Supernatural, who is in good shape, should make amends in the Betway Indian 2000 Guineas

December 18, 2022 12:06 am | Updated 12:06 am IST - Mumbai

Trainer Pesi Shroff’s ward Supernatural, who ran second in his last start over 1400m, is in good shape and should make amends in the Betway Indian 2000 Guineas, the stellar attraction of Sunday’s (Dec. 18) races here.

There will be no false rails.

1. COLE GOLD TROPHY (1,000m), Cl. V, 5-y-o and over, rated 4 to 30 – 1.30 p.m.: 1. Jet Typhoon (7) Merchant 61.5, 2. Power Of Neath (5) Dashrath 61.5, 3. Victoria Peak (9) P. Vinod 61.5, 4. Rising Brave (2) H. Gore 61, 5. C’est L’ Amour (1) Mustakim Alam 54, 6. Ame (6) Parmar 50, 7. Nusrat (4) N.K. Ashish 49, 8. Reciprocity (3) S. Amit 49 and 9. Suited Aces (8) Nirmal 49.

1. AME, VICTORIA PEAK, 3. JET TYPHOON

2. MULRAJ GOCULDAS TROPHY (1,400m), Cl. I, rated 80 and upward – 2.00: 1. Taimur (2) Bhawani 60, 2. Flying Visit (4) P. Trevor 55.5, 3. Augustus Caesar (1) Mustakim Alam 54.5, 4. Successor (5) Sandesh 52 and 5. Count Of Savoy (3) Neeraj 50.5.

1. SUCCESSOR, 2. AUGUSTUS CAESAR

3. FAIZ JASDANWALLA TROPHY (DIV. II) (1,200m), Cl. IV Maiden, 3-y-o only – 2.30: 1. Mysticism (6) Kirtish 59, 2. Evening Breeze (8) Bhawani 57.5, 3. Mighty Wings (5) Merchant 57.5, 4. Volare (3) Mosin 57.5, 5. Lady Di (4) Shubham 57, 6. Champagne Smile (1) V. Bunde 56.5, 7. Mighty Thunder (7) Mustakim Alam 56.5, 8. Diamondintherough (10) A. Gaikwad 55.5, 9. Hagibis (11) S. Amit 55.5, 10. Arbitrage (2) Zervan 54.5, 11. Hunar (12) Saba 54.5 and 12. Better Half (9) Nirmal 52.

1. CHAMPAGNE SMILE, 2. HAGIBIS, 3. MIGHTY THUNDER

4. NAWABZADA RASHIDUZAFFAR KHAN TROPHY (2,000m), Cl. III, rated 40 to 66 – 3.00: 1. Wordsmith (9) P. Trevor 60.5, 2. Wall Street (4) Suraj Narredu 57.5, 3. Flaming Lamborgini (2) Neeraj 57, 4. Rasputin (3) Sandesh 57, 5. Regal Command (7) Bhawani 56, 6. Easy Rider (1) Zervan 55, 7. Leto (6) V. Bunde 55, 8. Alpha Gene (5) Dashrath 50 and 9. Wild Thing (8) Dhebe 49.5.

1. WALL STREET, 2. WORDSMITH, 3. RASPUTIN

5. GULAMHUSEIN ESSAJI TROPHY (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46 – 3.30: 1. Mad Love (15) P. Trevor 59, 2. Sinner (4) Neeraj 59, 3. Kings Best (6) Sandesh 58.5, 4. Flash Force (3) Ranjane 57, 5. Galway Bay (2) Suraj Narredu 57, 6. Majorella Blue (16) R. Ajinkya 55.5, 7. Remy Red (14) J. Chinoy 55.5, 8. Nationwide (11) Zervan 54, 9. Peregrine Falcon (9) Kirtish 54, 10. Royal Blue (7) Bhawani 54, 11. Amber Knight (10) Shelar 53.5, 12. Angels Trumpet (8) N.B. Kuldeep 53.5, 13. Nostalgic (13) C. Umesh 52, 14. Lord Murphy (12) V. Bunde 51.5, 15. Michigan (1) C.S. Jodha 51.5 and 16. Stunning Visual (5) Merchant 51.

1. NOSTALGIC, 2. KINGS BEST, 3. SINNER

6. BETWAY INDIAN 2000 GUINEAS (Gr. 1) (1,600m) (Terms), 3-y-o only – 4.00: 1. Ahead Of My Time (4) Sandesh 57, 2. Coeur De Lion (6) Neeraj 57, 3. Fortunate Son (3) Dhebe 57, 4. Mojito (8) Parmar 57, 5. Phenom (7) D.A. Naik 57, 6. Ravishing Form (2) Suraj Narredu 57, 7. Son Of A Gun (1) C.S. Jodha 57 and 8. Supernatural (5) P. Trevor 57.

1. SUPERNATURAL, 2. AHEAD OF MY TIME, 3. SON OF A GUN

7. FAIZ JASDANWALLA TROPHY (DIV. I) (1,200m), Maiden 3-y-o only, rated 20 to 46 – 4.30: 1. Montgomery (3) Kirtish 59, 2. Adonis (2) Dhebe 57.5, 3. Blue’s Pride (6) N.B. Kuldeep 57.5, 4. Don’t Be Shy (5) Shelar 57.5, 5. Otello (11) S. Amit 57.5, 6. Scaramanga (7) Zervan 57.5, 7. Victory Chant (8) J. Chinoy 57.5, 8. Renaissance Art (9) A. Gaikwad 57, 9. Baba (12) V. Jodha 56, 10. Milli (10) Sandesh 56, 11. Walter (1) R. Ajinkya 56 and 12. House Of Lords (4) C.S. Jodha 55.

1. MONTGOMERY, 2. SCARAMANGA, 3. BABA

8. WILD EAGLE TROPHY (2,000m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 4 to 30 – 5.00: 1. Eleos (1) Neeraj 61.5, 2. Jubilant Journey (3) R. Ajinkya 61, 3. Mount Sinai (5) C.S. Jodha 58.5, 4. Willy Wonkaa (12) Sandesh 58.5, 5. Power Of Thor (6) Dashrath 58, 6. Verdandi (2) V. Bunde 56.5, 7. Lightning Flame (8) Bhawani 56, 8. Zacapa (7) J. Chinoy 55, 9. Scottish Scholar (9) Merchant 52.5, 10. Song Song Blue (10) N.B. Kuldeep 50, 11. Camille (4) Mustakim Alam 49 and 12. Regal Prince (11) P. Shinde 49.

1. ELEOS, 2. JUBILANT JOURNEY, 3. WILLY WONKAA

Day’s Best: SUPERNATURAL

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 5, 6 & 7. (ii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.