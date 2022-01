Southern Dynasty for South India 2000 Guineas

CHENNAI:

07 January 2022 00:30 IST

The Bangalore challenger Southern Dynasty, who is in fine nick, appears to have an edge over his rivals in the South India 2000 Guineas (1,600m), the stellar attraction of the day to be held here on Friday (Jan. 7).

1. TOP OF THE POPS HANDICAP (1,200m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 1-00 p.m.: 1. Mayflower (8) C. Umesh 60, 2. Priceless Treasure (3) Nakhat Singh 59, 3. Stern Maiden (2) Antony Raj 59, 4. Blind Love (5) Ramandeep 58, 5. Fantastic Hit (12) R. Manish 58, 6. Obsession (1) A. Imran Khan 58, 7. Benin Bronze (7) Ashhad Asbar 57.5, 8. Wild Passion (11) Farid Ansari 57.5, 9. Amazing Kitten (6) Shahar Babu 57, 10. Kasi Masi (9) S. Kamble 57, 11. Cape Cod (10) Sai Vamsi 56 and 12. Queen Justitia (4) P.P. Dhebe 51.5.

1. STERN MAIDEN, 2. MAYFLOWER, 3. AMAZING KITTEN

2. SEXY EYES HANDICAP (1,100m), maiden 4-y-o only rated 20 to 45, 1-30: 1. Angel Light (8) A. Imran Khan 60, 2. Proposed (7) P. Sai Kumar 60, 3. Southern God (5) Farhan Alam 60, 4. Sovereign Power (3) Nakhat Singh 60, 5. The Mentalist (4) Kuldeep Singh 59.5, 6. Amarone (1) M.S. Deora 58.5, 7. Abilitare (2) Shahar Babu 58, 8. First Empress (9) Rajendra Singh 58 and 9. Stillwater (6) M. Bhaskar 58.

1. SOVEREIGN POWER, 2. ANGLE LIGHT, 3. AMARONE

3. OCEAN TREASURE HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45, 2-00: 1. King Roger (9) Srinath 60, 2. Protea (2) Akshay Kumar 60, 3. Glorious Sunlight (1) C. Brisson 59, 4. Mezcal (11) Shane Gray 59, 5. Golden Strike (12) N. Jodha 55, 6. Santa Clara (6) C.S. Jodha 55, 7. God’s Wish (10) Manikandan 54.5, 8. Sifan (4) Ramandeep 54.5, 9. Break The Silence (8) Farhan Alam 54, 10. Lady Blazer (5) Shaliyar Khan 54, 11. Maverick Mitchell (7) Shahar Babu 54 and 12. Mystical Magician (3) Nikhil Naidu 54.

1. MEZCAL, 2. KING ROGER, 3. SANTA CLARA

4. LANCELOT HANDICAP (Div. I), (1,200m), rated 40 to 65, 2-30: 1. Tudor (3) A. Imran Khan 60, 2. Queen Of Venice (7) Inayat 59, 3. Krishaa’s Choice (1) Indrajeet Kumar 58.5, 4. Asgardia (2) Ram Nandan 57.5, 5. Knight In Armour (9) Shahzad Alam 57.5, 6. Skylight (4) Kuldeep Singh 57.5, 7. Empress Eternal (8) Nakhat Singh 56, 8. Judy Blue Eyes (5) Yash Narredu 55.5 and 9. Sirona (6) P.S. Chouhan 55.5.

1. JUDY BLUE EYES, 2. EMPRESS ETERNAL, 3. SIRONA

5. SUNLIGHT HANDICAP (1,800m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 3-00: 1. Penang (3) A. Imran Khan 60, 2. Eagle Prince (4) Nakhat Singh 59, 3. Cotton Hall (8) C. Umesh 58.5, 4. Divina (7) Nikhil Naidu 58, 5. Dont Dilly Dally (5) Farid Ansari 56, 6. Royal Commander (2) Kuldeep Singh 56, 7. Come Calling (6) Shahar Babu 50 and 8. Masterpiece (1) P.P. Dhebe 50.

1. DIVINA, 2. EAGLE PRINCE, 3. PENANG

6. SARDAR K.B. RAMACHANDRA RAJ URS MEMORIAL TROPHY (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-30: 1. Canary Wharf (5) Yash Narredu 56, 2. Rubirosa (2) Shane Gray 56, 3. Sinatra (4) Akshay Kumar 56, 4. Single Malt (7) P. Sai Kumar 56, 5. Be Calm (8) C. Brisson 54.5, 6. Dazzling Princess (6) P.P. Dhebe 54.5, 7. Glorious Grace (3) C. Umesh 54.5 and 8. Star Of Royalty (1) Nakhat Singh 54.5.

1. RUBIROSA, 2. SINATRA, 3. SINGLE MALT

7. SOUTH INDIA 2000 GUINEAS (Gr. II), (1,600m), 4-y-o (Terms), 4-00: 1. All Attractive (6) Shane Gray 57, 2. Angelico (8) Akshay Kumar 57, 3. Blue Origin (5) Suraj Narredu 57, 4. Bugsy (13) Srinath 57, 5. Etosha (-) (-) 57, 6. Excellent Star (4) Ashhad Asbar 57, 7. Knight Envied (14) Antony Raj 57, 8. Knotty Dancer (7) Nikhil Naidu 57, 9. Mr Kool (11) C. Umesh 57, 10. Royal Aristocrat (10) Nakhat Singh 57, 11. Siege Perilous (2) Dhanu Singh 57, 12. Southern Dynasty (12) C.S. Jodha 57, 13. Sunrise (9) P.S. Chouhan 57, 14.Trust Bond (1) P.P. Dhebe 57 and 16. Exemplify (3) A. Imran Khan 55.5.

1. SOUTHERN DYNASTY, 2. KNOTTY DANCER, 3. ALL ATTRACTIVE

8. CHRISTMAS CUP (1,200m), 3-y-o only (Terms), 4-30: 1. Choice (4) C. Umesh 56, 2. Cavallo Bonito (9) C. Brisson 52, 3. Gunduz (7) Arshad Alam 52, 4. Indian Patriot (8) P.P. Dhebe 52, 5. Kay Star (3) Ashhad Asbar 52, 6. Koh E Tuur (-) (-) 52, 7. Rule Of Emperors (5) Nakhat Singh 52, 8. Smart Cadillac (6) Antony Raj 52, 9. Star Romance (2) Yash Narredu 52 and 10. Zucardi (1) Dhanu Singh 50.5.

1. STAR ROMANCE, 2. INDIAN PATRIOT, 3. KAY STAR

9. LANCELOT HANDICAP (Div. II), (1,200m), rated 40 to 65, 5-00: 1. Cavallo Vincente (6) C. Brisson 60, 2. Decisive (9) Shahar Babu 60, 3. Rhiannon (2) Sai Vamsi 60, 4. Wakanda (7) B. Dharshan 60, 5. Wind Symbol (1) Nikhil Naidu 59.5, 6. Rwanda (4) Akshay Kumar 59, 7. Winraise (3) Ramandeep 59, 8. Grand Royal (8) Ashhad Asbar 58.5 and 9. Handsome (5) C. Umesh 56.

1. HANDSOME, 2. RWANDA, 3. CAVALLO VINCENTE

CJkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Mini Jkt: 6, 7, 8 & 9; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 7, 8 & 9.