Spanish Beauty bags Narasimharaja Trophy

Arjun Mangalorkar trained Spanish Beauty (Antony up) won the Narasimharaja Trophy, the feature event of the races held here on Thursday (Feb 27). The winner is owned by United Racing & Bloodstock Breeders Ltd, Mr. Vivek N. Rao & Mr. Chaduranga Kanthraj Urs.

The results:

1. FLASHING STAR PLATE (1,200m), rated 00 to 20: DONTBREAKTHERULES (Arshad) 1, Reverence (Sai Vamshi) 2, Elite Agent (Irvan) 3 and Hawking (S. John) 4. Not run: Flicka. 3-1/2, Shd and Shd. 1m 13.82s. ₹42 (w), 15, 22 and 41 (p), SHP: 63, THP: 75, FP: 230, Q: 138, Trinella: 1,639 and 843, Exacta: 7,268 and 948. Favourite: Hawking. Owner: Mr. B.E. Vasanth Kumar. Trainer: Azhar Ali.

2. NETRAVATI PLATE (Div. II), (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over: INDUSTRIALIST (Naveen Kumar) 1, Red Indian (Jagadeesh) 2, Turf Prospector (M. Naveen) 3 and Regal Force (R. Manish) 4. Not run: Tyto Alba. Shd, 1/2 and 4-1/4. 1m 26.48s. ₹347 (w), 50, 16 and 24 (p), SHP: 53, THP: 53, FP: 1,783, Q: 977, Trinella: 12,561 and 16,150, Exacta: 51,972 and 22,273. Favourite: Anakin. Owner: Mr. Shantha Sriharsha. Trainer: Dheeraj V.

3. MAN ‘O’ WAR PLATE (1,100m), 3-y-o only, (Terms): BALTIMORE (I. Chisty) 1, Shanaey (P.S. Chouhan) 2, Bellator (Trevor) 3 and Cherokee Moon (Khurshad) 4. 1/2, 3 and Hd. 1m 06.55s. ₹182 (w), 34, 14 and 13 (p), SHP: 30, THP: 48, FP: 712, Q: 183, Trinella: 1,118 and 479, Exacta: 39,786 and 17,051. Favourite: Bellator. Owners: Mr. Vivek N. Rao, Mr. Vittal Belandor & Mr. Kodandaram Ramaiah M. Trainer: Arjun Mangalorkar.

4. GAGANACHUKKI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35: SILVER SWIFT (A. Imran) 1, Sun Splash (Vaibhav) 2, Torosanto (Antony) 3 and Paradiso (Arshad) 4. 1, 2-1/4 and 3/4. 1m 14.19s. ₹32 (w), 15, 14 and 10 (p), SHP: 38, THP: 49, FP: 90, Q: 50, Trinella: 120 and 54, Exacta: 395 and 289. Favourite: Torosanto. Owners: Mr. Sanjay Rai, Mrs. Prabha Dominic & Miss. Maria Divya Dominic. Trainer: S. Dominic.

5. NETRAVATI PLATE (Div. I), (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over: LE MARC (A. Imran) 1, Fictioneer (Antony) 2, Hafnium (Trevor) 3 and Honey Trap (S. John) 4. 2, 1/2 and Hd. 1m 26.69s. ₹50 (w), 16, 14 and 16 (p), SHP: 42, THP: 44, FP: 549, Q: 238, Trinella: 1,040 and 583, Exacta: 14,791 and 7,924. Favourite: King Creole. Owner & trainer: Mr. Neil Darashah.

6. NARASIMHARAJA TROPHY (1,200m), rated 45 to 65: SPANISH BEAUTY (Antony) 1, Blue Moon (I. Chisty) 2, Regal Music (S. Qureshi) 3 and Royal Resolution (David Allan) 4. Not run: Sun Power. 1-3/4, Shd and 1-3/4. 1m 12.03s. ₹80 (w), 19, 26 and 19 (p), SHP: 67, THP: 50, FP: 773, Q: 477, Trinella: 1,692 and 667, Exacta: 45,227 and 3,877. Favourite: Knotty Oak. Owners: United Racing & Bloodstock Breeders Ltd, Mr. Vivek N. Rao & Mr. Chaduranga Kanthraj Urs. Trainer: Arjun Mangalorkar.

7. MALAPRABHA PLATE (2,000m), rated 30 to 50: CRACK OF DAWN (David Allan) 1, Aferpi (Trevor) 2, Show Girl (Vaibhav) 3 and Cavaliere (S. John) 4. 3/4, 3-1/4 and 1-3/4. 2m 07.54s. ₹24 (w), 15 and 21 (p), SHP: 35, THP: 33, FP: 71, Q: 45, Trinella: 276 and 111, Exacta: 507 and 132. Favourite: Crack Of Dawn. Owners: Mr. P.J. Vazifdar, Mrs. P.J. Vazifdar, Mr. M. Rishad and Mr. Kersi H. Vachha. Trainer: S. Padmanabhan.

8. GAGANACHUKKI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35: MR HUMBLE (S. Qureshi) 1, Augustina (Vaibhav) 2, Skiathos (A. Imran) 3 and Iconic Princess (Trevor) 4. Nk, 3 and Shd. 1m 13.96s. ₹33 (w), 15, 17 and 31 (p), SHP: 44, THP: 70, FP: 149, Q: 90, Trinella: 1,116 and 621, Exacta: 2,096 and 917. Favourite: Desert Combat. Owner: Mr. N. Krishnamurthy. Trainer: B. Prithviraj.

Jackpot: ₹7,092 (69 tkts); Runner-up: 1,134 (185 tkts); Treble (i): 2,035 (seven tkts); (ii): 594 (56 tkts).