Stunning Force takes the honours in the Elite Zone Plate

February 07, 2023 07:15 pm | Updated 07:15 pm IST - Hyderabad:

Trainer S.S.F. Hassan’s Stunning Force (Mohit Singh up) claimed the Elite Zone Plate, the main event of Tuesday’s (Feb. 7) races. The winner is owned by Mr. Venkata Krishna Reddy Challuri, Mr. Mirza Ayub Baig & Mr. M. Sudheer Reddy. Trainers D. Netto and R.H. Sequeira saddled three winners each, while S. Saqlain rode three winners on the day.

1. MADANNA PLATE (Div. II): GUSTY NOTE (S. Saqlain) 1, Red River (Md. Ekram Alam) 2, Sea Of Class (D.S. Deora) 3 and Space Time (Kuldeep S) 4. 2-1/4, Shd and 1/2. 1m, 13.89s. ₹20 (w), 12, 18 and 17 (p). SHP: 68, THP: 45, SHW: 11 and 60, FP: 93, Q: 84, Tanala: 474. Favourite: Gusty Note. Owners: Wing Commander D.S. Gill and Mr. Rajesh Sanghani & Mr. T. Amarender Reddy. Trainer: D. Netto.

2. PERCEIVED VALUE PLATE: BRILLIANT STAR (Suraj Narredu) 1, Windsor (Mukesh Kumar) 2, Warwick (Akshay Kumar) 3 and Colt Pistol (G. Naresh) 4. 5-1/2, Shd and 1-1/4. 1m, 5.90s. ₹15 (w), 11, 14 and 10 (p). SHP: 34, THP: 41, SHW: 10 and 30, FP: 46, Q: 40, Tanala: 75. Favourite: Brilliant Star. Owners: Mr. Prabhakar Chowdary Tripuaraneni, Mr. Tripuranenivenkata Aditya Chowdary & Mr. Teja Gollapudi. Trainer: R.H. Sequeira.

3. MALVADO PLATE (Div. I): LINEWILER (Kiran Naidu) 1, Pinatubo (Mukesh Kumar) 2, Blazing Jupiter (P.Ajeeth Kumar) 3 and Inside Story (Nakhat Singh) 4. 2-1/4, 1/2 and 1-1/4. 1m, 13.69s. ₹59 (w), 18, 13 and 16 (p). SHP: 34, THP: 48, SHW: 21 and 19, FP: 152, Q: 72, Tanala: 1,170. Favourite: Pinatubo. Owner: Mr. Prabhaker Reddy Solipuram. Trainer: R.H. Sequeira.

4. MADANNA PLATE (Div. I): STAR CRUISE (P. Ajeeth Kumar) 1, Ayur Tej (Akshay Kumar) 2, First Class (D.S. Deora) 3 and Ar Superior (Santosh Raj) 4. 3/4, Nk and 1/2. 1m, 13. 92s. ₹54 (w), 16, 12 and 37 (p). SHP: 36, THP: 101, SHW: 43 and 12, FP: 190, Q: 95, Tanala: 3,444. Favourite: Ayur Tej. Owner: Mr. Ch. Naga Nancharayya. Trainer: S. Sreekant.

5. FOREST TREASURE PLATE (Div. II): ALL TIME LEGEND (S. Saqlain) 1, Above The Law (Mohit Singh) 2 and Garnet (D.S. Deora) 3 and Laurus (Akshay Kumar) 4. Nk, 2 and Nk. 1m, 12.52s. ₹19 (w), 12, 59 and 20 (p). SHP: 196, THP: 57, SHW: 16 and 100, FP: 298, Q: 207, Tanala: 2,239. Favourite: All Time Legend. Owner: Mr. N.V. Rohin Kumar. Trainer: D. Netto.

6. MALVADO PLATE (Div. II): SALLY (S. Saqlain) 1, Blast In Class (Sura Narredu) 2, Fatuma (Kuldeep S) 3 and Golden Forza (D.S. Deora) 4. Nk, 2 and 3/4. 1m, 13.25s. ₹102 (w), 27, 15 and 16 (p). SHP: 57, THP: 47, SHW: 45 and 29, FP: 954, Q: 292, Tanala: 2,616. Favourite: D Yes Boss. Owner & Trainer: D. Netto.

7. ELITE ZONE PLATE: STUNNING FORCE (Mohit Singh) 1, Trump Star (S. Saqlain) 2, Shazam (D.S. Deora) 3 and Mark My Day (Md. Ekram Alam) 4. Not run: Lifes Song. 1, Nk and Nk. 1m, 25.64s. ₹146 (w), 26, 16 and 15 (p). SHP: 50, THP: 46, SHW: 45 and 30, FP: 887, Q: 336, Tanala: 2,600. Favourite: Premier Action. Owners: Mr. Venkata Krishna Reddy Challuri, Mr. Mirza Ayub Baig & Mr. M. Sudheer Reddy. Trainer: S.S.F. Hassan.

8. FOREST TREASURE PLATE (Div. I): MALAALA (Kiran Naidu) 1, Briar Ridge (Santosh Raj) 2, Beauty On Parade (D.S. Deora) 3 and City Of Blessing (P. Ajeeth Kumar 3. 2-3/4, 1-1/2 and Dht. 1m, 11.62s. ₹27 (w), 13, 36, 10 and 25 (p). SHP: 105, THP: 30 and 65, SHW: 16 and 63, FP: 215, Q: 169, Tanala: 452 and 1,761. Favourite: Malaala. Owners: Mr. N. Adil Mirza, Ms. Nimrah Mirza Shakeebai & Mr. Mohd. Sohrab Mirza. Trainer: R.H. Sequeira.

9. SWAMY RAMANANDA TIRTHA PLATE: CLEFAIRY (Santosh Raj) 1, Classical Music (Gaurav Singh) 2, Power Ranger (Aneel) 3 and London Bell (Nakhat Singh) 4. Nk, 1/2 and 1/2. 1m, 26.72s. ₹30 (w), 13, 24 and 49 (p). SHP: 61, THP: 83, SHW: 19 and 39, FP: 128, Q: 81, Tanala: 1,176. Favourite: Clefairy. Owners: Mr. Mukund Kakani & Mr. S. Prasad Raju. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

Jackpot: (i) 70%: ₹5,561 (18 tkts.) & 30%: 715 (60 tkts.); (ii) 70%: 57,175 (10 tkts.) & 30%: 8,449 (29 tkts.).

Treble: (i) 281 (88 tkts.), (ii) 3,116 (13 tkts.), (iii) 2,193 (43 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 4,404 (12 tkts.), (ii) 84,000 (c/f).