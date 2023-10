Star Glory primed to come good in Mysore District Cup 

October 19, 2023 12:30 am | Updated October 18, 2023 06:44 pm IST - MYSURU:

Star Glory, who has been well prepared, is expected to score in the Mysore District Cup (1,400m), the main event of the races to be held here on Thursday (Oct 19). False rails (width about 6m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. CHIRAPUNJI PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 2-00 p.m.: 1. Festive Star (2) B. Dharshan 61, 2. Sky Princess (3) R. Pradeep 60, 2. Akasi (10) Inayat 59.5, 4. Code Of Honour (6) Ram Nandan 58, 5. Ironic Humour (1) Angad 56.5, 6. Swiss Tigress (5) Kiran Rai 56.5, 7. He’s The One (7) G. Vivek 55.5, 8. Armament (9) Gautam Raj 54.5, 9. Perfect Halo (8) M. Rajesh K 54 and 10. Star Citizen (4) Hindu S 51.5.

1. AKASI, 2. CODE OF HONOUR, 3. STAR CITIZEN

2. AUTUMN BLUE PLATE (1,200m), rated 00 to 25, 2-30: 1. Apollo Light (10) P. Surya 62.5, 2. Rich Strike (7) Rayan 62, 3. Shooting Venus (11) S. John 62, 4. Dawn Rising (3) Tousif 61.5, 5. Lucky Sun (2) Faiz 60, 6. D Golden Cup (5) Koshi K 58.5, 7. Bellissimo (4) M. Naveen 58, 8. Sweeter Than Honey (9) S. Qureshi 57.5, 9. D Admiral (8) T. Pavan 56.5, 10. The Intruder (6) R. Pradeep 56.5, 11. Romantic Heart (1) Prabhu K 54 and 12. Masters Mind (12) A. Baandal 51.

1. BELLISSIMO, 2. THE INTRUDER, 3. DAWN RISING

3. SRI KANTEERAVA NARASIMHARAJA SPORTS CLUB TROPHY (1,600m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Czarevitch (12) Gautam Raj 62.5, 2. D Roman Power (3) Koshi K 60.5, 3. Flamingo Dancer (8) S. John 60.5, 4. Natural Gold (2) Inayat 60, 5. My Life My Rules (1) H. Rahul 57.5, 6. Parker (7) Srinath 57.5, 7. Udukai (11) A.K. Aniket 57.5, 8. Coyote Girl (13) Shezad Khan 56.5, 9. Vijaya Sarathi (6) M. Rajesh K 54.5, 10. Polar Wind (10) Salman Khan 53.5, 11. Vandan (9) S. Shareef 52, 12. Great Hope (4) L.A. Rozario 51.5 and 13. Deemed To Fire (5) Angad 50.5.

1. PARKAR, 2. DEEMED TO FIRE, 3. GREAT HOPE

4. K. THAMMANNA GOWDA MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 3-30: 1 Court Jester (3) Faiz 62.5, 2. Eddie The Eagle (10) Inayat 61, 3. Brave Trooper (9) A.K. Aniket 57.5, 4. Black Coffee (5) R. Pradeep 55.5, 5. Indian Glory (2) Abhishek Mhatre 55, 6. Rising Sun (7) Kiran Rai 55, 7. Minx (4) Prabhu K 54, 8. Jabbar (1) Madhu Sudhan 53.5, 9. Power Of Thea (6) Koshi K 53 and 10. What Is This (8) M. Rajesh K 51.5.

1. BRAVE TROOPER, 2. BLACK COFFEE, 3. EDDIE THE EAGLE

5. MYSORE DISTRICT CUP (1,400m), rated 80 & above, 4-00: 1. Segera (4) Angad 60, 2. Havelock Cruise (3) Antony 58, 3. Star Glory (6) Suraj 57, 4. Prince Corporate (5) A.K. Aniket 55, 5. Peyo (2) Salman Khan 53.5 and 6. Ravishing Form (1) S. Saqlain 53.5.

1. STAR GLORY, 2. RAVISHING FORM

6. ALEKONA TROPHY (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 4-30: 1. Four Wheel Drive (6) Inayat 62.5, 2. Lucky Point (3) Salman Khan 62.5, 3. Super Gladiator (8) Chethan K 62.5, 4. Catalina (9) J. Paswan 62, 5. Mystical Merkabah (4) Angad 62, 6. Peluche (12) A. Ramu 62, 7. Queen Regnant (1) Darshan 62, 8. Southern Power (11) Srinath 61, 9. D Lord (7) S. Brahmmesh 60.5, 10. Ombudsman (10) Vinod Shinde 60, 11. Break Away (13) Shezad Khan 59, 12. Sea Blush (2) Hindu S 59 and 13. Article Fifteen (5) A. Baandal 58.5.

1. SEA BLUSH, 2. FOUR WHEEL DRIVE, 3. SUPER GLADIATOR

7. ALEKONA TROPHY (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5-00: 1. Embosom (3) Vinod Shinde 60, 2. Mr Humble (11) T. Pavan 59, 3. Antilope (9) Samundra S 58, 4. Sekhmet (12) Hindu S 57, 5. Solo Prince (2) Darshan 55.5, 6. Chilly Breeze (6) Brijesh K 55, 7. Eco Friendly (13) A. Ramu 55, 8. Sacred Creator (1) Kiran Rai 55, 9. Percivale (8) Jagadeesh 54.5, 10. Star Azeem (7) Koshi K 54.5, 11. War Song (10) M. Rajesh K 54.5, 12. Cinco De Mayo (4) G. Vivek 53.5 and 13. Super Sexy (5) Abhishek Mhatre 53.

1. CINCO DE MAYO, 2. SOLO PRINCE, 3. SEKHMET

Day’s best: STAR GLORY

Double: BRAVE TROOPER — CINCO DE MAYO

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 and 7; Tr (i); 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

