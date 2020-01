Storm Flag for Australia Cup

Storm Flag runs with a good chance in the Australia Cup (1,400m), the main event of the races to be held here on Wednesday (Jan. 22).

1. GERMANY CUP (1,800m), rated 20 to 45, 2-15 p.m.: 1. Swiss Agatta (4) Nazerul 60, 2. Welcome Winner (ex: Welcome Princess) (2) Umesh 60, 3. Sifan (5) Zervan 59, 4. Fabulous Show (3) P. Sai Kumar 57.5 and 5. Glorious Asset (1) Yash 54.5.

1. WELCOME WINNER, 2. SIFAN

2. TAMILNADU COMMEMORATION CUP (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 2-45: 1. Blue Patent (1) Farhan 56, 2. Majestic Charmer (5) Nakhat Singh 56, 3. Penang (2) Yash 56, 4. Autumn Shower (4) B. Nikhil 54.5, 5. Embrace (6) Shahar Babu 54.5, 6. Icy River (8) P. Sai Kumar 54.5, 7. One Lucky Girl (3) Umesh 54.5 and 8. Royal Dreams (7) Md. Asif Khan 54.5

1. EMBRACE, 2. PENANG, 3. ICY RIVER

3. JAPAN CUP (Div. II), (1,000m), rated 20 to 45 (No whip), 3-15: 1. Star Waves (9) Iltaf Hussain 60, 2. Exquisite Star (10) Nakhat Singh 58.5, 3. Break The Silence (1) Umesh 55.5, 4. Fire Strike (8) Zervan 55.5, 5. Parrys Glory (2) Md. Asif Khan 55, 6. Medovik (5) Indrajeet Kumar 53.5, 7. Country’s Diamond (4) Irshad Alam 53, 8. Pragmatic (6) P. Sai Kumar 53, 9. Sabihaa (7) Janardhan P 52.5 and 10. Into The Light (3) B. Nikhil 52.

1. BREAK THE SILENCE, 2. STAR WAVES, 3. PARRYS GLORY

4. JAPAN CUP (Div. I), (1,000m), rated 20 to 45 (No whip), 3-45: 1. Lord Of Kings (1) Nakhat Singh 60, 2. Obsession (3) Zervan 59, 3. Incredible Star (6) M. Bhaskar 58.5, 4. Daring Dancer (7) Yash 57.5, 5. Intox (2) Janardhan P 57, 6. Jagathi (8) Umesh 56, 7. Up And At Them (9) Zulquar 56, 8. Bright Script (5) Gaddam 51.5 and 9. Roniz (4) Azad Alam 51.5.

1. JAGATHI, 2. LORD OF KINGS, 3. OBSESSION

5. AUSTRALIA CUP (1,400m), rated 60 to 85, 4-15: 1. Star Twist (6) C. P. Khanal 60.5, 2. Drei Bruder (11) B. Nikhil 58.5, 3. Smashing Approach (5) Umesh 58, 4. Sentosa (1) Zervan 57, 5. Semele (7) Nakhat Singh 56.5, 6. Storm Flag (3) Yash 56.5, 7. Texas Rose (9) Nazerul 55, 8. Bring It On (8) Md. Asif Khan 54.5, 9. Royal Currency (2) Shahar Babu 54, 10. Rum Runner (10) Gaddam 53, 11. My Kingdom (4) M. Bhaskar 50 and 12. Queens Hall (12) P. Sai Kumar 50.

1. STORM FLAG, 2. SMASHING APPROACH, 3. ROYAL CURRENCY

6. FRANCE CUP (1,200m), rated 40 to 65, 4-45: 1. Rosebrook (9) Kamigallu 60, 2. Royal Protocal (1) Kabdhar 60, 3. Zinfandelle (6) Azfar Syeed 60, 4. Areca Cruise (10) Gaddam 59.5, 5. Arithmetica (4) Muzaffar 58, 6. Desert Hawk (5) Yash 57, 7. Baller (2) Umesh 55.5, 8. Queen Of Venice (7) Md. Asif Khan 55.5, 9. Country’s Grace (3) B. Nikhil 53.5 and 10. Squadron Leader (8) N. Murugan 52.

1. BALLER, 2. ZINFANDELLE, 3. DESERT HAWK

7. KOREA CUP (1,000m), rated 0 to 25, 5-15: 1. Magic Storm (3) Kamigallu 60, 2. Driftwood Pacific (5) Nazerul 59.5, 3. Heavenly Blue (7) Md. Asif Khan 59.5, 4. Kasi Masi (8) Janardhan P 59.5, 5. River Bend (2) A.M. Alam 59.5, 6. Excellanza (1) K.V. Baskar 59, 7. Country’s Glory (9) B. Nilhil 58.5, 8. Azzaro (11) Umesh 58, 9. Short Skirt Flirt (4) P. Sai Kumar 57.5, 10. Tyre Buvva (—) (—) 54, 11. Be My Glory (10) Gaddam 53 and 12. Bul Bul Dara (6) Farhan 50.5.

1. DRIFTWOOD PACIFIC, 2. AZZARO, 3. MAGIC STORM

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr: (i): 2, 3 & 4 (ii): 5, 6 & 7.