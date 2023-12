Son Of A Gun tipped to take the Royal Calcutta Turf Club Cup

December 03, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Mumbai:

Trainer Narendra Lagad’s ward Son Of A Gun should win the Royal Calcutta Turf Club Cup, the main event of Sunday’s (Dec. 2) races. Rails will be placed 2 metres wide from 1400m to 1200m and thereafter 4 metres wide from 1000m upto the winning post.

1. GATEWAY OF INDIA PLATE (1,000m), Cl. IV, 4-y-o and over, rated 20 to 46, 2.00 p.m.: 1. Fidato (11) Mustakim 60, 2. Northern Singer (2) Aniket 60, 3. Jetfire (3) P. Dhebe 58, 4. Zukor (9) S. Saqlain 58, 5. Nelson River (6) R. Ajinkya 55.5, 6. Sentinel (4) Bhawani 53, 7. Rubik Star (8) S.J. Moulin 52.5, 8. Flying Halo (1) Saba 51.5, 9. Adonis (5) V. Bunde 50.5, 10. Spirit Bay (10) Zeeshan 50.5 and 11. Untitled (7) N. Bhosale 49.

1. NELSON RIVER, 2. ZUKOR, 3. SENTINEL

2. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB CUP (1,200m), Cl. I, rated 80 and upward, 2.30: 1. Joaquin (3) N. Bhosale 61.5, 2. Son Of A Gun (2) Mustakim 54, 3. Baby Bazooka (1) K. Nazil 50.5 and 4. Cellini (4) S. Saqlain 50.

1. SON OF A GUN

3. SIR JAMSETJEE JEEJEEBHOY (VI BART) TROPHY (1,000m), (Terms) Maiden, 2-y-o only, 3.00: 1. Balthazar (4) Bhawani 56, 2. Break Point (10) R. Ajinkya 56, 3. Fast Approach (2) H. Gore 56, 4. Flashman (9) S. Saqlain 56, 5. Aerodynamic (11) C.S. Jodha 54.5, 6. Bohemian Rhapsody (5) S.J. Moulin 54.5, 7. Cinderella’s Dream (—), 8. Dulari (7) Merchant 54.5, 9. Esconido (1) Neeraj 54.5, 10. Field Of Dreams (3) Akshay Kumar 54.5 and 11. Jade (6) C. Umesh 54.5.

1. FIELD OF DREAMS, 2. BOHEMIAN RHAPSODY, 3. JADE

4. SIR RAHIMTOOLA CHINOY TROPHY (1,800m), Cl. II, rated 60 to 86, 3.30: 1. Truly Epic (1) C.S. Jodha 59, 2. Golden Kingdom (7) H. Gore 58.5, 3. Magneto (2) S. Saqlain 56.5, 4. Own Voice (6) Mustakim 51, 5. Geographique (4) Neeraj 50.5, 6. Sea The Sun (5) N. Bhosale 49.5 and 7. Regal Command (3) S.G. Prasad 49.

1. SEA THE SUN, 2. GOLDEN KINGDOM, 3. GEOGRAPHIQUE

5. DIRECTOR GENERAL OF POLICE TROPHY (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46, 4.00: 1. Treasure Gold (1) S. Mosin 61.5, 2. Kariena (6) H. Gore 61, 3. Flashing Famous (8) S. G. Prasad 58.5, 4. Lion King (7) N. Bhosale 55, 5. Endurance (3) Mustakim 52.5, 6. Star Of Orion (5) S. Saqlain 52.5, 7. Hagibis (9) Shelar 52, 8. Impunity (2) Neeraj 51.5 and 9. Luminosity (4) N. Nadeem 49.

1. KARIENA, 2. ENDURANCE, 3. IMPUNITY

6. ANNE WRIGHT TROPHY (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66, 4.30: 1. Ashwa Magadheera (8) Shelar 60, 2. Exotic Queen (7) H. Gore 60, 3. Superlative (11) P. Shinde 60, 4. Irish Gold (5) Akshay Kumar 59, 5. Fighton (9) N.S. Parmar 57.5, 6. Maysara (3) C.S. Jodha 56.5, 7. Majestic Warrior (2) Mustakim 55.5, 8. Rue St Honore’ (12) Merchant 55, 9. Cipher (6) S. Saqlain 54.5, 10. Generosity (14) P. Trevor 54.5, 11. Lord Vader (4) Bhawani 53.5, 12. Outlander (13) R. Ajinkya 53.5, 13. Supreme Spirit (1) Neeraj 51.5 and 14. Into The Storm (10) K. Nazil 50.

1. SUPERLATIVE, 2. IRISH GOLD, 3. FIGHTON

7. RAZA ALI PLATE (1,200m), Cl. V, 5-y-o and over, rated 1 to 26. 5.00: 1. Anoushka (13) H. Gore 60, 2. Intense Belief (12) P. Shinde 60, 3. Dowsabel (8) S. Saqlain 59.5, 4. Charming Star (9) Mustakim 57.5, 5. Sussing (2) N. Bhosale 57, 6. Mariella (4) Zeeshan 55, 7. Between Friends (5) N.S. Parmar 54, 8. Slam Dunk (3) S.G. Prasad 54, 9. Silver Steps(10) T.S. Jodha 52.5, 10. Tarzan (11) Bhawani 52, 11. Spiritual Rock (1) V. Bunde 51, 12. Zacapa (7) S. Kamble 51 and 13. Reciprocity (6) S. Saba 50.

1. ANOUSHKA, 2. SUSSING, 3. DOWSABEL

Day’s Best: SON OF A GUN

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 4,5 & 6.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.