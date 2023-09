Strauss should make amends in the Rani Rudrama Devi Cup

September 18, 2023 12:58 am | Updated September 17, 2023 05:58 pm IST - Hyderabad

Trainer Magan Singh’s ward Strauss, who ran a close second to Siddharth in his last start, should make amends in the Rani Rudrama Devi Cup, the chief event of Monday’s (Sept. 18) races.

1. RED SURPRISE PLATE (Div. I) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 1.30 p.m.: 1. Blazing Gun (1) Akshay Kumar 56, 2. Final Judgement (6) P. Ajeeth Kumar 56, 3. Flying Hooves (4) Kiran Naidu 56, 4. Great Combo (9) R.S. Jodha 56, 5. Magnum (2) Afroz Khan 56, 6. Rocket Man (3) S.K. Paswan 56, 7. That’s My Love (7) A.M. Tograllu 56, 8. Bold Beauty (5) P. Sai Kumar 54.5 and 9. Setastar (8) Mohit Singh 54.5.

1. BLAZING GUN, 2. BOLD BEAUTY, 3. FINAL JUDGEMENT

ADVERTISEMENT

2. RED SURPRISE PLATE (Div. II) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 2.05: 1. Crown Witness (1) P. Sai Kumar 56, 2. Five Star B.R. Kumar 56, 3. Morning Mist (7) Suraj Narredu 56, 4. Skybolt (8) Mohit Singh 56, 5. Zidane (5) G. Naresh 56, 6. Fly Me (4) Akshay Kumar 54.5, 7. Magical Power (6) Surya Prakash 54.5 and 8. Subha (2) Afroz Khan 54.5.

1. FLY ME, 2. MORNING MIST, 3. FINAL JUDGEMENT

3. SILVER JET PLATE (1,100m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 2.40: 1. Red Snaper (4) Afroz Khan 60, 2. See My Spark (6) Md. Ekram Alam 59.5, 3. Garnet (8) Sonu Kumar 56.5, 4. High Reward (5) R.S. Jodha 54, 5. Proud Mary (3) Suraj Narredu 53.5, 6. Picture Me (7) P. Sai Kumar 52, 7. Angel Tesoro (2) G. Naresh 51.5 and 8. Pinatubo (1) Abhay Singh 51.5.

1. PROUD MARY, 2. GARNET, 3. SEE MY SPARK

4. MEDAK PLATE (1,200m) Maiden Horses, 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.15: 1. Classical Music (6) A. Imran Khan 60, 2. Pancho (7) Akshay Kumar 58, 3. Saint Emilion (9) Shivansh 57.5, 4. Burgundy Black (4) B. Nikhil 57, 5. Indian Warrior (10) S.K. Paswan 56.5, 6. Jack Daniel (8) Md. Ekram Alam 56, 7. Bien Pensant (5) Kuldeep Singh (Jr) 55.5, 8. Inderdhanush (3) Kiran Naidu 55.5, 9. My Master (2) R.S. Jodha 55, 10. Shivalik Mist (11) G. Naresh 55 and 11. Ampere’s Touch (1) P. Sai Kumar 54.5.

1. PANCHO, 2. MY MASTER, 3. JACK DANIEL

5. PLAY.HYDRACES.COM CUP (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.50: 1. Carnival Lady (7) Shivansh 60, 2. Happy Soul (5) Surya Prakash 59, 3. Clare (8) A. Imran Khan 59, 4. Golden Gazelle (4) Akshay Kumar 58, 5. Soorya Vahan (9) Md. Ismail 56.5, 6. Honourable Lady (1) Mohit Singh 56, 7. Fresh Hope (6) B. Nikhil 55.5, 8. Challenger (3) Md. Ekram Alam 51 and 9. Jet Falcon (2) G. Naresh 50.5.

1. GOLDEN GAZELLE, 2. CLARE, 3. HAPPY SOUL

6. RANI RUDRAMA DEVI CUP (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 4.25: 1. Malaala (2) Ajay Kumar 60, 2. True Icon (3) A. Imran Khan 58.5, 3. Juramento (4) Md. Ekram Alam 54.5, 4. Strauss (9) Akshay Kumar 54, 5. Lucky Zone (5) P. Ajeeth Kumar 53.5, 6. Princess Daka (7) Abhay Singh 53, 7. Indian Temple (6) G. Naresh 52.5, 8. Power Ranger (8) Surya Prakash 51, 9. Worcester (10) S. Saqlain 51 and 10. Tripurari (1) B. Nikhil 50.5.

1. STRAUSS, 2. MALAALA, 3. TRUE ICON

7. NIZAM SAGAR PLATE (1,600m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 5.00: 1. Capital Gain (3) A.M. Tograllu 60, 2. Master Touch (4) Akshay Kumar 60, 3. Advance Guard (8) Surya Prakash 59, 4. Grand Duke 5. Amalfitana (2) Kuldeep Singh (Jr) 57, 6. Royal Pal (9) R.S. Jodha 56.5, 7. Sundance Kid (6) S. Saqlain 56.5, 8. Sucker Punch (1) S.K. Paswan 54.5, 9. Special Effort (7) P. Sai Kumar 53 and 10. Muaser (5) P. Ajeeth Kumar 51.5.

1. AMALFITANA, 2. MUASER, 3. MASTER TOUCH

Day’s Best: PROUD MARY

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4, (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.

ADVERTISEMENT