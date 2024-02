Star Forever wins N. Nari Reddy Memorial Million

February 25, 2024 07:31 pm | Updated 07:31 pm IST - Hyderabad:

Trainer K.S.V. Prasad Raju’s Star Forever, ridden by P. Sai Kumar, won the N. Nari Reddy Memorial Million, the main event of Sunday’s (Feb. 25) races. The winner is owned by M/s. Ashok Ranpise, Bollineni Krishnaiah, Seshadri Reddy Pochana, Teegala Sumant Reddy, Teegala Vijender Reddy, Satish Kumar Reddy Poondla, Giri Prathamesh Mahadev & Teja Gollapudi.

1. TIME AND PLACE PLATE (Div. I): IMPERIA (Deepak Singh) 1, Arion One (Hindu Singh) 2, Gun For Gold (Kuldeep Singh (Sr) ) 3 and Golden Unicorn (A.A. Vikrant) 4. 2, Dist and 1/2. 1m, 13.87s. ₹90 (w), 16, 11 and 10 (p). SHP: 34, THP: 48, SHW: 21 and 15, FP: 300, Q: 74, Tanala: 594. Favourite: Arion One. Owners: M/s. Kapil Agarwal & Shailendra Singh. Trainer: Anant Vatsalya.

2. FLIRTING VISION PLATE: ALPINE GIRL (Kuldeep Singh (Jr)) 1, Crown Witness (P. Sai Kumar) 2, Voice Of A Dream (Ashad Asbar) 3 and Caraxes (Afroz Khan) 4. 5-1/4, 2-1/2 and 3-1/2. 2m, 34.60s. ₹86 (w), 20, 12 and 13 (p). SHP: 30, THP: 40, SHW: 423, FP: 423, Q: 147, Tanala: 1,490. Favourite: Crown Witness. Owner: Mr. Praveen Kumar Katakam. Trainer: Jasbir Singh.

3. TELANGANA RACE HORSE OWNERS ASSOCIATION TROPHY (Div. II): ADBHUT (Md. Ekram Alam) 1, Shadow Fax (Ajay Kumar) 3 and Hoping Star (Mohit Singh) 4. 4-1/4, 1-1/2 and 3/4. 1m 12. 56s. ₹58 (w), 18, 18 and 15 (p). SHP: 55, THP: 68, SHW: 17 and 37, FP: 478, Q: 189, Tanala: 1,658. Favourite: The Inheritor. Owner: Mr. Harisharan Devgan. Trainer: L. D’ Silva.

ADVERTISEMENT

4. CHIEF JUSTICE TROPHY (Div. II) : HURRICANE BAY (Afroz Khan) 1, Fly Tothe Stars (Kuldeep Singh (Sr) ) 2, Path Of Peace (Ashad Asbar) 3 and Burgundy Black (Mohit Singh) 4. Head, 3/4 and Head. 1m, 41.36s. ₹43 (w), 14, 18 and 12 (p). SHP: 56, THP: 54, SHW: 26 and 36, FP: 411, Q: 176, Tanala: 1,122. Favourite: Path Of Peace. Owner: Mr. Syed Mohiuddin Mufeed. Trainer: L. D’ Silva.

5. TELANGANA RACE HORSE OWNERS ASSOCIATION TROPHY (Div. I): RAGNAROK (Kuldeep Singh (Sr)) 1, Tripurari (Mohit Singh) 2, Proud Mary (P. Sai Kumar) 3 and Bold Beauty (Santosh Raj) 4. 3-3/4, Neck and 2. 1m, 12.43s. ₹22 (w), 10, 18 and 15 (p). SHP: 79, THP: 35, SHW: 14 and 28 (p). FP: 159, Q: 107, Tanala: 300. Favourite: Ragnarok. Owners: M/s. Donald Anthony Netto & P. Ranga Raju. Trainer: D. Netto.

6. N. NARI REDDY MEMORIAL MILLION: STAR FOREVER (P. Sai Kumar) 1, Lashka (Ashad Asbar) 2, Flying Fury (Md. Ismail) 3 and Calistoga (Afroz Khan) 4. 3/4, 3-1/2 and 5-1/4. 1m, 12.50s. ₹30 (w), 14 and 13 (p). SHP: 25, THP: 43, SHW: 17 and 11, FP: 63, Q: 29, Tanala: 461. Favourite: Lashka. Owners: Col. S.B. Nair & Mr. Aditya P. Thackersey. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

7. CHIEF JUSTICE TROPHY (Div. I): TRISHUL (A. Ashad Asbar) 1, First Class (Mohit Singh) 2, Sundance Kid (Abhay Singh) 3 and Divine Destiny (Surya Prakash) 4. 2, 1-1/4 and Nose. 1m, 39.68s. ₹24 (w), 10, 15 and 13 (p). SHP: 56, THP: 38, SHW: 16 and 21, FP: 155, Q: 73, Tanala: 292. Favourite: Trishul. Owner: Col. S.B. Nair. Trainer: L.V. R. Deshmukh.

8. OLYMPIC FLAME PLATE: INDIAN TEMPLE (Surya Prakash) 1, Fara (Kuldeep Singh) 2, Wandring Warrior (Abhay Singh) 3 and Tortilla Chip (P. Sai Kumar) 4. Not run: Lady Racines. 4-1/4, 2 and 1/2. 1m, 27.71s. ₹139 (w), 25, 12 and 19 (p). SHP: 31, THP: 31, SHW: 33 and 15, FP: 681, Q: 236, Tanala: 2,090. Favourite: Fara. Owner: Mr. G.K. Keshava Murthy. Trainer: S. Sreekant.

Note: That’s My Pathan (Rafique Sk. up) stopped galloping near 600m.

Jackpot: 70%: ₹16,023 (23 tkts.) & 30%: 278 (567 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 5,192 (14 tkts.), (ii) 5,242 (11 tkts.).

Treble: (i) 4,448 (8 tkts.), (ii) 260 (129 tkts.), (iii) 1,634 (32 tkts.).

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.