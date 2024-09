Stentorian for the H.H. Sri Chamaraja Wadiyar Memorial Trophy

Stentorian, who has been well prepared, is expected to score in the H.H. Sri Chamaraja Wadiyar Memorial Trophy (1,200m), the feature event of the races to be held here on Thursday (Sept. 19). False rails (width about 7m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. ECLIPSE PLATE (1,200m), rated 00 to 25, 2-30 p.m.: 1. Rumour Lady (6) Jagadeesh 62, 2. Anushtubha (1) Ayaz Khan 61.5, 3. Czarevitch (12) Abhishek Mhatre 61.5, 4. Only A Star (11) Dhanu S 61, 5. Mystical Merlin (7) Shivam 59.5, 6. City Of Hustle (10) A. Bandaal 58.5, 7. Deemed To Fire (5) Kiran Rai 56, 8. California Gold (3) M. Chandrashekar 55, 9. Country’s Major (8) S. Imran 53.5, 10. Morganite (2) Gautam Raj 53.5, 11. Bacchus (9) Faiz 52.5 and 12. Eco System (4) Sai Kiran 52.5.

1. DEEMED TO FIRE, 2. ECO SYSTEM, 3. CITY OF HUSTLE

2. KASARGOD PLATE (1,800m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Irish Rockstar (10) Akshay K 61, 2. My Vision (1) Arvind K 61, 3. Hero Of The East (11) Afsar Khan 60.5, 4. Super Marvella (12) G. Vivek 60.5, 5. D Fronx (6) Koshi K 60, 6. Southernaristocrat (2) Dhanu S 57.5, 7. Brocston (8) Ayaz Khan 55, 8. Majesticmerlin (13) R. Girish 55, 9. Ring Master (3) Sai Kiran 55, 10. Habibti (7) Antony 54.5, 11. Real Legend (4) Kiran Rai 52, 12. Against All Odds (5) S. Imran 51.5 and 13. Double Scotch (9) Jagadeesh 50.5.

1. SUPER MARVELLA, 2. HABIBTI, 3. IRISH ROCKSTAR

3. B.A. NANAIAH MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 60 & above, 3-30: 1. Vijaya Falcon (5) Sai Kiran 60, 2. Exuberance (4) Phabhu K 58, 3. Ricardo (2) Antony 55.5, 4. Tripitaka (8) G. Vivek 54.5, 5. Eddie The Eagle (6) Koshi K 53.5, 6. Nevada Gold (7) Shyam K 53, 7. Rapidus (1) A. Bandaal 53 and 8. Auspicious Queen (3) Angad 51.5.

1. RICARDO, 2. TRIPITAKA, 3. AUSPICIOUS QUEEN

4. H.H. SRI CHAMARAJA WADIYAR MEMORIAL TROPHY (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 4-00: 1. Carter (10) L.A. Rozario 56, 2. Mayne Magic (12) G. Vivek 56, 3. Royal Deccan (5) Antony 56, 4. Stentorian (9) Suraj 56, 5. Beautiful Bloom (8) A. Bandaal 54.5, 6. Emphatic (1) S.J. Moulin 54.5, 7. Femme Fatale (3) Sai Kiran 54.5, 8. N R I Victory (6) Angad 54.5, 9. Nimble Spirit (4) S. Imran 54.5, 10. Rocking Girl (7) Rayan 54.5, 11. Sapient (2) Salman Khan 54.5 and 12. To Hot To Touch (11) Dhanu S 54.5.

1. STENTORIAN, 2. MAYNE MAGIC, 3. CARTER

5. FLEET INDIAN PLATE (1,600m), rated 40 to 65, 4-30: 1. Mazal Tov (12) Antony 62, 2. Crimson Flame (11) S.J. Moulin 57.5, 3. Ashwa Vedha (9) M. Prabhakaran 54.5, 4. D Roman Power (8) Koshi K 54.5, 5. Bruce Almighty (6) Rayan 54, 6. Extraordinary (5) Sai Kiran 53.5, 7. Free To Play (10) G. Vivek 53.5, 8. Jewel Thief (7) Kiran Rai 53.5, 9. Lex Luthor (4) Dhanu S 53, 10. Socrates (2) Angad 53, 11. Armory (1) M. Rajesh K 52.5 and 12. Aircraft (3) L.A. Rozario 52.

1. MAZAL TOV, 2. CRIMSON FLAME, 3. FREE TO PLAY

6. FAIR WOOD PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 5-00: 1. Sir Calculus (6) Shivam 60.5, 2. Perfect Perfecto (5) Angad 58, 3. D Roman Reigns (7) Koshi K 57.5, 4. Heroism (2) Faiz 57.5, 5. Ibrahimovic (8) M. Rajesh K 56, 6. Natural Speed (1) G. Vivek 55, 7. Raise A Buck (3) Antony 54.5 and 8. Lucky Point (4) Dhanu S 53.

1. NATURAL SPEED, 2. D ROMAN REIGNS, 3. RAISE A BUCK

Day’s best: SUPER MARVELLA

Double: RICARDO — STENTORIAN

Jkt: 2, 3, 4, 5 and 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 and 6; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6.