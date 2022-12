Star Glory obliges in Karnataka Police Trophy

December 30, 2022 07:11 pm | Updated 07:11 pm IST - BENGALURU:

S. Narredu trained Star Glory (Suraj Narredu up), won the Karnataka Police Trophy, the feature event of the races held here on Friday (Dec 30). The winner is owned by Mr. Daulat Chhabria & Mr. S. Narredu.

1. TAPTI PLATE (Div. II): KONICHIWA (Likith Appu) 1, She’s Innocent (Chethan K) 2, Country’s Jewel (Darshan) 3 and Regal Force (I. Chisty) 4. 1, 5-1/2 and 1-1/4. 1m, 29.22s. ₹71 (w), 22, 11 and 17 (p), SHP: 30, THP: 43, FP: 436, Q: 109, Trinella: 1,768, Exacta: 2,167. Favourite: She’s Innocent. Owners: Mr. Amritlal Vithaldas Rukhana, Mrs. Pratima Amritlal Rukhana, Mr. Himashu Amritlal Rukhana and Ms. Minal Amritlal Rukhana. Trainer: Warren Singh.

2. GANGA PLATE: BABA VOSS (Darshan) 1, Southernaristocrat (A. Qureshi) 2, Emeraldo (B. Dharshan) 3 and Exalted Dream (Jagadeesh) 4. 1-3/4, Snk and 2. 1m, 41.50s. ₹24 (w), 12, 15 and 123 (p), SHP: 45, THP: 217, FP: 148, Q: 68, Trinella: 7,779, Exacta: 67,321. Favourite: Baba Voss. Owners: Mr. Francis Arun Kumar & Mr. Santhosh G. Trainer: Neil Devaney.

3. VINDICATION PLATE: ANZAC PIPERNAL (Srinath) 1, Granpar (Trevor) 2, Fondness Of You (Suraj) 3 and Dynamic Force (Akshay K) 4. Snk, 5-1/2 and 1-3/4. 1m, 27.78s. ₹14 (w), 11 and 24 (p), SHP: 39, THP: 39, FP: 51, Q: 46, Trinella: 294, Exacta: 645. Favourite: Anzac Pipernal. Owners: Mr. V. Krishna Das, Mr. Akshay Karan & Mr. Syed Nawaz Hussain. Trainer: S. Dominic.

4. HARANGI PLATE: STORMY OCEAN (Trevor) 1, Castaneda (Akshay K) 2, Twilight Tornado (Darshan) 3 and Banksy (Neeraj) 4. 4, Lnk and 1. 2m, 07.86s. ₹24 (w), 11, 17 and 17 (p), SHP: 42, THP: 38, FP: 92, Q: 69, Trinella: 575, Exacta: 792. Favourite: Stormy Ocean. Owner: Mr. Aditya P. Thackersey. Trainer: Darius Byramji.

5. PHAR LAP PLATE: GREEN CHANNEL (Srinath) 1, Elusive Girl (L.A. Rozario) 2, Southern Power (Akshay K) 3 and Silver Dew (Darshan) 4. 1-1/2, 2 and 3/4. 1m, 26.58s. ₹23 (w), 13, 16 and 20 (p), SHP: 40, THP: 59, FP: 55, Q: 65, Trinella: 1,035, Exacta: 11,867. Favourite: Green Channel. Owner: Mrs. Deepa Devaney. Trainer: Neil Devaney.

6. KARNATAKA POLICE TROPHY: STAR GLORY (Suraj) 1, Aztec Queen (Akshay K) 2, Indian Patriot (Likith Appu) 3 and De Villiers (P.S. Chouhan) 4. 1-1/4, 2-3/4 and 1-1/4. 1m, 12.97s. ₹25 (w), 12, 14 and 16 (p), SHP: 32, THP: 44, FP: 117, Q: 40, Trinella: 486, Exacta: 1,027. Favourite: Star Glory. Owners: Mr. Daulat Chhabria & Mr. S. Narredu. Trainer: S. Narredu.

7. KALI PLATE: PELUCHE (Darshan) 1, Dr Logan (L.A. Rozario) 2, Kings Speech (B. Dharshan) 3 and Eco Friendly (Sai Kiran) 4. 1, 3/4 and 3/4. 1m, 40.50s. ₹96 (w), 21, 15 and 12 (p), SHP: 58, THP: 55, FP: 1,477, Q: 323, Trinella: 1,589, Exacta: 10,252. Favourite: Kings Speech. Owner and trainer: Mr. Imtiaz Khan.

8. TAPTI PLATE (Div. I): SINGHSAAB (A. Qureshi) 1, Princess Jasmine (Likith Appu) 2, Rorito (A. Imran) 3 and Altamonte (Darshan) 4. Nose, 4-1/4 and 1. 1m, 28.74s. ₹255 (w), 33, 12 and 12 (p), SHP: 33, THP: 53, FP: 1,710, Q: 569, Trinella: 2,641, Exacta: 18,312. Favourite: Rorito. Owner: Mr. Srinivasa M. Trainer: Rajendra Singh.

Jackpot: ₹41,959 (two tkts.); Runner-up: 326 (110 tkts.); Treble (i): 38 (188 tkts.); (ii): 15,303 (one tkt.).