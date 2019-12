: Storm Flag appeals most in the Kangeyam Plate, the feature event of the races to be held here on Friday (May 24).

1. TOP SLIP PLATE (1,600m), rated upto 25, 10-30 a.m: 1. Helleborus (1) Azfar Syeed 62, 2. El Politico (6) A. Imran 61.5, 2. Roses In My Dreams (3) P. Sai Kumar 61.5, 4. A Little Magic (5) Shahar Babu 56.5, 5. Poppy (2) Gaddam 55.5 and 6. Mexican Halo (4) Ayaz Khan 50.

1. HELLEBORUS, 2. ROSES IN MY DREAMS

2. ICEBREAKER PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 11-00: 1. Eyes Of Falcon (11) Azfar Syeed 61, 2. Say My Name (6) Ashhad Asbar 59, 3. Supreme Commander (3) Nakhat Singh 58.5, 4. Ganton (10) A. Imran 57.5, 5. Shreya’s Pet (5) Gaddam 57.5, 6. Dream Run (1) Umesh 56, 7. Asian Empress (8) P. Ajeeth Kumar 54, 8. Mighty Princess (2) P. Sai Kumar 53.5, 9. Kasi Masi (7) Ayaz Khan 53, 10. Chaitanya (4) G. Naresh 52 and 11. Up And At Them (9) Zulquar 52.

1. DREAM RUN, 2. SAY MY NAME, 3. GANTON

3. KANGEYAM PLATE (1,400m), 3-y-o only (Terms), 11-30: 1. Royal Chieftain (3) A. Imran 57.5, 2. Storm Flag (6) Umesh 56, 3. Wakanda (1) P. Ajeeth Kumar 56, 4. Maze Runner (8) Brisson 54.5, 5. Arashiyama (4) Gaddam 53, 6. Fabulous Show (2) P. Sai Kumar 53, 7. Shield Maiden (9) Ashhad Asbar 53, 8. Benin Bronze (7) Ayaz Khan 51.5 and 9. Torbert (5) G. Naresh 51.5.

1. STORM FLAG, 2. WAKANDA, 3. ROYAL CHIEFTAIN

4. KETTI CUP (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 12-00 noon: 1. Three Of A Kind (4) Umesh 56, 2. Angel Of My Heart (9) K.V. Baskar 54.5, 3. Beauty Of The Turf (7) P. Ajeeth Kumar 54.5, 4. Country’s Glory (11) Ayaz Khan 54.5, 5. Fiat Justitia (Late: Fiat Justita) (6) G. Naresh 54.5, 6. Hananiah (1) Brisson 54.5, 7. Incredible Star (5) P. Sa Kumar 54.5, 8. Lady Ascot (8) Nakhat Singh 54.5, 9. Now You See Me (12) A. Imran 54.5, 10. Queen Of Rome (2) Azfar Syeed 54.5, 11. Rhiannon (10) Gaddam 54.5 and 12. Star Royale (Late: Face It) (3) Shahar Babu 54.5.

1. LADY ASCOT, 2. HANANIAH, 3. RHIANNON

5. PICOLINA PLATE (1,100m), rated 40 to 65, 12-30 p.m: 1. Texas Rose (1) Ashhad Asbar (1) 60, 2. Crown Of Stars (5) Gaddam 59.5, 3. Pinewood (7) Umesh 57, 4. Princess Sasha (2) M. Bhaskar 55.5, 5. Song Of Glory (9) G. Naresh 55, 6. Victoria’s Secret (4) Nakhat Singh 53.5, 7. Rush More (6) K. V. Baskar 52, 8. Steve Mcqueen (8) Irshad Alam 51.5, 9. Star Dreams (3) N. Murugan 51 and 10. Seven Crore (10) Azfar Syeed 50.5.

1. TEXAS ROSE, 2. SONG OF GLORY, 3. VICTORIA’S SECRET

6. ROMANTIC DANCER PLATE (1,200m), rated 20 to 45 4-y-o only, 1-00: 1. Glorious Nissy (3) G. Naresh 60, 2. Lord Ascot (9) Nakhat Singh 57.5, 3. Fantastic Hit (5) P. Ajeeth Kumar 57, 4. Deetcove (8) Gaddam 56.5, 5. Luxzara (4) Umesh 56.5, 6. Mulligan (2) Azfar Syeed 56, 7. Amazing Kitten (6) Ayaz Khan 52, 8. Top Of The Pops (1) Zulquar 52 and 9. Tigress Paw (7) M. Bhaskar 51.5.

1. LORD ASCOT, 2. LUXZARA, 3. GLORIOUS NISSY

7. SHY LADY PLATE (1,200m), rated upto 25, 1-30: 1. Heart Of Gold (1) Brisson 60, 2. Jessica (4) Azfar Syeed 60, 3. Petunia (2) Umesh 59.5, 4. Tyre Buvva (7) Ayaz Khan 58, 5. Nicole (5) K. V. Baskar 57.5, 6. Cleona (8) Noorshed 56, 7. Welcome Special (3) Gaddam 55.5 and 8. Lady Ameera (6) Shahar Babu 53.5.

1. PETUNIA, 2. JESSICA, 3. WELCOME SPECIAL

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr: (i): 2, 3 & 4 (ii): 5, 6 & 7.