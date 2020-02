Spirit Of London favoured for feature

Spirit Of London, who has been well prepared, is expected to score in the Elusive Pimpernel Cup (1,400m), the main event of the races to be held here on Saturday (July 27). False rails (width about 8m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. AUREOLE TIME PLATE (1,100m), rated 15 to 35, 2-30 p.m.: 1. Aine (1) Srinath 60, 2. Desert Mirage (2) R. Manish 59.5, 3. Areca Angel (4) Rajesh K 59, 4. Air Force One (3) Mark 58.5, 5. Genuine Star (6) Suraj 58, 6. Legend Is Back (8) R. Pradeep 57.5, 7. Sun Power (5) A. Ramu 57.5 and 8. Love Music (7) Noornabi 57.

1. AINE, 2. GENUINE STAR, 3. LEGEND IS BACK

2. ASTRONOMIC PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 3-00: 1. Raw Gold (4) Chetan G 60, 2. Chula Vista (5) John 59, 3. Stars In His Eyes (3) R. Manjunath 58.5, 4. Ultimate Power (2) S. Shareef 57, 5. Colonel Harty (1) Rajesh K 56, 6. Fierce Fighter (9) Nazerul 55.5, 7. Southern Storm (8) Dhebe 55.5, 8. Lucky Isabella (6) A. Merchant 54 and 9. Sharp Response (7) Zervan 53.5.

1. CHULA VISTA, 2. COLONEL HARTY, 3. RAW GOLD

3. BARALOY PLATE (1,600m), rated 15 to 35, 3-30: 1. Electra (5) Chetan G 60, 2. Smile Of Joy (7) Srinath 59.5, 3. Armenia (1) Mark 58, 4. Radiant Treasure (6) Arshad 56.5, 5. Track Striker (3) Noornabi 56, 6. Fotogenic (8) Vaibhav 55.5, 7. Agnar (2) A. Merchant 54.5 and 8. Shiraz (4) Trevor 53.5.

1. ELECTRA, 2. RADIANT TREASURE, 3. SHIRAZ

4. ELUSIVE PIMPERNEL CUP (1,400m), rated 30 to 50, 5-y-o & over, 4-00: 1. Brooklyn Supreme (8) Shobhan 60, 2. Optimisticapproach (2) Md. Asif Khan 60, 3. Land Of Liberty (6) Rajesh K 58, 4. War Envoy (5) T.S. Jodha 57.5, 5. Lawrence Of Arabia (7) Ranjeet Singh 57, 6. Spirit Of London (3) Sandesh 57, 7. Morrane Gabriella (11) R. Pradeep 55.5, 8. Reczai (1) Suraj 55, 9. San Bernardino (9) Zervan 54.5, 10. Tokyo Rose (4) Chetan G 54.5, 11. Casey (12) Antony 53.5 and 12. Jayadratha (10) Darshan 52.

1. SPIRIT OF LONDON, 2. RECZAI, 3. SAN BERNARDINO

5. SHA TIN PLATE (1,600m), rated 00 to 20, 4-y-o & over, 4-30: 1. Shaktiman (8) John 60, 2. Girl With Pearl (6) A. Ramu 57, 3. Galino (3) Md. Asif Khan 56, 4. Natalie (1) M. Naveen 56, 5. Princess Amu (7) M. Prabhakaran 56, 6. Dreams United (2) Irvan 55.5, 7. Silent Ruler (5) R. Manish 55.5, 8. Desert Gilt (9) Vaibhav 54 and 9. Phoenix Reached (4) T.S. Jodha 53.

1. SHAKTIMAN, 2. GALINO, 3. PHOENIX REACHED

6. DIVINE LIGHT PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 5-00: 1. Flamboyant (3) M. Prabhakaran 56, 2. Sacred Kingdom (7) T.S. Jodha 56, 3. Southern Power (9) Arshad 56, 4. Star Sapphire (6) Mark 56, 5. Super Gladiator (10) Noornabi 56, 6. Blue Bliss (4) A. Merchant 54.5, 7. Magic Stream (5) Zervan 54.5, 8. Rorito (8) Sandesh 54.5, 9. Schafenberg (1) Trevor 54.5 and 10. Speedster (2) Dhebe 54.5.

1. SCHAFENBERG, 2. MAGIC STREAM, 3. BLUE BLISS

Day’s best: SCHAFENBERG

Double: CHULA VISTA — ELECTRA

Jkt: 2, 3, 4, 5 and 6; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6.