Stunning Force for B. Vijay Reddy Memorial Cup

Trainer S.S.F. Hassan’s horse Stunning Force may score over his rivals in the B. Vijay Reddy Memorial Cup, the chief event of Saturday’s (Jan. 13) races.

1. ANMOL RATAN PLATE (Div. II) (1,600m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 1.15 p.m.: 1. N R I Superpower (4) Shivansh 60.5, 2. Ivanhoe (5) Surya Prakash 59.5, 3. Prague (9) Ashad Asbar 58, 4. Delhi Heights (10) Vivek G 57.5, 5. Kings Best (1) Kuldeep Singh (Sr) 57, 6. Capriati (6) P. Sai Kumar 54.5, 7. Brooklyn Beauty (3) Mohit Singh 54, 8. Role Model (8) Nakhat Singh 53.5, 9. Quality Warrior (2) Afroz Khan 52.5 and 10. Alpine Girl (7) Kuldeep Singh (Jr) 50.

1. N R I SUPERPOWER 2. PRAGUE 3. ALPINE GIRL

2. ATTRACTRESS PLATE (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 1.45: 1. Aditya (9) Kuldeep Singh (Sr) 56, 2. Bellingham (4) Kaviraj 56, 3. Golden Unicorn (5) Nikhil Naidu 56, 4. Rare Vue (13) G. Naresh 56, 5. Royal Parade (3) R.S. Jodha 56, 6. Sunny Day (11) Surya Prakash 56, 7. Anahita (6) N.B. Kuldeep 54.5, 8. Cannon Rose (1) P. Sai Kumar 54.5, 9. High Heels (8) Md. Ismail 54.5, 10. Imperia (2) Ashad Asbar 54.5, 11. Lady Jane (12) Nakhat Singh 54.5, 12. Newfound Glory (7) Santosh Raj 54.5 and 13. Skyward (10) Kiran Naidu 54.5.

1. CANNON ROSE, 2. IMPERIA, 3. BELLINGHAM

3. TWIN STAR CUP (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.15: 1. Encore (2) R.S. Jodha 61, 2. Queen Empress (9) Shivansh 60.5, 3. Stunning Art (8) Vivek G 59, 4. Dali’s Destiny (1) Ajay Kumar 57.5, 5. Samrat (4) Kuldeep Singh (Jr) 54.5, 6. Wot’s Up Jay (6) Kiran Naidu 54.5, 7. Free To Win (7) Santosh Raj 53.5, 8. Alcahol Free (3) Ashad Asbar 52.5 and 9. Glimmer Of Hope (5) Surya Prakash 50.

1. DALI’S DESTINY, 2. SAMRAT, 3. ENCORE

4. BALLERINA STAR PLATE (Div. I) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.45: 1. Hard To Toss (7) A. Imran Khan 61.5, 2. Star Racer (1) Kuldeep Singh (Jr) 61.5, 3. Classy Dame (12) Ajay Kumar 60.5, 4. Master Touch (2) Mohit Singh 60.5, 5. Creative Force (6) Kuldeep Singh (Sr) 59, 6. Golden Forza (13) Nikhil Naidu 58, 7. Silver Lining (10) Mukesh Kumar 58, 8. Angel Tesoro (5) P. Sai Kumar 56, 9. Cosmico (8) Vivek G 56, 10. Swiss Girl (3) Md. Ismail 55.5, 11. Inderdhanush (11) Shivansh 54, 12. Sadiya (14) G. Naresh 54, 13. Fortune Art (4) Santosh Raj 51.5 and 14. It’s My Time (9) Surya Prakash 51.

1. STAR RACER, 2. HARD TO TOSS, 3. SILVER LINING

5. ANMOL RATAN PLATE (Div. I) (1,600m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 3.15: 1. Hugh Capet (9) Vivek G 61, 2. N R I Sport (6) A. Imran Khan 60, 3. Sun Dancer (1) Mukesh Kumar 59.5, 4. Barbet (4) Deepak Singh 57.5, 5. The Akhanda (5) Ashad Asbar 57.5, 6. Path Of Peace (10) P. Ajeeth Kumar 55, 7. Star Medal (2) R.S. Jodha 54.5, 8. Fly Tothe Stars (7) S. Zervan 54, 9. Honourable Lady (3) P. Sai Kumar 52 and 10. Aerial Combat (8) Surya Prakash 51.5.

1. BARBET, 2. FLY TOTHE STARS, 3. HUGH CAPET

6. BALLERINA STAR PLATE (Div. II) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.45: 1. Power Ranger (2) R.S. Jodha 61.5, 2. Precious Gift (4) Ajay Kumar 60.5, 3. Coming Home (13) Vivek G 60, 4. Saint Emilion (3) Shivansh 60, 5. D Minchu (11) Nikhil Naidu 59, 6. Ok Boss (10) Deepak Singh 58, 7. Star Cruise (6) Kiran Naidu 56.5, 8. Beauty Flame (8) Mohit Singh 56, 9. Challenger (7) Nakhat Singh 56, 10. Sucker Punch (12) G. Naresh 54.5, 11. Chica Bonita (5) A.A. Vikrant 54, 12. Golden Inzio (1) Kuldeep Singh (Jr) 52 and 13. Riffa (9) P. Sai Kumar 50.

1. SAINT EMILION, 2. PRECIOUS GIFT, 3. COMING HOME

7. B. VIJAY REDDY MEMORIAL CUP (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II), 4.15: 1. Stunning Force (4) Ajay Kumar 60, 2. See My Spark (8) Mukesh Kumar 59, 3. Red Snaper (1) Nikhil Naidu 58.5, 4. Juramento (2) Kaviraj 56, 5. Garnet (6) Kuldeep Singh (Sr) 55, 6. Wind Sprite (7) Afroz Khan 52.5, 7. Dyanoosh (3) Kuldeep Singh (Jr) 52 and 8. Clefairy (5) Santosh Raj 50.5.

1. STUNNING FORCE, 2. WIND SPRITE, 3. RED SNAPER

8. BUSINESS TYCOON PLATE (1,400m), rated up to 25 (Cat. III), 4.45: 1. Cash Register (10) Nikhil Naidu 60, 2. Federer (2) P. Ajeeth Kumar 60, 3. Galore (4) R.S. Jodha 60, 4. London Bell (8) Nakhat Singh 60, 5. Special Effort (1) N.B. Kuldeep 59.5, 6. Tortilla Chip (9) P. Sai Kumar 59, 7. Good Tidings (3) Mukesh Kumar 58, 8. Jet Falcon (6) G. Naresh 56.5, 9. Duck Hawk (5) Md. Ismail 56 and 10. My Way Or Highway (7) Mohit Singh 55.

1. SPECIAL EFFORT, 2. JET FALCON, 3. GOOD TIDINGS

Day’s Best: STUNNING FORCE

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4, & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 3, 4 & 5, (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

