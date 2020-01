Southern Ruler for South India Derby Stakes

Southern Ruler, who in fine shape, runs with a good chance in the South India Derby Stakes (2,400m), the stellar attraction of the season to be held here on Wednesday (Jan. 15). The total stake money for the Derby is ₹78,54,500. A carried over amount of ₹7,00,000 will be added to the jackpot pool.

To mark the Pongal day, the committee of management of the Madras Race Club, as a goodwill gesture, has made the entry free for the second enclosure while charging only ₹20 for the First Enclosure and the usual ₹120 for the Members enclosure.

1. BANGALORE TURF CLUB CUP (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 1-00 p.m.: 1. Fire Of Winter (6) Janardhan P 56, 2. Flash Star (4) Yash 56, 3. Rajputana (3) Md. Asif Khan 56, 4. Star Caviar (2) Zervan 56, 5. Victory Walk (5) Akshay Kumar 56, 6. Divina (7) Neeraj 54.5, 7. Midsummer (8) Farhan 54.5 and 8. Spectacular Grey (1) Rajendra Singh 54.5.

1. DIVINA, 2. VICTORY WALK, 3. FLASH STAR

2. TURF AUTHORITIES CUP (1,000m), rated 20 to 45, 1-30: 1. Pappa Rich (3) A.M. Alam 61.5, 2. Cocoa (11) S. Shareef 61, 3. My Passion (6) A. Imran 60.5, 4. City Of Ayaansh (2) Anthony Raj 60, 5. Phoebe Buffay (12) Md. Asif Khan 59, 6. Henrietta (7) Neeraj 58.5, 7. Choir (1) Umesh 58, 8. El Politico (8) Zervan 58, 9. Sultan Pheroze (4) Azfar Syeed 57.5, 10. Parrys Glory (10) Janardhan P 55.5, 11. Arazinger (9) Yash 54 and 12. Al Hilalee (5) Ayaz Khan 52.

1. CHOIR, 2. COCOA, 3. EL POLITICO

3. HYDERABAD SILVER VASE (1,400m), rated 20 to 45, 2-00: 1. Vintage Brut (12) Anil Baandal 60, 2. Chalouchi Girl (1) Srinath 59, 3. Dominant (10) Trevor 59, 4. Wonderful Era (6) I. Chisty 59, 5. Trending Princess (7) Zervan 58.5, 6. Lady Blazer (2) Jagadeesh 58, 7. Sundance (11) A.M. Alam 56, 8. Demesthenes (3) P. Sai Kumar 55.5, 9. Famous Queen (4) Md. Asif Khan 54.5, 10. Party Starter (9) Azad Alam 52, 11. Queen Justitia (8) S. Shareef 51.5 and 12. Vinco (5) N. Murugan 51.

1. VINTAGE BRUT, 2. DEMESTHENES, 3. DOMINANT

4. KUMARARAJAH M.A.M MUTHIAH MEMORIAL CUP (1,400m), rated 40 to 65, 2-30: 1. Star Ranking (4) A. Imran 60, 2. Dont Dilly Dally (5) S. Shareef 59.5, 3. Royal Protocal (1) C.P. Khanal 59.5, 4. Tokyo Rose (7) S. John 59.5, 5. Octavian (11) Yash 59, 6. Shreya’s Pet (9) Zervan 56, 7. Booms Lang (12) Srinath 55.5, 8. Royal Symphony (10) Farhan 55.5, 9. Star Glitter (2) Trevor 55, 10. The Viceroy (6) P. Sai Kumar 54.5, 11. City Of Sails (3) Md. Asif Khan 54 and 12. Otus (8) Akshay Kumar 52.

1. THE VICEROY, 2. TOKYO ROSE, 3. OTUS

5. ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB CUP (Div. I), (1,200m), rated 60 to 85, 3-00: 1. Bora Bora (4) Iltaf Hussain 62.5, 2. Good Fortune (8) Zervan 61, 3. Pearl Necklace (3) P. Sai Kumar 60.5, 4. Royal Prestige (5) S. Shareef 60, 5. Chennai Chakram (9) Umesh 59.5, 6. Smashing Approach (2) David Allan 59, 7. Priceless Ruler (7) Nakhat Singh 58.5, 8. Emissary (1) Yash 57 and 9. Powder Puff (6) Ashhad Asbar 56.

1. PEARL NECKLACE, 2. SMASHING APPROACH 3. EMISSARY

6. DR. M.A.M. RAMASWAMY MULTI MILLION (1,400m), 4-y-o & above, 3-30: 1. Prevalent Force (4) David Egan 62, 2. Chief Of Command (2) Akshay Kumar 60, 3. My Opinion (8) O’Donoghue 60, 4. Mauritania (5) David Allan 58, 5. Cavallo Veloce (3) A. Imran 57, 6. Bateleur (7) Neeraj 54, 7. Costa Brava (6) Trevor 54 and 8. The Champ (1) Umesh 54.

1. CAVALLO VELOCE, 2. PREVALENT FORCE, 3. MAURITANIA

7. SOUTH INDIA DERBY STAKES (2,400m), 4-y-o only (Terms), 4-15: 1. Impavid (4) David Egan 57, 2. Lightning Bolt (8) Srinath 57, 3. Royal Chieftain (6) I. Chisty 57, 4. Sir Supremo (3) Suraj Narredu 57, 5. Southern Ruler (5) O’Donoghue 57, 6. Star Elegant (1) Akshay Kumar 57, 7. Demerara (2) Yash 55.5 and 8. Supreme Fragrance (4) Nakhat Singh 55.5.

1. SOUTHERN RULER, 2. SIR SUPREMO, 3. LIGHTNING BOLT

8. ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB CUP (Div. II), (1,200m), rated 60 to 85, 5-00: 1. Wonder Blaze (9) S. Shareef 60, 2. Excellent Phoenix (1) Yash 57, 3. Rutbedaar (8) Zervan 56, 4. Noahs Ark (7) Umesh 55.5, 5. Cher Amie (5) Akshay Kumar 55, 6. Crown Of Stars (6) Anthony Raj 53.5, 7. Pinewood (2) Jagadeesh 53.5, 8. Lady Elise (3) Ashhad Asbar 53 and 9. Teodoro (4) Nakhat Singh 50.

1. RUTBEDAAR, 2. EXCELLENT PHOENIX, 3. NOAHS ARK

9. PONGAL CUP (1,400m), rated 0 to 25, 5-30: 1. Atacama (1) Zervan 61, 2. Oliver Twist (6) S. Shareef 61, 3. Perfect Support (11) Md. Asif Khan 60.5, 4. Azzaro (12) B. Nikhil 60, 5. Dean’s Grey (4) Jagadeesh 60, 6. Mazikeen (5) Ashhad Asbar 60, 7. Tencendur (8) A.M. Alam 60, 8. Be My Glory (10) Muzaffar 56, 9. Be My Secret (3) Azfar Syeed 55.5, 10. Nice To See You (7) Chetan Gowda 55, 11. Nice Breeze (2) Farhan 52.5 and 12. Balahak (9) Irshad Alam 50.

1. AZZARO, 2. TENCENDUR, 3. OLIVER TWIST

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Mini Jkt: 6, 7, 8 & 9; Tr: (i): 1, 2 & 3 (ii): 4, 5 & 6 and (iii) 7, 8 & 9.