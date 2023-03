Super Kind takes the honours in Ashwapriya Plate

March 10, 2023 06:26 pm | Updated 06:26 pm IST - BENGALURU:

Mr. Rajan Aggarwal’s Super Kind (Trevor up), won the Ashwapriya Plate, the main event of the races held here on Friday (March 10). The winner is trained by Pradeep Annaiah. Jockey Srinath won three races on the day.

The results:

1. NARMADA PLATE: BRUCE ALMIGHTY (Srinath) 1, Ring Master (S. John) 2, Rule Of Law (Darshan) 3 and Southernaristocrat (Kritish Bhagat) 4. Hd, 7 and 3/4. 1m, 55.50s. ₹17 (w), 13 and 14 (p), SHP: 25, THP: 29, FP: 42, Q: 19, Trinella: 89, Exacta: 126. Favourite: Bruce Almighty. Owners: Mr. Rohit Raman, Mr. Anjan Kumar Rangaraj & Mr. Kishore Reddy. Trainer: Faraz Arshad.

2. BLACK CAVIAR PLATE: CHAMPIONS WAY (Suraj) 1, Prophecy (Neeraj) 2, Marzgovel (Darshan) 3 and Good Tip (Vinod Shinde) 4. 2-3/4, 5-3/4 and 3-1/4. 1m, 13.67s. ₹16 (w), 10 and 23 (p), SHP: 35, THP: 41, FP: 32, Q: 36, Trinella: 69, Exacta: 265. Favourite: Champions Way. Owners: Mr. Teja Gollapudi & United Racing & Bloodstock Breeders Limited. Trainer: S. Narredu.

3. TED FORDYCE PLATE (Div. II): TIGER RETURNS (Srinath) 1, Super Ruffian (Indrajeet S) 2, Mystical Merkabah (Kiran Rai) 3 and Silver Swift (Kirtish Bhagat) 4. Not run: Altair. 3/4, Shd and 3/4. 1m, 14.25s. ₹28 (w), 11, 26 and 13 (p), SHP: 92, THP: 48, FP: 272, Q: 142, Trinella: 1,416, Exacta: 5,105. Favourite: Tiger Returns. Owner: Mr. Hidayat Khan. Trainer: Faraz Arshad.

4. ASHWAPRIYA PLATE: SUPER KIND (Trevor) 1, Montelena (L.A. Rozario) 2, The Inheritor (Koshi K) 3 and Mystic Eye (B. Dharshan) 4. Nose, Snk and 3. 1m, 12.65s. ₹32 (w), 10, 16 and 13 (p), SHP: 39, THP: 41, FP: 128, Q: 51, Trinella: 206, Exacta: 406. Favourite: The Inheritor. Owner: Mr. Rajan Aggarwal. Trainer: Pradeep Annaiah.

5. ZENYATTA PLATE (Div. II): PERIDOT (Likith Appu) 1, Arrowette (Darshan) 2, Southern Force (Srinath) 3 and Defining Power (Kiran Rai) 4. 1-1/2, 2-1/4 and 3-1/2. 1m, 27.28s. ₹43 (w), 15, 10 and 13 (p), SHP: 32, THP: 43, FP: 116, Q: 42, Trinella: 225, Exacta: 1,051. Favourite: Arrowette. Owners: Mr. Fazal Ur Rahman, Mr. Naveen Preben Gowda, Mr. Ananda. C. & Mr. Prashanth Raj. N. Trainer: Irfan Ghatala.

6. TED FORDYCE PLATE (Div. I): STARRY WIND (Rayan) 1, Lauterbrunnen (Kiran Rai) 2, Divine Blessings (Likith Appu) 3 and Baltimore (S. John) 4. 1, Nk and 6-1/2. 1m, 13.58s. ₹41 (w), 16, 11 and 16 (p), SHP: 38, THP: 42, FP: 192, Q: 76, Trinella: 409, Exacta: 1,240. Favourite: Lauterbrunnen. Owner: Mr. A. Wajid. Trainer: Mahmood Khan.

7. ZENYATTA PLATE (Div. I): DISRUPTOR (Srinath) 1, Eco Friendly (Sai Kiran) 2, Sacred Creator (L.A. Rozario) 3 and Osiris (P. Mani) 4. Not run: Measure Of Time. 5, Nose and 1-1/2. 1m, 26.54s. ₹16 (w), 11, 26 and 14 (p), SHP: 99, THP: 31, FP: 381, Q: 262, Trinella: 1,422, Exacta: 5,257. Favourite: Disruptor. Owners: Hyperion Bloodstock Pvt Ltd rep. by Mr & Mrs. Farouq K. Rattonsey, Mr. Sameer F. Rattonsey and Mr. Zaheer F. Rattonsey, Mr. P. Prabhakar Reddy & Mr. Rama Seshu Eyunni. Trainer: S. Attaollahi.

Jackpot: ₹3,394 (21 tkts.); Runner-up: 763 (40 tkts.); Treble (i): 118 (55 tkts.); (ii): 328 (31 tkts.).