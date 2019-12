Sultan Suleiman should score over his rivals

Sultan Suleiman, who is in great heart as evidenced by his track performances, should score over his rivals in the Maharaja Of Morvi Trophy, the main event of Sunday’s (Dec.1) races to be held here at Mahalaxmi.

There will be no false rails.

1. GATEWAY OF INDIA PLATE (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46 – 2.30 p.m.: 1. Bonafide (7) P. Vinod 59, 2. En Sabah Nur (2) Sandesh 58, 3. Warrior Clan (6) Santosh G 57, 4. Sachertorte (3) Peter 54, 5. Seniority (1) Neeraj 52, 6. Titanium (5) Zervan 51.5 and 7. Gold Member (4) Baria 50.5.

1. EN SABAH NUR, 2. SENIORITY, 3. WARRIOR CLAN.

2. DESERT LIGHTNING PLATE (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46 – 3.00: 1. Moriseiki (2) Sandesh 59, 2. Fencing (8) Malam 58, 3. Nekhbet (6) Leigh Roche 56, 4. Power Of Thor (3) Dashrath 56, 5. Shae (7) Chouhan 55.5, 6. Medici (1) Zervan 55, 7. Gandalf (5) Kaviraj 53.5 and 8. Ithaca (4) David Egan 53.5.

1. MORISEKI, 2. ITHACA, 3. POWER OF THOR.

3. SIR RAHIMTOOLA CHINOY TROPHY (1,600m), Cl. II, rated 60 to 86 – 3.30: 1. Gloriosus (7) Natha Evans 59, 2. Magistero (3) O’ Donoghue 59, 3. Valegro (4) Leigh Roche 57.5, 4. Truly Epic (2) Trevor 56, 5. Momentum (5) Parmar 54, 6. Sagittarius (1) S.J.Sunil 53.5 and 7. Tasawwur (6) Sandesh 52.5.

1. TRULY EPIC, 2. VALEGRO, 3. TASSAWUR.

4. DMCC CENTENARY TROPHY (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66 – 4.00: 1. Golden Hind (5) Trevor 59, 2. Mozart (3) Parmar 59, 3. Star Councillor (2) Bhawani 56.5, 4. Star Comrade (4) A.Prakash 53 and 5. Mirabilis (1) Leigh Roche 51.5.

1. MIRABILIS, 2. MOZART.

5. MAHARAJA OF MORVI TROPHY (1,400m), 3-y-o only – 4.30: 1. Storm Breaker (1) Nathan Evans 58, 2. Sultan Suleiman (3) Sandesh 56, 3. Alexei (2) Trevor 53, 4. Dreams (5) Neeraj 51.5 and 5. Juliette (4) O’ Donoghue 51.5.

1. SULTAN SULEIMAN, 2. ALEXEI.

6. TIGER TOPS PLATE (1,000m), Cl. V, rated 4 to 30 – 5.00: 1. Be Frank (8) Neeraj 60, 2. Godsword (6) Dashrath 60, 3. Grand Sinatra (5) Chouhan 59.5, 4. Multibagger (9) Sandesh 58.5, 5. God’s Decree (1) Parmar 57.5, 6. Majestical (3) Bhawani 57, 7. Psychic Fire (4) Kaviraj 56, 8. Dancing Jade (7) Aniket 52.5 and 9. Sixth Emperor (2) Peter 50.

1. MULTIBAGGER, 2. GODSWORD, 3. BE FRANK.

Day’s Best : MIRABILIS.

Double : MORISEIKI – TRULY EPIC.

Jackpot : 2, 3, 4, 5 & 6.

Treble : 3, 4 & 5.

Tanala : All races.

Super Jackpot : 1, 2, 3, 4, 5 & 6.