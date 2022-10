Succession runs with a good chance in the Manjri Stud Farm Trophy

ADVERTISEMENT

Succession runs with a good chance in the first division of the Manjri Stud Farm Trophy (1,200m), the main event of the races to be held here on Saturday (Oct. 29).

1. PHOENIX TIGER HANDICAP (1,200m), 5-y-o & over, rated 00 to 25, 1.15 p.m.: 1. Renzaccio (7) L.A. Rozario 60, 2. Arapaho (1) Khet Singh 59, 3. Majestic Charmer (8) Farid Ansari 58.5, 4. Air Warrior (11) M.S. Deora 58.5, 5. Lady Blazer (4) Farhan Alam 58.5, 6. Icy River (9) S.A. Amit 57.5, 7. Amazing Kitten (10) P. Sai Kumar 57, 8. Fantastic Hit (3) B. Harish 57, 9. Lady Zeen (2) Yash Narredu 54.5, 10. Rajputana (5) Manikandan 53.5, 11. Haran (6) B. Dharshan 51.5 and 12. Princess Saaraa (12) S. Kamble 50.

1. ICY RIVER, 2. LADY ZEEN, 3. MAJESTIC CHARMER

2. PRONTO PRONTO HANDICAP (1,200m), maiden 4-y-o only, rated 20 to 45, 1.45: 1. Raisina (10) S. Kamble 60, 2. Dun It Again (3) Ram Nandan 59, 3. Ziana (-) (-) 59, 4. Amarone (9) M.S. Deora 58, 5. Wisaka (5) Ashhad Asbar 58, 6. Bright Light (4) Yash Narredu 57.5, 7. Sparkleberry (2) P. Sai Kumar 57.5, 8. The Intimidator (8) Hindu Singh 57, 9. Innisbrook (7) L.A. Rozario 56 and 10. Maranello (1) B. Dharshan 56.

1. RAISINA, 2. WISAKA, 3. BRIGHT LIGHT

3. ROCHESTER HANDICAP (Div. II), (1,100m), 5-y-o & over, rated, 20 to 45, 2.15: 1. Shadow Of Love (1) R. Manish 60, 2. Star Fling (5) S.A. Amit 60, 3. Wonderful Era (4) L.A. Rozario 60, 4. Eyes Of Falcon (2) S. Imran 58.5, 5. Fabulous Show (6) Khet Singh 58, 6. Oberon (9) Inayat 58, 7. Lord Of The Turf (7) Farid Ansari 56, 8. Break The Silence (8) Farhan Alam 54, 9. Symphony In Style (10) Indrajeet Kumar 53.5 and 10. Antigua (3) M.S. Deora 51.5.

1. WONDERFUL ERA, 2. LORD OF THE TURF, 3. OBERON

4. ROCHESTER HANDICAP (Div. I), (1,100m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, 2.45: 1. Wilbur (ex: Namaqua) (1) L.A. Rozario 62, 2. Beauty Of The Turf (8) Farid Ansari 61.5, 3. Kings Show (4) B. Dharshan 61.5, 4. Ms Boss (5) Ram Nandan 61.5, 5. Pappa Rich (10) M.S. Deora 61.5, 6. Rwanda (9) Inayat 61.5, 7. Winraise (7) Tauseef Ahmed 61.5, 8. Protea (6) P. Sai Kumar 60, 9. Willows (3) Farhan Alam 57 and 10. Autumn Shower (2) S. A. Amit 53.

1. PAPPA RICH, 2. KINGS SHOW, 3. RWANDA

5. DIABOLICAL HANDICAP (1,600m), rated 20 to 45, 3.15: 1. Angel Light (12) M.S. Deora 60, 2. Andorra (10) Yash Narredu 59.5, 3. Rubert (3) P. Sai Kumar 59.5, 4. Cape Wickham (6) Hindu Singh 59, 5. Right Move (2) Indrajeet Kumar 59, 6. Turf Beauty (5) Farid Ansari 58, 7. Terminator (9) B. Dharshan 54, 8. Military Regiment (4) P.S. Kaviraj 53.5, 9. Gingersnap (11) Farhan Alam 52.5, 10. Sheer Elegance (1) Khet Singh 52.5, 11. Cedar Wood (7) S. Kamble 51 and 12. Wood Art (8) S.A. Amit 50.5.

1. CAPE WICKHAM, 2. ANDORRA, 3. ANGEL LIGHT

6. MANJRI STUD FARM TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 40 to 65, 3.45: 1. Star Templar (7) Farid Ansari 62, 2. Katahdin (1) S. Kamble 58.5, 3. Catrel (9) B. Dharshan 58, 4. Succession (8) Yash Narredu 58, 5. Rhiannon (3) Farhan Alam 57.5, 6. Streek (4) B. Harish 57.5, 7. Despacito (10) Indrajeet Kumar 56, 8. Emperor Ashoka (5) C. Brisson 54.5, 9. Star Waves (6) A.M. Alam 54.5, 10. Proposed (11) Khet Singh 54 and 11. Proud (2) Manikandan 50.

1. SUCCESSION, 2. CARTEL, 3. EMPEROR ASHOKA

7. MANJRI STUD FARM TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 40 to 65, 4.15: 1. Dark Son (4) B. Dharshan 60, 2. Star Romance (2) Yash Narredu 58.5, 3. Wakanda (6) R. Manish 58.5, 4. Hallucinate (5) Farid Ansari 57.5, 5. Celeritas (10) L.A. Rozario 56, 6. Pacific (8) S. Kamble 56, 7. Asgardia (3) Inayat 54.5, 8. Augusta (9) S.A. Amit 54.5, 9. Senora Bianca (7) Khet Singh 54, 10. Gold Kite (1) M.S. Deora 52 and 11. Shez R Star (11) Manikandan 51.

1. STAR ROMANCE, 2. GOLD KITE, 3. AUGUSTA

8. OASIS STAR HANDICAP (1,400m), 5-y-o & over, rated 40 to 65, 4.45: 1. Grandiose (10) P. Sai Kumar 60, 2. Lordship (11) S.A. Amit 60, 3. Divina (6) Inayat 59.5, 4. Ignorance Is Bliss (12) Ashhad Asbar 59.5, 5. Speed Air (7) Yash Narredu 59.5, 6. Oscars Thunder (5) A.M. Alam 58.5, 7. Magical Wish (3) M.S. Deora 58, 8. Storm Flag (1) S. Kamble 58, 9. Catelyn (2) B. Dharshan 55, 10. Waytogo (8) P.S. Kaviraj 54.5, 11. Demerara (9) B. Harish 52 and 12. Undeniable (4) Khet Singh 50.5.

1. GRANDIOSE, 2. IGNORANCE IS BLISS, 3. SPEED AIR

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.