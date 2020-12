Staridar runs to glory in feature

Hyderabad:

13 December 2020 18:46 IST

R.H. Sequeira-trained Staridar, ridden by Akshay Kumar, claimed the upper division of the Silver Dagger Plate, the chief event of Sunday’s (Dec. 13) races. The winner is owned by Ms. Viveka Kumar Idar & Mr. Ashok Kumar Gupta. Trainer L.V.R. Deshmukh saddled three winners on the day.

1. BLUE BIRD PLATE (1,200m), (Terms) Maiden, 2-y-o only (Cat. II): FIRE POWER (P. Trevor) 1, Siyavash (Ashad Asbar) 2, Horse O’ War (Kiran Naidu) 3 and Costello (A.A. Vikrant) 4. Not run: Unsung Hero and Georgia Peach. 2-3/4, 2-3/4, Nose. 1m, 14.85s. ₹11 (w), 10, 5 and 29 (p). SHP: 18, THP: 68, FP: 162, Q: 180, Tanala: 2,775. Favourite: Akido. Owners: Miss Ameeta Mehra & Col. S.B. Nair. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

2. WINDSCALE PLATE (Div. II) (1,800m), rated 20 to 45 (Cat. III): ROYAL PAL (Nakhat Singh) 1, Balma (Akshay Kumar) 2, Alta Vita (A.A. Vikrant) 3 and A Hundred Echoes (B.R. Kumar) 4. 1/2, 2, 1/2. 1m, 55.56s. ₹26 (w), 5, 6, 42 (p). SHP: 17, THP: 51, FP: 123, Q: 69, Tanala: 7,150. Favourite: Balma. Owner: Mr. A.C. Muthiah. Trainer: K. Satheesh.

3. BRAVE DANCER PLATE (Div. I) (1,200m), Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): DOWNTOWN GAL (Ashad Asbar) 1, Just Incredible (Irvan Singh) 2, Different (Md. Ismail) 3 and Lamha (Akshay Kumar) 4. 4-1/2, 1-1/4, 2. 1m, 13.00s. ₹12 (w), 7, 12 and 12 (p). SHP: 60, THP: 42, FP: 225, Q: 353, Tanala: 2,629. Favourite: Downtown Gal. Owners: Mr. V.N. Babu, Mr. Veeramachaneni Arjun, Mr. Prodhutur Vijay Shourya & Mrs. Rajini Meka. Trainer: Laxman Singh.

4. MOSSY BANK PLATE (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II): LIGHTNING BOLT (P. Trevor) 1, Esteva (Akshay Kumar) 2, Blazer (Arshad Alam) 3 and Havelock Cruise (Deepak Singh) 4. 3-1/4, 1-1/2, 1-1/4. 1m, 26.77s. ₹6 (w), 9, 8 and 15 (p). SHP: 56, THP: 40, FP: 40, Q: 32, Tanala: 100. Favourite: Lightning Bolt. Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla & Mrs. Simone Z. Poonawalla, rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Vijay Kumar Gupta & Mr. Susheel Kumar Gupta rep. Vijay Racing & Farms Pvt. Ltd. and Mr. Aditya P. Thackersey. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

5. SILVER DAGGER PLATE (Div. I) (1,400m), rated 60 to 85 (Cat.II): STARIDAR (Akshay Kumar) 1, Pontius Pilate (Gaurav Singh) 2, Reno Star (Koushik) 3 and Agni (A.A. Vikrant) 4. 2-1/2, Nk, Nk. 1m, 25.51s. ₹17 (w), 12, 15 and 24 (p). SHP: 34, THP: 36, FP: 143, Q: 189, Tanala: 526. Favourite: Agni. Owners: Ms. Viveka Kumar Idar & Mr. Ashok Kumar Gupta. Trainer: R.H. Sequeira.

6. WINDSCALE PLATE (Div. I) (1,800m), rated 20 to 45 (Cat.III): SPICY STAR (Mukesh Kumar) 1, Sweet Melody (B.R. Kumar) 2, Forever Bond (Ajeeth Kumar) 3 and Advance Guard (Irvan Singh) 4. Hd, Sh, Sh. 1m, 55.76s. ₹18 (w), 8, 6, 35 (p). SHP: 31, THP: 116, FP: 95, Q: 67, Tanala: 2,433. Favourite: Sweet Melody. Owner: Mr. Sarasam Madhusudan Reddy. Trainer: N. Ravinder Singh.

7. SILVER DAGGER PLATE (Div. II) (1,400m), rated 60 to 85 (Cat.II): SOVET PRIDE (Akshay Kumar) 1, Paso Robles (Afroz Khan) 2, Trump Girl (Abhay Singh) 3 and Long Range (Irvan Singh) 4. 1/2, 1, 2. 1,m 26.08s. ₹17 (w), 7, 6 and 23 (p). SHP: 18, THP: 54, FP: 34, Q: 20, Tanala: 283. Favourite: Paso Robles. Owners: Mr. Y. Damodar & Mr. Ashok Kumar Gupta. Trainer: R.H. Sequeira.

8. BRAVE DANCER PLATE (Div. II) (1,200m), Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45: COLACHEL BATTLE (Irvan Singh) 1, Amyra (P.Trevor) 2, Castlerock (Ashad Asbar) 3 and Blickfang (Afroz Khan) 4. 3/4, Hd, 2. 1m, 06s. ₹72 (w), 22, 18 and 22 (p). SHP: 26, THP: 13, FP: 156, Q: 117, Tanala: 620. Favourite: Amyra. Owner: Col.S.B. Nair. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

Jackpot: 70%: ₹6,473 (16 tkts.) & 30%: 121 (366 tkts.).

Treble: (i) ₹515 (26 tkts.), (ii) 266 (26 tkts.), (iii) 626 (14 tkts.).

Mini jackpot: (i) ₹561 (14 tkts.). (ii) 5,172 (C/O).