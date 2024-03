Son Of A Gun claims the Rajpipla Trophy

March 07, 2024 08:33 pm | Updated 08:34 pm IST - Mumbai

Trainer Narendra Lagad’s ward Son Of A Gun, ridden by Mustakim Alam, won the Rajpipla Trophy, the main event of Thursday’s (Mar. 7) evening races.

The winner is owned by M/s. Arif A. Peerbhoy, K.H. Vachha, Sunil S. Majithia, Mustafa M. Pardiwala & Ajay K. Arora.

Jockey P.S. Chouhan stole the limelight by riding three winners of the day.

1. M.H. AHMEDBHOY CUP: CHAT (P.S. Chouhan) 1, Alpha Domino (Neeraj) 2, Willy Wonkaa (K. Nazil) 3 and Midas Touch (Merchant) 4. 4-1/2, 1-3/4 and 1/2. 2m 32. 61s. ₹13 (w), 10 and 10 (p). SHP: 16, FP: 17, Q: 15, Tanala: 58 and 51. Favourite: Chat.

Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. Trainer: Hosidar Daji.

2. A.F.S. TALYARKHAN CUP: SANTISSIMO (P.S. Chouhan) 1, Redouble (R. Ajinkya) 2, Raise The Stakes (Mustakim) 3 and Escape Velocity (H.M. Akshay) 4. 10, 2-3/4 and 8-1/2. 1m 10. 55s. ₹13 (w), 11 and 21 (p). SHP: 35, FP: 56, Q: 63, Tanala: 63 and 10. Favourite: Santissimo.

Owners: Mr. Gautam Lala rep. Gainsville Stud & Agl. Farm P.L., M/s. Kishore P. Rungta, Joydeep Datta Gupta, Saleem Fazelbhoy & Achuthan Siddharth. Trainer: P. Shroff.

3. RAJPIPLA TROPHY: SON OF A GUN (Mustakim Alam) 1, Amazonia (Neeraj) 2, Baby Bazooka (K. Nazil) 3 and Cellini (Akshay Kumar) 4. 1-1/4, 3/4 and 4-3/4. 1m 10. 76s. ₹27 (w), 41 and 18 (p). SHP: 24, FP: 90, Q: 22, Tanala: 161 and 67. Favourite: Cellini.

Owners: M/s. Arif A. Peerbhoy, K.H. Vaccha, Sunil S. Majithia, Mustafa M. Pardiwala & Ajay K. Arora. Trainer: Narendra Lagad.

4. T.M. GOCULDAS PLATE: MISTY (P.S. Chouhan) 1, Elpenor (Akshay Kumar) 2, Waikiki (Parmar) 3 and Kariena (Neeraj) 4. Not run: Ataash. 3/4, 1/2 and 1. 1m 23. 57s. ₹41, 11 and 13 (p). SHP: 37, FP: 60, Q: 32, Tanala: 111 and 57. Favourite: Elpenor.

Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd., Ms. Anita J. Captain, Mr. A.S. Narielwala, Mr. & Mrs. D.P. Adenwalla. Trainer: Hosidar Daji.

5. EDGAR DE SYLVA TROPHY: ARBITRAGE (H. Gore) 1, Mirae (Saba) 2, Queens Pride (Yash Narredu) 3 and Adonis (K. Nazil) 4. Not run: Demetrius. 1-1/2, 1/2 and Nose. 58. 44s. ₹77 (w), 29, 23 and 14 (p). SHP: 81, FP: 491, Q: 254, Tanala: 4,140 and 1,774. Favourite: Fiery Red.

Owners: Miss. Anita A. Khalankdina, Mr. Shantanu Sharma & Mr. H.M. Sampat. Trainer: Rehanullah Khan.

6. NARAYANDAS J. DAVE PLATE (Div. II) : ZACAPA (S. Saba) 1, Zip Along (Mustakim) 2, Operation Finale (R. Ajinkya) 3 and Red Dust (Merchant) 3. 3/4, 1-1/2 and Dead Heat. 1m 25. 36s. ₹125 (w), 21, 25, 10 and 21 (p). SHP: 64, FP: (c/o), Q: 419, Tanala: 2,776 and 1,189. Favourite: Operation Finale.

Owners: M/s. Dhananjay M. Vidhate & Sahil D. Vidhate. Trainer: Narendra Lagad.

7. NARAYANDAS J. DAVE PLATE (Div. I): RICOCHET (C.S. Jodha) 1, Good Deeds (Akshay Kumar) 2, She’s A Teaser (Mosin) 3 and Tanahaiyaan (H. Gore) 4. 5-1/4, 2-1/4 and Lnk. 1m 25. 00s. ₹16 (w), 13, 13 and 34 (p). SHP: 40, FP: 33, Q: 73, Tanala: 538 and 223. Favourite: Ricochet.

Owner: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. Trainer: Behram Cama.

Jackpot: 70%: ₹25,490 (3 tkts.), 30%: 10, 924 (3 tkts.).

Treble: 7,488 (4 tkts.).

Super Jackpot: 100% (carried forward).