Speculation primed to come good in Acclamation Handicap

December 14, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - CHENNAI:

Speculation, who maintains form, may repeat in the Acclamation Handicap (1,400m), the main event of the races to be held here on Thursday (Dec. 14).

1. CITY LIGHT HANDICAP (1,400m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 2-15 p.m.: Royal Falcon (4) Hindu Singh 60, 2. Air Marshall (5) Koshi Kumar 59.5, 3. Memory Lane (3) Inayat 59, 4. Majestic Charmer (10) Yash Narredu 58.5, 5. Showmanship (8) Ram Nandan 58.5, 6. Little Wonder (1) Antony Raj 58, 7. The Sting (2) P. Sai Kumar 57.5, 8. Touch Of Fury (11) P. Vikram 55.5, 9. Three Of A Kind (7) L.A. Rozario 55, 10. Authentic Bell (9) Farhan Alam 53.5 and 11. Sunday Warrior (6) Manikandan 53.

1. MEMORY LANE, 2. ROYAL FALCON, 3. MAJESTIC CHARMER

2. CENTURY DREAM HANDICAP (1,400m), rated 40 to 65 (20 to 39) eligible, 2-45: 1. Terminator (7) Yash Narredu 60, 2. Grandiose (2) K.V. Baskar 57.5, . Hallucinate (5) C. Brisson 57, 4. Augusta (3) P. Sai Kumar 56.5, 5. Swarga (6) Inayat 56.5, 6. Anzio (9) Antony Raj 56, 7. Excellent Star (12) Koshi Kumar 55.5, 8. Atlantica (11) Hindu Singh 55, 9. Sensibility (4) Shyam Kumar 53.5, 10. Royal Treasure (8) Farid Ansari 53, 11. Sheer Elegance (1) P. Surya 52 and 12. Reign Of Terror (10) Ram Nandan 51.5.

1. TERMINATOR, 2. ANZIO, 3. SWARGA

3. SNOW SKY HANDICAP (1,600m), rated 20 to 45, (0 to 19) eligible, 3-15: 1. Ganton (4) P. Vikram 60, 2. Edmund (6) Shyam Kumar 58.5, 3. Emperor Ashoka (8) A.S. Peter 58.5, 4. Schnell (10) Yash Narredu 58.5, 5. Jack Richer (9) Koshi Kumar 58, 6. Masterpiece (2) P. Sai Kumar 58, 7. Wolf Creek (7) S.J. Moulin 56, 8. Abilitare (1) L.A. Rozario 55.5, 9 Queen Of Fame (3) Hindu Singh 53.5 and 10. Sian (5) C. Brisson 53.

1. SCHNELL, 2. WOLF CREEK, 3. SIAN

4. ACCLAMATION HANDICAP (1,400m), rated 60 to 85 (40 to 59) eligible, 3-45: 1. Slainte (11) S.J. Moulin 61.5, 2. Presidential (3) Hindu Singh 59, 3. Mogul (8) Inayat 58.5, 4. Rays Of Sun (7) Koshi Kumar 58.5, 5. Dark Son (4) A.S. Peter 55.5, 6. Empress Eternal (10) Farid Ansari 53.5, 7. Berrettini (6) P. Sai Kumar 52.5, 8. Renegade (12) C. Brisson 52, 9. Speculation (5) Ram Nandan 52, 10. Albinus (1) P. Vikram 51.5, 11. Illustrious Ruler (9) Farhan Alam 51.5 and 12. Sweet Fragrance (2) P. Surya 50.

1. SPECULATION, 2. EMPRESS ETERNAL, 3. PRESIDENTIAL

5. TELESCOPE HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19) eligible, 4-15: 1. Agnavai (8) Koshi Kumar 60, 2. Turf Melody (5) Yash Narredu 59, 3. Seattle Blue (6) P. Sai Kumar 58.5, 4. Voyager (3) Hindu Singh 57.5, 5. Annexed (7) S.J. Moulin 57, 6. Empire Of Dreams (4) L.A. Rozario 57, 7. Thrill Of Power (9) A.S. Peter 55.5, 8. Wild Frank (2) P. Surya 55 and 9. Star Of Liberty (1) Farid Ansari 52.

1. TURF MELODY, 2. SEATTTLE BLUE, 3. WILD FRANK

6. GONE WEST HANDICAP (1,200m), 3-y-o only rated 20 to 45 (0 to 19) eligible, 4-15: 1. Rinello (3) Antony Raj 60, 2. Samurai Blue (6) S.J. Moulin 59.5, 3. Acantha (11) Hindu Singh 59, 4. Aletta (10) P. Vikram 59, 5. Knotty Power (8) Koshi Kumar 58.5, 6. Marquita (1) Yash Narredu 58.5, 7. Western Girl (4) C. Brisson 58.5, 8. Ancourage (7) A.S. Peter 58, 9. Fashionista (5) Ram Nandan 58, 10. Solemn Moment (2) N. Murugan 58, 11. Annalisa (12) Farid Ansari 57.5 and 12. Gajabo Grandse (9) P. Surya 57.5.

1. MARQUITA , 2. ACANTHA, 3. WESTERN GIRL

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (1): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6.