: M/s. Jatin L. Trivedi & Nitin H. Jain. Trainer: Rehanullah Khan.

5. FREE PRESS JOURNAL CUP: MIDSUMMER STAR (Gagandeep Maan) 1, Attained (P. Shinde) 2, Champagne Smile (P. Vinod) 3 and Myrcella (Peter) 4. 2-1/4, Hd and 1-3/4. 1m, 11.85s. ₹42 (w), 16, 10 and 14 (p). SHP: 36, FP: 200, Q: 65, Tanala: 273 and 144. Favourite: Attained. Owners: M/s. Nitin H. Jain & Jatin L. Trivedi. Trainer: S.K. Sunderji.

6. RACINGPULSE.IN TROPHY: SUPERLATIVE (P. Shinde) 1, Esperanza (Kaviraj) 2, Rodrigo (L. Alex Rozario) 3 and Lord Vader (Kirtish) 4. Not run: Desert Fire. 1/2, Lnk and Shd. 58.54s. ₹88 (w), 22, 14 and 15 (p). SHP: 41, FP: 216, Q: 180, Tanala: 801 and 289. Favourite: Lord Vader. Owners: Mr. Homi Mehta, Mrs. Homi Mehta & Mr. Jenagir Mehta. Trainer: S.K. Sunderji.

7. RACE MIRROR TROPHY: MOUNT SINAI (Mustakim Alam) 1, Between Friends (Haridas Gore) 2, Lion King (Kaviraj) 3 and Speculator (N. Bhosale) 4. 3-1/4, 3/4 and 1-1/4. 1m, 24.74s. ₹35 (w), 16, 30 and 17 (p). SHP: 119, FP: 877, Q: 572, Tanala: 3,566 and 407. Favourite: Sussing. Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Saleem Fazelbhoy, Mr. Karius Dadachanji, Mr. Hoshang J. Nazir, Mr. Munchi P. Shroff & Mr. Solomon F. Sopher. Trainer: Altaf Hussain.

Jackpot: 70%: ₹1,05,813 (1 tkt.) & 30%: 22,674 (2 tkts.).

Treble: 1,726 (18 tkts.).

Super Jackpot: 100% c/f.