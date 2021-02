Sovet Pride obliges in main event

Hyderabad:

21 February 2021 18:51 IST

R.H. Sequeira trained-Sovet Pride, ridden by Akshay Kumar, won the Moment Of Glory Plate, the feature event of Sunday’s (Feb. 21) races. The winner is owned by Mr. Y. Damodar & Mr. Ashok Kumar Gupta. Trainer K. Satheesh saddled three winners on the day.

1. WISHFUL THINKING PLATE (Div. I) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): AKIDO (B.R. Kumar) 1, Keystone (Akshay Kumar) 2, Winning Streak (Trevor) 3 and Muaser (Kuldeep Singh) 4. Not run: Magic Mark. 3-1/4, 2-1/2 and 3. 1m, 27.53s. ₹20 (w), 10, 5 and 6 (p). SHP: 17, THP: 25, FP: 62, Q: 28, Tanala: 124. Favourite: Winning Streak. Owner: Mr. A.C. Muthiah. Trainer: K. Satheesh.

2. AUXILLARY PLATE (Div. II) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II): SPORTING SMILE (Abhay Singh) 1, Wah Ms Zara (Suraj Narredu) 2, N R I Vision (Akshay Kumar) 3 and City Of Blossom (Gaurav Singh) 4. 1/2, 3/4 and 1/2. 1m, 13.18s. ₹109 (w), 16, 5 and 7 (p). SHP: 15, THP: 30, FP: 370, Q: 90, Tanala: 686. Favourite: Wah Ms Zara. Owners: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

3. WISHFUL THINKING PLATE (Div. II) (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only: BUGSY (Trevor) 1, Lifes Song (Akshay Kumar) 2, Able Love (Kuldeep Singh) 3 and Salisbury (G. Naresh) 4. 2, 7-1/4 and 2. 1m, 26.17s. ₹29 (w), 8, 10 and 25 (p). SHP: 19, THP: 44, FP: 173, Q: 95, Tanala: 6,501. Favourite: November Rain. Owner: Mr. Aditya P. Thackersey. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

4. AUXILLARY PLATE (Div. I) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II): FOREVER SPLENDOUR (Suraj Narredu) 1, Her Legacy (Kiran Naidu) 2, N R I Elegance (Akshay Kumar) 3 and Mind Reader (B. R. Kumar) 4. 4-3/4, 3/4 and 1. 1m, 12.69s. ₹6 (w), 5, 12 and 5 (p). SHP: 38, THP: 23, FP: 48, Q: 41, Tanala: 112. Favourite: Forever Splendour. Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla & Mrs. Behroze Z. Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Vijay Kumar Gupta rep. Vijay Racing & Farms Pvt. Ltd & Mr. Susheel Kumar Gupta. Trainer: Laxman Singh.

5. ABERADER PLATE (1,200m), (Terms) 3-y-o only (Cat. II): FALCON EDGE (Akshay Kumar) 1, New Look (Kiran Naidu) 2, The Prospect (A. A. Vikrant) 3 and Jean Lafette (Kuldeep Singh) 4. Not run: Born To Be. 3/4, 2 and 2. 1m, 13.51s. ₹6 (w), 5, 8 and 6 (p). SHP: 22, THP: 13, FP: 20, Q: 21, Tanala: 45. Favourite: Falcon Edge. Owners: Mr. P. Prabhakar Reddy & Mr. Rama Seshu Eyunni. Trainer: R. H. Sequeira.

6. MOMENT OF GLORY PLATE (1,600m), rated 60 to 85 (Cat. II): SOVET PRIDE (Akshay Kumar) 1, Havelock Cruise (Suraj Narredu) 2, Pontius Pilate (Ashad Asbar) 3 and Paso Robles (Trevor) 4. Nk, 1-1/2 and 1-1/2. 1m, 40.17s. ₹13 (w), 6, 5 and 12 (p). SHP: 15, THP: 38, FP: 45, Q: 30, Tanala: 488. Favourite: Sovet Pride. Owners: Mr. Y. Damodar & Mr. Ashok Kumar Gupta. Trainer: R.H. Sequeira.

7. QUTAB SHAHI PLATE (1,600m), rated 20 to 45: MELTING ICE (B.R. Kumar) 1, Committed Warrior (Akshay Kumar) 2, Queen Daenerys (Afroz Khan) 3 and N R I Sun (Ajeeth Kumar) 4. 3, 1-1/4 and 1/2. 1m, 39.82s. ₹32 (w), 11, 8 and 9 (p). SHP: 30, THP: 14, FP: 158, Q: 71, Tanala: 1,340. Favourite: N R I Sun. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

8. SECUNDERABAD CLUB PLATE (1,400m), rated upto 25 (Cat. III): BLUE CRUISE (Suraj Narredu) 1, Sun Dancer (N.B. Kuldeep) 2, That’s My Star (Akshay Kumar) 3 and Kintsugi (Abhay Singh) 4. 2, 3/4 and Shd. 1m, 29.02s. ₹11 (w), 6, 12 and 13 (p). SHP: 26, THP: 41, FP: 121, Q: 95, Tanala: 430. Favourite: Blue Cruise. Owners: Mr. Shailendra Singh, Mr. P. Ranga Raju & Mr. Eswarachandra Rajagopal Tripuraneni. Trainer: D. Netto.

Jackpot: 70%: ₹340 (601 tkts.) and 30%: 44 (1,992 tkts.).

Treble: (i) 1,136 (26 tkts.), (ii) 65 (220 tkts.), (iii) 287 (65 tkts.).

Mini jackpot: (i) 797 (18 tkts.), (ii) 342 (61 tkts.).