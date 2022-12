Star Glory primed to deliver in Karnataka Police Trophy 

December 30, 2022 12:30 am | Updated December 29, 2022 06:36 pm IST - BENGALURU:

Star Glory, who has been well tuned, is expected to score in the Karnataka Police Trophy (1,200m), the feature event of the races to be held here on Friday (Dec. 30). False rails (width about 8.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. TAPTI PLATE (Div. II), (1,400m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 1-45 p.m.: 1. She’s Innocent (8) Chethan K 60, 2. Master Of Success (2) R. Pradeep 59.5, 3. Artiana (4) Vinod Shinde 59, 4. Country’s Jewel (3) Darshan 58.5, 5. He’s The One (1) Salman K 57.5, 6. Commandpost (7) Kiran Rai 56, 7. Konichiwa (6) Likith Appu 55, 8. Star Citizen (5) B. Nayak 53.5 and 9. Regal Force (9) I. Chisty 53.

1. REGAL FORCE, 2. KONICHIWA, 3. COUNTRY’S JEWEL

2. GANGA PLATE (1,600m), rated 00 to 25, 2-15: 1. Emeraldo (2) B. Dharshan 62.5, 2. Southernaristocrat (8) A. Qureshi 62.5, 3. Sekhmet (4) R. Pradeep 62, 4. Speed Seven (3) L.A. Rozario 61, 5. Baba Voss (7) Darshan 60.5, 6. Luminary Star (5) I. Chisty 60.5, 7. Memorable Time (6) Likith Appu 59.5 and 8. Exalted Dream (1) Jagadeesh 57.5.

1. SOUTHERNARISTOCRAT, 2. SPEED SEVEN, 3. SEKHMET

3. VINDICATION PLATE (1,400m), maiden 2-y-o only, (Terms), 2-45: 1. Double Scotch (2) P.S. Chouhan 56, 2. Dynamic Force (3) Akshay K 56, 3. Granpar (4) Trevor 56, 4. Knotty Challenger (6) Nazerul 56, 5. Anzac Pipernal (5) Srinath 54.5 and 6. Fondness Of You (1) Suraj 54.5.

1. ANZAC PIPERNAL, 2. DOUBLE SCOTCH

4. HARANGI PLATE (2,000m), rated 20 to 45, 3-15: 1. Twilight Tornado (2) Darshan 61, 2. Stormy Ocean (3) Trevor 58, 3. Aquamatic (5) Srinath 55, 4. Banksy (4) Neeraj 55, 5. Castaneda (7) Akshay K 55, 6. Bruce Almighty (1) Rayan 54 and 7. Rule Of Law (6) I. Chisty 50.5.

1. STORMY OCEAN, 2. AQUAMATIC

5. PHAR LAP PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 3-45: 1. Green Channel (6) Srinath 60, 2. Memoriter (4) Chethan K 60, 3. Silver Dew (7) Darshan 59, 4. Elusive Girl (2) L.A. Rozario 58, 5. Southern Ruler (5) Nazerul 57.5, 6. The Response (8) Sai Kiran 57.5, 7. Southern Power (3) Akshay K 55, 8. Golden Time (9) G. Vivek 54.5 and 9. Benediction (1) Jagadeesh 53.5.

1. GREEN CHANNEL, 2. GOLDEN TIME, 3. MEMORITER

6. KARNATAKA POLICE TROPHY (1,200m), rated 60 to 85, 4-15: 1. De Villiers (6) P.S. Chouhan 60, 2. Forever Together (4) L.A. Rozario 57, 3. Aztec Queen (5) Akshay K 56, 4. Indian Patriot (2) Likith Appu 56, 5. Kensington Court (7) Trevor 55.5, 6. Star Glory (3) Suraj 55, 7. Silver Ikon (1) P. Siddaraju 54.5 and 8. Hukum (8) B. Nayak 53.5.

1. STAR GLORY, 2. KENSINGTON COURT, 3. AZTEC QUEEN

7. KALI PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 4-45: 1. Peluche (3) Darshan 61.5, 2. Kings Speech (8) B. Dharshan 61, 3. Eco Friendly (5) Sai Kiran 60, 4. Almanach (7) Srinath 59.5, 5. Queen Regnant (4) A. Imran 59, 6. Dr Logan (2) L.A. Rozario 57.5, 7. Lycurgus (1) P. Siddaraju 57.5 and 8. Je Ne Sais Quoi (6) Indrajeet S 55.5.

1. ALMANACH, 2. KINGS SPEECH, 3. PELUCHE

8. TAPTI PLATE (Div. I), (1,400m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 5-15: 1. Princess Jasmine (1) Likith Appu 62.5, 2. Singhsaab (2) A. Qureshi 62.5, 3. Rorito (4) A. Imran 61.5, 4. Altamonte (7) Darshan 60.5, 5. Thunderstruck (5) Sai Kiran 60.5, 6. Sweet Kiss (9) Nazerul 60, 7. Apollo Light (6) Vinod Shinde 58.5, 8. Elite Agent (3) Kiran Rai 58.5 and 9. Praia Do Cassino (8) P. Siddaraju 55.5.

1. THUNDERSTRUCK, 2. ALTAMONTE, 3. PRINCESS JASMINE

Day’s best: STAR GLORY

Double: ANZAC PIPERNAL — GREEN CHANNEL

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.