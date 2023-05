Star Symbol tipped for Division-I of Madras Regimental Centre Challenge Trophy

May 14, 2023 12:30 am | Updated May 13, 2023 06:30 pm IST - UDHAGAMANDALAM:

Star Symbol has an edge over his rivals in Division-I of the Madras Regimental Centre Challenge Trophy (1,200m), the feature event of the races to be held here on Sunday (May 14). A carried amount of ₹86,785 will be added to the jackpot pool.

1. ANDAMAN HANDICAP (1,400m), rated 00 to 25, 10-30 a.m: 1. Emperor Charmavat (8) C. Brisson 60, 2. Three Of A Kind (1) P. Sai Kumar 60, 3. Black Label (5) Ashhad Asbar 59.5, 4. Rule Of Emperors (9) Farid Ansari 59.5, 5. Authentic Bell (3) Khet Singh 59, 6. Radiant Joy (4) M.S. Deora 59, 7. Kundavai (2) B. Dharshan 58, 8. Kikata (7) P.S. Kaviraj 57.5, 9. Swiss Agatta (6) A. Ayaz Khan 57.5 and 10. Royal Symbol (10) Farhan Alam 56.5.

1. BLACK LABEL, 2. KIKATA, 3. EMPEROR CHARMAVAT

2. NATHU LA HANDICAP (1,400m), 5-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 11-00: 1. Glorious Legend (3) S. Kamble 60, 2. Excellent Star (4) P. Sai Kumar 60, 3. Aretha (9) P.S. Kaviraj 57, 4. Dancing Queen (1) C. Umesh 57, 5. Undeniable (8) S.A. Amit 57, 6. Grand Royal (5) A. Ayaz Khan 54, 7. Majestic Charmer (10) Farid Ansari 54, 8. Maranello (2) B. Dharshan 54, 9. Prince Of Windsor (7) Shyam Kumar 53.5 and 10. Cloud Jumper (6) C. Brisson 52.

1. DANCING QUEEN, 2. EXCELLENT STAR, 3. CLOUD JUMPER

3. KARGIL HANDICAP (1,300m), rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 11-30: 1. Soft Whisper (6) P. Sai Kumar 60, 2. Choice (5) P.S. Kaviraj 58.5, 3. Helen Of Troy (10) Farid Ansari 57.5, 4. Star Of Liberty (7) Shyam Kumar 57.5, 5. Royal Falcon (3) A.M. Alam 55.5, 6. Paris O’ Connor (8) C. Brisson 53, 7. Zaneta (2) C. Umesh 53, 8. Presto Power (4) S.A. Amit 52.5, 9. Tudor Crown (1) Farhan Alam 51.5 and 10. Ready Player One (9) A. Ayaz Khan 50.5.

1. HELEN OF TROY, 2. SOFT WHISPER, 3. PRESTO POWER

4. MADRAS REGIMENTAL CENTRE CHALLENGE TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 60 to 85 (rated 40 to 59 eligible), Outstation horses eligible, 12-00 noon: 1. Gods Plan (8) S.A. Amit 60, 2. Timeless Romance (10) Farid Ansari 58, 3. Fun Storm (5) P.S. Kaviraj 57.5, 4. Glorious Destiny (6) Ram Nandan 55, 5. Ignorance Is Bliss (4) A. Ayaz Khan 55, 6. Pirate’s Love (1) B. Dharshan 55, 7. Star Symbol (3) Mohit Singh 55, 8. Gold Kite (9) Gagandeep 54, 9. Diamond And Pearls (7) C. Umesh 53.5 and 10. Spectacle (2) M. Bhaskar 52.5.

1. STAR SYMBOL, 2. DIAMOND AND PEARLS, 3. TIMELESS ROMANCE

5. DEFENCE SERVICES STAFF COLLEGE TROPHY (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 12-30 p.m: 1. Proud (4) A. Ayaz Khan 61, 2. First Empress (6) Shyam Kumar 57, 3. Royal Icon (2) Mohit Singh 56.5, 4. Star Lap (1) P.S. Kaviraj 55.5, 5. Streek (3) Ram Nandan 55, 6. Katahdin (9) Manikandan 54, 7. Emperor Ashoka (10) P. Sai Kumar 52.5, 8. Turf Melody (7) Ashhad Asbar 52, 9. Dazzling Princess (8) M.S. Deora 51 and 10. Cynosure (5) S.A. Amit 50.

1. EMPEROR ASHOKA, 2. TURF MELODY, 3. ROYAL ICON

6. FIELD MARSHAL SHFJ MANEKSHAW TROPHY (Div. I), (1,200m), 3-y-o only (Terms), 1-00: 1. Aquila (8) B. Dharshan 56, 2, Lord Moi (2) S.A. Amit 56, 3. Regent Prince (9) Farhan Alam 56, 4. Cherokee Run (6) S. Kamble 54.5, 5. Clockwise (4) C. Umesh 54.5, 6. Flurry Heart (1) P.S. Kaviraj 54.5, 7. Gutsy (5) P. Sai Kumar 54.5, 8. Mahadevi (3) C. Brisson 54.5 and 9. Western Girl (7) Khet Singh 54.5.

1. GUTSY, 2. CLOCKWISE, 3. LORD MOI

7. FIELD MARSHAL SHFJ MANEKSHAW TROPHY (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 1-30: 1. Relic Warrior (4) Manikandan 56, 2. Rinello (7) Mohit Singh 56, 3. Thomas Mount (5) A.M. Alam 56, 4. Voyager (8) P. Sai Kumar 56, 5. Fashionista (1) C. Umesh 54.5, 6. Velu Nachiyar (3) S.A. Amit 54.5, 7. Whisper Of Hope (6) Khet Singh 54.5 and 8. Yellow Sapphire (2) M.S. Deora 54.5.

1. FASHIONISTA, 2. VELU NACHIYAR, 3. VOYAGER

8. MADRAS REGIMENTAL CENTRE CHALLENGE TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), Outstation horses eligible, 2-00: 1. Golden Marina (1) S.A. Amit 60, 2. Angel Heart (5) P.S. Kaviraj 56.5, 3. Constant Variable (3) S. Kamble 55, 4. Mutant (8) P. Sai Kumar 55, 5. Race For The Stars (9) Farid Ansari 55, 6. Dark Son (7) A.M. Alam 54.5, 7. Karadeniz (4) C. Umesh 54.5, 8. Terminator (10) M. Bhaskar 54, 9. Alexander (6) Farhan Alam 53.5 and 10. Namak Halaal (2) Manikandan 53.5.

1. GOLDEN MARINA, 2. DARK SON, 3. CONSTANT VARIABLE

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 6, 7 & 8.