Still I Rise takes the honours in Happy Valley Handicap

February 28, 2024 06:29 pm | Updated 06:30 pm IST - CHENNAI:

Still I Rise (Farid Ansai up) won the Happy Valley Handicap (1,400m), the main event of the extra day’s races held here on Wednesday (Feb. 28). The winner is owned by Mr. Dhruv Kumar Futnani and trained by Farad Khan. Jockey Hindu Singh and trainer Vijay Singh score a treble on the day.

1. RAISE A NATIVE HANDICAP: STOLEN GLANCE (M.S. Deora) 1, Abnegator (Manikandan) 2, Lady Zeen (S. Imran) 3 and Aurora Borealis (Ram Nandan) 4. 5, shd and 1-3/4. 1m, 14.66s. ₹23 (w), 17, 49 and 24 (p), SHP: 438, THP: 67, FP: 933, Q: 681, Tla: 19,965. Owner: Mr. G.S. Sarath Varun. Trainer: G.S. Parmar.

2. RED GOD HANDICAP (Div. I): SOUTHERN LAD (Hindu Singh) 1, Happiness (A.S. Peter) 2, Grey Beauty (P. Vikram) 3 and Santamarina Star (Koshi Kumar) 4. 4, 1 and 2-1/2. 1m, 13.24s. ₹18 (w), 10, 31 and 25 (p), SHP: 65, THP: 58, FP: 156, Q: 95, Tla 652. Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Vijay Singh.

3. RED GOD HANDICAP (Div. II): CHOICE (P. Siddaraju) 1, Wisaka (Ashhad Asbar) 2, Queen Anula (L.A. Rozario) 3 and Desert Star (Koshi Kumar) 4. 3/4, lnk and snk 1m, 13.06s. ₹35 (w), 11, 20 and 18 (p), SHP: 57, THP: 38, FP: 286, Q: 230, Tla: 2,011. Owners: Mr. K.K. Belliappa, Mr. Harmeet Singh Chhabra & M/s. Manjri Horse Breeders Farm. Trainer: Mandanna.

4. BOLD REASON PLATE: GO FOR THE MOON (Hindu Singh) 1, Luca (Akshay Kumar) 2, Grey Wind (Koshi Kumar) 3 and Arjun (A.S. Peter) 4. Lnk, 8-1/4 and 1-1/2. 1m, 27.82s. ₹22 (w), 12, 12 and 17 (p), SHP: 38, THP: 49, FP: 45, Q: 27, Tla: 131. Owners: M/s. Cairnhill Stud Farm & Mr. Chandrakanth Kankaria. Trainer: Vijay Singh.

5. HAPPY VALLEY HANDICAP: STILL I RISE ( Farid Ansari) 1, Dedicate (Hindu Singh) 2, Wind Symbol (Ram Nandan) 3 and Rubirosa (Akshay Kumar) 4. Shd, 1-1/4 and 1/2. 1m, 25.69s. ₹62 (w), 16 and 18 (p), SHP: 31, THP: 40, FP: 134, Q: 74, Tla: 618. Owner: Mr. Dhruv Kumar Futrnani. Trainer: Fahad Khan.

6. STAR SUPREME HANDICAP: IMPERIAL GESTURE (Hindu Singh) 1, Romualdo (Koshi Kumar) 2, Windsor Walk (Ram Nandan) 3 and Royal Baron (S. Kabdhar) 4. 5-3/4, 1-3/4 and lnk. 1m, 26.12s. ₹29 (w), 10, 19 and 15 (p), SHP: 36, THP: 48, FP: 47, Q: 38, Tla: 115. Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Vijay Singh.

Jkt: ₹2,277 (57 tkts.), Runner-up: 411 (121 tkts.), Mini Jkt: 3,164 (38 tkts.), Tr (i): 299 (82 tkts.), (ii): 440 (99 tkts.).

