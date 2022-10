ADVERTISEMENT

Sucre, who is in fine fettle, may score an encore in the Jayachamaraja Wadiyar Golf Club Mysore 2000 Guineas 2022 (1,600m), the chief event of the races to be held here on Friday (Oct 7).

There will be no false rails.

1. YADAVAGIRI PLATE (1,600m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 1.00 p.m.: 1. Like My Daddy (7) Hasib A 60, 2. News Maker (4) Srinath 59.5, 3. Adela (5) S. Saqlain 59, 4. Ironic Humour (6) Kiran Rai 59, 5. Southernaristocrat (1) Antony 59, 6. Osibisa (2) Sai Kiran 58.5 and 7. Miss China (3) Angad 57.5.

ADVERTISEMENT

1. SOUTHERNARISTOCRAT, 2. ADELA

2. SUNDERBANS PLATE (1,100m), rated 00 to 25, 1.30: 1. Romantic Heart (6) Angad 62, 2. Emeraldo (1) Shreyas S 61.5, 3. Festive Star (8) S. Saqlain 61, 4. Shivalik Emperor (9) Imran Ashraf 61, 5. Country's Spark (10) J. Paswan 60.5, 6. Areca Angel (3) Salman K 58.5, 7. Lucky Sun (2) B. Darshan 58.5, 8. Scarlet Princess (7) H. Rathod 57, 9. So Far (5) B. Harish 55.5, 10. Sand Castles (11) R. Pradeep 54, 11. Engelberg (12) Hasib A 52.5 and 12. Virginia Queen (4) H. Zeeshan 52.5.

1. EMERALDO, 2. SAND CASTLES, 3. ARECA ANGEL

3. SPECTACULAR QUEST PLATE (Div. III), (1,200m), rated 20 to 45, 2.00: 1. Perfect Justice (12) Kiran Rai 60, 2. Eco System (1) M. Chandrashekar 58.5, 3. Jacaranda (11) G. Rohith 58.5, 4. Lead The Way (6) Janardhan P 58.5, 5. Twin Flame (13) Angad 58.5, 6. Kallu Sakkare (-) (-) 58, 7. Stars Above (3) Antony 58, 8. Hurrem (10) R. Shiva K 57.5, 9. Reckoning (4) Vijay K 57.5, 10. Country's Major (8) H. Zeeshan 56.5, 11. Meghann (5) Salman K 56, 12. Omerta (7) Sai Kiran 55.5 and 13. San Vinto (9) S. Mubarak 55.5.

1. STAR ABOVE, 2. PERFECT JUSTICE, 3. MEGHANN

4. SPECTACULAR QUEST PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 2.30: 1. D Golden Cup (2) Ajay K 60, 2. Quick Shots (11) Kiran Rai 60, 3. Unique Style (3) S. Saqlain 60, 4. Altair (1) Sai Kiran 59.5, 5. Morganite (9) Afsar Khan 59.5, 6. Star Speck (5) Angad 59.5, 7. Supreme Angel (12) Hindu S 59.5, 8. Archway (7) Antony 59, 9. Fare Weather (8) Nazerul 59, 10. Sultan Sword (6) R. Shiva K 59, 11. Against All Odds (10) H. Zeeshan 58 and 12. Angel Dreams (4) B. Harish 58.

1. ALTAIR, 2. UNIQUE STYLE, 3. ARCHWAY

5. MAJ. SARDAR L. MAHADEVAIAH MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 3.00: 1. Capable (5) S. Saqlain 60, 2. Dornish (1) Sai Kiran 59, 3. Ceffina (4) Shreyas S 58, 4. Niche Cannabis (3) Nazerul 56, 5. Southern Power (2) Antony 53.5, 6. Impelling Power (7) Kiran Rai 53 and 7. Tyto Alba (6) Angad 53.

1. CAPABLE, 2. SOUTHERN POWER

6. JUSTICE P. MEDAPA MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 60 to 85, 4-y-o & over, 3.30: 1. Aberlour (5) S. Saqlain 62, 2. Peyo (3) Suraj 60, 3. Nothing To Worry (6) Kiran Rai 59.5, 4. Rising Sun (2) Angad 55, 5. Caracas (4) Trevor 54, 6. Cletus (7) Sai Kiran 53, 7. Colonel Harty (1) B. Harish 52.5 and 8. Ieilani (8) H. Zeeshan 50.

1. CARACAS, 2. PEYO, 3. NOTHING TO WORRY

7. JAYACHAMARAJA WADIYAR GOLF CLUB MYSORE 2000 GUINEAS 2022 (1,600m), 3-y-o only, (Terms), 4.00: 1. Last Wish (6) Sandesh 56, 2. Once You Go Black (1) Suraj 56, 3. Ravishing Form (2) Trevor 56, 4. Still I Rise (4) Srinath 56, 5. Sucre (5) Akshay K 56 and 6. Tranquilo (3) Antony 56.

1. SUCRE, 2. RAVISHING FORM

8. SPECTACULAR QUEST PLATE (Div. i), (1,200m), rated 20 to 45, 4.30: 1. Maybury (7) M. Prabhakaran 62.5, 2. Star Admiral (1) S. John 62.5, 3. D Roman Reigns (2) H. Rahul 61.5, 4. Fassbinder (6) Nazerul 61, 5. Indian Glory (12) S. Saqlain 60, 6. Indian Patriot (11) Srinath 60, 7. Paisley (13) L.A. Rozario 59, 8. Perfect Empress (9) Kiran Rai 59, 9. Unimaginable (3) R. Shiva K 59, 10. Eye The Mind (4) Antony 58.5, 11. Lucky One (8) Santosh K 58.5, 12. Deemed To Fire (5) Sarvan K 57.5 and 13. Country's Pace (10) Angad 54.5.

1. STAR ADMIRAL, 2. EYE THE MIND, 3. INDIAN PATRIOT

9. HASTHINAPURA PLATE (1,100m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5.00: 1. Aceros (6) Shreyas S 62.5, 2. Deimus (10) R. Shiva K 62.5, 3. Chisox (5) L.A. Rozario 60.5, 4. Waverunner (8) Vijay K 60.5, 5. Anne Boleyn (11) J.H. Arul 58.5, 6. Stone House (1) Ayaz Khan 58.5, 7. D Karna (9) S. Saqlain 58, 8. Gold Gray (4) Vaibhav 56.5, 9. D Durga (7) B. Harish 55.5, 10. Pastiche (12) Darshan 54.5, 11. Impeccable (3) Rayan 54 and 12. Royal Command (2) Angad 53.5.

1. GOLD GRAY, 2. ACEROS, 3. CHISOX

Day's best: STAR ABOVE

Double: CAPABLE - CARACAS

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.