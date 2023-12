Stag’s Leap claims the Pronto Pronto Plate

December 05, 2023 06:18 pm | Updated 06:18 pm IST - Hyderabad

Trainer N. Ravinder Singh’s Stag’s Leap ridden by B.R. Kumar won the Pronto Pronto Plate, the main event of Tuesday’s (Dec. 5) races here.

The winner is owned by Mr. Rajendran rep. Rapar’s Galloping Stars LLP.

1. ALEKONA PLATE (Div. II): SHADOW FAX (K.G. Likith Appu) 1, Mix The Magic (B. Nikhil) 2, Warwick (P. Ajeeth Kumar) 3 and Diamond Rain (Ashad Asbar) 4. 3, 3/4 and 1/2. 1m 8. 00s. ₹81 (w), 15, 28 and 10 (p) SHP: 105, THP: 37, SHW: 43 and 70, FP: 1,070, Q: 226, Tanala: 1,796. Favourite: Diamond Rain.

Owners: Mr. G. Krishnamohan Rao, Mr. Nataraja Mehta & Mr. Mirza Ayub Baig. Trainer: D. Netto.

2. LAGARDE PLATE (Div. II): MISS MAYA (A. Imran Khan) 1, Pontefract (Md. Ekram Alam) 2, D Minchu (Ajay Kumar) 3 and American Flame (Surya Prakash) 4. 8-1/2, 3 and 5. 1m 13. 63s. ₹16 (w), 10, 17 and 13 (p). SHP: 38, THP: 35, SHW: 10 and 49, FP: 54, Q: 45, Tanala: 101. Favourite: Miss Maya.

Owners: Mr. Chitturi Krishna Kannaiah, Mr. Soma Raju Adipudi, Mr. Sureshbabu Daggubatti & Mr. Venkatesh Daggubati. Trainer: R.H. Sequeira.

3. SMART CHIEFTAN PLATE: STRAUSS (B. Nikhil) 1, Top In Class (Kuldeep Singh (Jr) ) 2, Fara (Ajay Kumar) 3 and Rising Queen (Md. Ismail) 4. 4-3/4, 1/2 and 4-1/4. 1m 6. 45s. ₹21 (w), 12, 31 and 11 (p). SHP: 114, THP: 47, SHW: 14 and 55, FP: 391, Q: 418, Tanala: 757. Favourite: Strauss.

Owner: Mr. Rajeev Sharma. Trainer: Magan Singh.

4. LAGARDE PLATE (Div. I): RAGNAROK (Md. Ismail) 1, Dyanoosh (A. Imran Khan) 2, Minecraft (Ashad Asbar) 3 and Only The Brave (Santosh Raj) 4. Head, 4-3/4 and 2-3/4. 1m 14. 39s. ₹31 (w), 11, 11 and 14 (p). SHP: 28, THP: 30, SHW: 15 and 14, SHP: 28, THP: 30, SHW: 15 and 14, FP: 84, Q: 43, Tanala: 150. Favourite: Minecraft.

Owners: Mr. Donald Anthony Netto & Mr. P. Ranga Raju. Trainer: D. Netto.

5. BOLD GESTURE PLATE (Div. I): SHAH OF IRAN (Md. Ismail) 1, Sundance Kid (Santosh Raj) 2, Aerial Combat (A. Imran Khan) 3 and DAS (Kuldeep Singh (Sr) ) 4. 3-3/4, 1/2 and 3/4. 1m 42. 30s. ₹82 (w), 32, 13 and 22 (p). SHP: 28, THP: 72, SHW: 24 and 34, FP: 542, Q: 227, Tanala: 5,441. Favourite: DAS.

Owners: Mr. S.A. Shezad Abbas & Mr. Mir Saqafath Ali Khan. Trainer: Raza Shehzad.

6. PRONTO PRONTO PLATE: STAG’S LEAP (B.R. Kumar) 1, Juramento (Ajay Kumar) 2, Bangor On Dee (A. Imran Khan) 3 and Wind Sprite (Mohit Singh) 4. 1/2, Shd and 3. 1m 13. 89s ₹92 (w), 35, 13 and 12 (p). SHP: 43, THP: 57, SHW: 21 and 21, FP: 397, Q: 153, Tanala: 2,054. Favourite: Juramento.

Owner: Mr. Rajendran rep. Rapar’s Galloping Stars LLP. Trainer: N. Ravinder Singh.

7. ALEKONA PLATE (Div. I): SANTA BARBARA (Md. Ekram Alam) 1, Thunder Knight (Ajay Kumar) 2, That’s My Love (A.A. Vikrant) 3 and Bien Pensant (Surya Prakash0 4. Not run: Jack Daniel. 3/4, 3/4 and 3-1/2. 1m 8. 41s. ₹20 (w), 11, 12 and 27 (p). SHP: 48, THP: 56, SHW: 14 and 14, FP: 154, Q: 81, Tanala: 1,307. Favourite: Assured Success.

Owner: Mr. M. Ramakrishna Reddy. Trainer: L.D’Silva.

8. BOLD GESTURE PLATE (Div. II): LIFE IS GOOD (Md. Ismail) 1, Honourable Lady (Mohit Singh 2, D World (P. Ajeeth Kumar) 3 and Sucker Punch (A.A. Vikrant) 4. Neck, 1-1/2 and 7. 1m 41. 46s. ₹24 (w), 11, 13 and 18 (p). SHP: 27, THP: 41, SHW: 15 and 26, FP: 79, Q: 35, Tanala: 204. Favourite: Honourable Lady.

Owner: Mr. Rakesh Reddy Kondakalla. Trainer: Robin Reddy Kondakalla.

Jackpot: 70%: ₹75,645 (7tkts.), 30%: 11,944 (19 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 5,386 (41 tkts.), (ii) 18, 490 (4 tkts.).

Treble: (i) 394 (79 tkts.), (ii) 1,710 (14 tkts.), (iii) 1,155 (70 tkts.).