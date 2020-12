South India 1000 Guineas wears an open look

The South India 1000 Guineas (1,600m), the first Classic of the season to be run here on Tuesday (Dec. 15) afternoon, wears an open look.

But, Satish Narredu’s ward Born Queen, who is unbeaten in both her starts and continues to shine in the trials, appears to have a slight edge over her 14 rivals. The Hyderabad challenger Mirana, also a winner of her last two starts, could provide a keen finish.

The carried-over amount of ₹83,926 will be added to the jackpot pool.

1. KENTUCKY PLATE (1,200m), 4-y-o only, rated 20 to 45, 1-30 p.m.: 1. Renegade (5) Zervan 60, 2. Incredible Star (3) P. Sai Kumar 58.5, 3. Sultan Pheroze (2) Shahar Babu 56.5, 4. Glorious Flame (6) A. M. Alam 53.5, 5. Cape Code (9) Arshad Alam 53, 6. Choir (1) C. Umesh 52.5, 7. Haran (8) Farhan 52.5, 8. Up And At Them (4) B. Nikhil 51 and 9. Fun Lover (7) Nakhat Singh 50.5.

1. RENEGADE, 2. INCREDIBLE STAR, 3. GLORIOUS FLAME

2. DECEMBER PLATE (Div. II), (1,000m), rated 0 to 25, 2-00: 1. Intox (5) P.P. Dhebe 60, 2. Orange Pekoe (6) Rayan Ahmed 59, 3. Arazan’s Diamond (4) P. Surya 57, 4. Be My Light (—) (—) 57, 5. Heavenly Blue (7) C. Umesh 57, 6. Magic Storm (1) Arshad Alam 56, 7. Vibrant Approach (2) Brisson 56, 8. Short Skirt Flirt (3) P. Sai Kumar 55.5 and 9. Be My Star (—) (—) 52.

1. INTOX, 2. MAGIC STORM, 3. HEAVENLY BLUE

3. DECEMBER PLATE (Div. I), (1,000m), rated 0 to 25, 2-30: 1. Best Of Luck (8) B. Nikhil 60, 2. Palace Music (6) M. Bhaskar 60, 3. Queen Of Gibraltar (1) Nakhat Singh 60, 4. Daiyamondo (3) C. Umesh 58.5, 5. Medovik (2) Shahar Babu 58.5, 6. Three Of A Kind (4) Farhan 58.5, 7. Arazinger (7) M. Carim 57.5, 8. Azeria (5) P. Vinod 57.5 and 9. Amazing Star (9) P. Surya 56.5.

1. DAIYAMONDO, 2. QUEEN OF GIBRALTAR, 3. AZERIA

4. K. BHAGAVAN DAS MEMORIAL CUP (Div. II), (1,000m), 4-y-o & over, rated 40 to 65, 3-00: 1. Lady Elise (7) Stephen Raj 60, 2. Admiral Nelson (8) C. Umesh 59.5, 3. Crown Of Stars (3) B. Nikhil 58, 4. Thomas Hardy (9) Shahar Babu 58, 5. Eden Rock (10) P.P. Dhebe 57, 6. Palsy Walsy (5) Zervan 56.5, 7. Royal Protocal (6) Akshay Kumar 56.5, 8. Blue Bliss (2) Azfar Syeed 56, 9. Welcome Baby (4) Farhan 56 and 10. Hardar (1) S. Kamble 52.5.

1. ADMIRAL NELSON, 2. THOMAS HARDY, 3. LADY ELISE

5. K. BHAGAVAN DAS MEMORIAL CUP (Div. I), (1,000m), 4-y-o & over, rated 40 to 65, 3-30: 1. Kingston Heath (9) Srinath 61, 2. Glorious Land (1) A.M. Alam 60.5, 3. Gods Plan (3) Suraj Narredu 59.5, 4. Rum Runner (4) S. John 59.5, 5. Dragon Of War (2) Azfar Syeed 58, 6. Kings Show (6) C. Umesh 57.5, 7. Olympicduel (10) B. Nikhil 56.5, 8. Henrietta (5) P.P. Dhebe 54.5, 9. My Passion (8) Akshay Kumar 54.5 and 10. Fiat Justitia (7) Farhan 53.5.

1. GODS PLAN, 2. GLORIOUS LAND, 3. KINGS SHOW

6. SOUTH INDIA 1000 GUINEAS (1,600m), 3-y-o fillies only (Terms), 4-00: 1. Born Queen (11) Suraj Narredu 57, 2. Caracas (8) Arshad Alam 57, 3. Carnoustie (6) Brisson 57, 4. Classic Charm (9) A. Sandesh 57, 5. Exotique (14) A. Imran Khan 57, 6. Good Connection (1) P.S. Chouhan 57, 7. In A Breeze (4) C. Umesh 57, 8. Mirana (12) Ashhad Asbar 57, 9. Miss Pareil (15) S. John 57, 10. Mistletoe (2) Akshay Kumar 57, 11. Night Secret (10) Srinath 57, 12. Onthecoast (—) (—) 57, 13. Pirate’s Love (3) P.P. Dhebe 57, 14. Rani Jindan (13) Neeraj 57, 15. Sanctuary Cove (7) Zervan 57 and 16. Successor (5) P. Trevor 57.

1. BORN QUEEN, 2. MIRANA, 3. MISTLETOE

7. SUNDAY SILENCE PLATE (1,800m), rated 20 to 45, 4-30: 1. Royal Feelings (12) Brisson 60, 2. Brilliant Script (7) P. S. Chouhan 59.5, 3. Embrace (4) Akshay Kumar 59, 4. Dominant (5) P. Trevor 58, 5. Welcome Winner (1) Zervan 58, 6. Saibya (10) Ashhad Asbar 57.5, 7. Royal Commander (11) Nakhat Singh 56.5, 8. Sifan (6) C. Umesh 56.5, 9. Amaterasu (9) S. Kamble 56, 10. Chalouchi Girl (8) Rayan Ahmed 55, 11. Moonlight Night (2) P. Sai Kumar 55 and 12. Glorious Wind (3) B. Nikhil 53.

1. ROYAL COMMANDER, 2. DOMINANT, 3. WELCOME WINNER

8. MIDNIGHT MADNESS PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 5-00: 1. Breaking Bounds (11) C. Umesh 62, 2. Texas Rose (8) P.P. Dhebe 62, 3. Catelyn (3) Kamigallu 61.5, 4. Princess Sasha (10) P. Sai Kumar 59.5, 5. Supreme Fragrance (6) Nakhat Singh 59.5, 6. Night Hunt (7) Suraj Narredu 58.5, 7. Decisive (9) Stephen Raj 58, 8. Shadow Of Love (2) Zervan 54, 9. Royal Rules (1) Brisson 53.5, 10. Chaitanya (12) B. Nikhil 53, 11. Royal Symphony (4) Farhan 53 and 12. Shalem (5) Irvan Singh 50.

1. NIGHT HUNT, 2. SUPREME FRAGRANCE, 3. BREAKING BOUNDS

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr: (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 6, 7 & 8.