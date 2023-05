Supreme Dance primed to deliver in Royal Western India Turf Club Trophy

May 06, 2023 12:30 am | Updated May 05, 2023 06:17 pm IST - UDHAGAMANDALAM:

Supreme Dance, who is in great heart, may score again in the Royal Western India Turf Club Trophy (1,600m), the feature event of the races to be held here on Saturday morning (May 6).

1. ALPINISTA PLATE (1,300m), maiden 3-y-o only (Terms), 10-30 a.m.: 1. Gimmler (4) A. Ayaz Khan 56, 2. Knotty Power (6) S.A. Amit 56, 3. Regent Prince (1) Farid Ansari 56, 4. Ruling Star (5) P. Sai Kumar 56, 5. Vision Quest (10) C. Brisson 56, 6. Cloudy Hills (3) S. Kamble 54.5, 7. Flurry Heart (2) Manikandan 54.5, 8. Green Reef (9) Farhan Alam 54.5, 9. Nashvegas (8) P.S. Kaviraj 54.5 and 10. Starkova (7) C. Umesh 54.5.

1. RULING STAR, 2. NASHVEGAS, 3. KNOTTY POWER

2. DELHI RACE CLUB TROPHY (1,400m), 5-y-o & over, rated 00 to 25, 11-00: 1. Mayflower (2) Khet Singh 60, 2. Nagada (3) S.A. Amit 60, 3. Glorious Victory (5) S. Imran 59, 4. Stillwater (4) C. Umesh 57, 5. Priceless Treasure (6) Shyam Kumar 56.5, 6. Symphony In Style (8) P.S. Kaviraj 56, 7. Lady Zeen (1) Inayat 54 and 8. Star Of Texas (7) Farhan Alam 51.

1. STILLWATER, 2. NAGADA, 3. LADY ZEEN

3. STAR SUPREME HANDICAP (1,400m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 11-30: 1. Renegade (5) Khet Singh 60, 2. Romualdo (2) S. Kamble 58.5, 3. Eagle Bluff (6) A. Ayaz Khan 58.5, 4. Sporting Spirit (9) C. Umesh 58.5, 4. Star Lap (8) Gagandeep 55.5, 6. Swarga (3) P. Sai Kumar 55.5, 7. Andorra (7) P.S. Kaviraj 55, 8. Empress Royal (10) C. Brisson 54.5, 9. Santamarina Star (1) S.A. Amit 54 and 10. Royal Baron (4) Farhan Alam 53.

1. SWARGA, 2. ROYAL BARON, 3. SANTAMARINA STAR

4. ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB TROPHY (1,600m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), (Outstation horses eligible), 12-00 noon: 1. Supreme Dance (3) P. Sai Kumar 61, 2. Glorious Grace (2) Inayat 60.5, 3. Windermere (5) S. Kamble 60.5, 4. Empress Eternal (7) Farid Ansari 58, 5. Glorious Destiny (1) C. Brisson 57, 6. Illustrious Ruler (4) Shyam Kumar 57, 7. Rays Of Sun (9) P.S. Kaviraj 57, 8. Albinus (6) C. Umesh 54.5, 9. Yours Forever (8) A. Ayaz Khan 53.5 and 10. Grandiose (10) Ashhad Asbar 53.

1. SUPREME DANCE, 2. GLORIOUS GRACE, 3. WINDERMERE

5.ROYAL CALCUTTA TURF CLUB TROPHY (2,000m), rated 20 to 45 (o to 19 eligible), 12-30 p.m.: 1. Aretha (4) P.S. Kaviraj 60, 2. Jack Richer (5) A. Ayaz Khan 58, 3. Gingersnap (3) P. Sai Kumar 57.5, 4. Glorious Evensong (8) C. Brisson 57.5, 5. Mastery (7) S. Kamble 56, 6. Windsor Walk (1) C. Umesh 54.5, 7. Anatolia (6) S.A. Amit 54 and 8. Hugo Don (2) Farid Ansari 53.5.

1. ARETHA, 2. WINDSOR WALK, 3. GLORIOUS EVENSONG

6. MISHRIFF HANDICAP (Div. I), (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 1-00: 1. Attenborough (9) S. Kamble 61, 2. Ms. Boss (4) Ram Nandan 61, 3. Pacific (6) A.M. Tograllu 61, 4. Current View (8) Inayat 60, 5. Excellent Star (5) Gagandeep 59, 6. Wild Frank (2) Khet Singh 57.5, 7. Danny’s Girl (3) Ashhad Asbar 56.5, 8. Corus (10) M. Bhaskar 55, 9. Demesthenes (7) S.A. Amit 54.5 and 10. Star Of Royalty (1) Farid Ansari 52.

1. CURRENT VIEW, 2. ATTENBOROUGH, 3. EXCELLENT STAR

7. MISHRIFF HANDICAP (Div. II), (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 1-30: 1. Single Malt (7) S.A. Amit 61, 2. Autumn Shower (2) Ram Nandan 56, 3. Listen To Me (4) P.S. Kaviraj 55, 4. Glorious Legend (6) Inayat 54.5, 5. Herring (9) A. Ayaz Khan 53.5, 6. Zaneta (5) C. Umesh 53.5, 7. Queen Anula (1) Ashhad Asbar 52, 8. Tudor Crown (3) Farhan Alam 52, 9. The Rebel (10) B. Dharshan 51 and 10. Authentic Bell (8) Khet Singh 50.

1. SINGLE MALT, 2. QUEEN ANULA, 3. LISTEN TO ME

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.