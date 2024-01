Something Royal poised for a classic double

January 14, 2024 12:38 am | Updated 12:38 am IST - CHENNAI

Trainer Sebastian’s ward Something Royal, winner of the South India 1000 Guineas, who maintains form, is poised to complete a classic double in the South India Oaks (2,400m), the stellar attraction of the races to be held here on Sunday (Jan. 14).

A sum of ₹72,440 will be added to the second treble.

1. DELHI RACE CLUB (1940) LTD TROPHY (1,200m), 4-y-o & over, rated 00 to 25 (outstation horses are eligible), 1.15 p.m.: 1. Emperor Charmavat (3) Inayat 60, 2. Annalisa (4) Antony Raj 59.5, 3. Fine Promise (9) S. Imran 59.5, 4. Raffinato (10) Zervan 59.5, 5. Nightjar (1) P. Sai Kumar 59, 6. Ashwa Dev (7) Koshi Kumar 58, 7. Queen Anula (8) L.A. Rozario 58, 8. Little Wonder (2) Ram Nandan 57, 9. Sangavai (12) B. Dharshan 55, 10. Touch Of Fury (6) Farid Ansari 55, 11. Marshall (5) P.S. Kaviraj 54 and 12. Ocean Love (11) P. Siddaraju 53.5.

1. ANNALISA, 2. EMPEROR CHARMAVAT, 3. RAFFINATO

2. BANGALORE TURF CLUB LTD TROPHY (1,400m), 5-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), (outstation horses are eligible), 1.45: 1. Sheer Elegance (6) Koshi Kumar 60, 2. High Opinion (1) Srinath 59.5, 3. Worldly Wise (11) I. Chisty 59.5, 4. Choice (3) Antony Raj 56.5, 5. Saro Superfast (5) Ram Nandan 56, 6. Royal Falcon (7) Farid Ansari 55.5, 7. The Sting (9) A.S. Peter 53, 8. Bohemian Star (4) P. Siddaraju 52.5, 9. Safety (8) Farhan Alam 51.5, 10. Kings Show (10) P. Vikram 51, 11. Autumn Shower (2) P.S. Kaviraj 50.5 and 12. Queen Of Fame (12) S. Imran 50.5.

1. HIGH OPINION, 2. WORLDLY WISE, 3. SHEER ELEGANCE

3. MYSORE RACE CLUB LTD TROPHY (1,600m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), (outstation horses are eligible), 2.15: 1. Edmund (8) Shyam Kumar 60, 2. Desert Star (1) G. Vivek 55.5, 3. Gandolfini (6) P. Trevor 55.5, 4. Glorious King (2) I. Chisty 55.5, 5. Sian (7) P. Sai Kumar 55.5, 6. Young Heart (4) P. Vikram 55.5, 7. Salome (5) Antony Raj 55 and 8. Aletta (3) Koshi Kumar 54.5.

1. GLORIOUS KING, 2. SIAN, 3. GANDOLFINI

4. ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB LTD TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), (outstation horses eligible), 2.45: 1. Anzio (4) P. Trevor 60, 2, Spectacle (2) P. Sai Kumar 58, 3. Chul Bul Rani (1) Koshi Kumar 56.5, 4. Sheer Rocks (9) I. Chisty 56.5, 5. Spirit Of The Rose (3) P. Vikram 56.5, 6. Czar (7) Antony Raj 56, 7. Art Gallery (5) Srinath 55, 8. Knotty Wonder (8) G. Vivek 55, 9. Yours Forever (10) P.S. Kaviraj 55 and 10. Augusta (6) Ram Nandan 54.

1. CZAR, 2. ART GALLERY, 3. SHEER ROCKS

5. DASHMESH STUD AUCTION SALE MILLION (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 3.15: 1. City Of Turmeric (2) C, Brisson 56, 2. Daiki (8) Antony Raj 56, 3. Knotty One (5) G. Vivek 56, 4. Everwin (1) P. Sai Kumar 54.5, 5. Forest Lake (-) (-) 54.5, 6. Krishvi (7) I. Chisty 54.5, 7. Miss Mustang (4) Ashhad Asbar 54.5 and 8. Princess O Star (6) L.A. Rozario 54.5.

1. DAIKI, 2. MISS MUSTANG, 3. EVERWIN

6. NANOLI STUD FILLIES & MARES CHAMPIONSHIP (1,600m), 4-y-o & over (outstation horses are eligible), 4.15: 1. Glorious Grace (5) G. Vivek 57, 2. Loch Lomond (2) P. Sai Kumar 57, 3. Philosophy (3) Antony Raj 57, 4. Success (4) P. Trevor 57 and 5. Royal Icon (1) C. Brisson 55.

1. SUCCESS, 2. PHILOSOPHY

7. CHETTINAD MADRAS RACE CLUB COMMEMORATION CUP (2,000m), Higher Handicap Race (outstation horses are eligible), 4.15: 1. Once You Go Black (3) P. Trevor 60, 2. La Reina (2) Antony Raj 52.5, 3. Shubankar (5) Vinod Shinde 50, 4. Kings Walk (4) P. Vikram 50 and 5. Royal Baron (1) P.S. Kaviraj 50.

1. LA REINA, 2. ONCE YOU GO BLACK

8. SOUTH INDIA OAKS (Gr. II), 4-y-o Indian Fillies only (Terms), 4.45: 1. Anadale (6) Srinath 57, 2. Angeles (3) Antony Raj 57, 3. Golden Peaks (5) I. Chisty 57, 4. Schnell (1) P. Sai Kumar 57, 5. Something Royal (2) G. Vivek 57 and 6. Zuri (4) P. Trevor 57.

1. SOMETHING ROYAL, 2. SCHNELL, 3. ANADALE

9. ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB LTD TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), (outstation horses are eligible), 5.15: 1. Moriset (9) Antony Raj 60, 2. Asio (2) P. Trevor 59.5, 3. Supreme Grandeur (4) P. Sai Kumar 59, 4. Danny’s Girl (6) Koshi Kumar 57.5, 5. Mon General (1) K.V. Baskar 57.5, 6. Romualdo (5) A.S. Peter 57.5, 7. Groovin (3) P.S. Kaviraj 55.5, 8. Rhiannon (8) Farhan Alam 55.5 and 9. Zaneta (7) Ram Nandan 55.5.

1. ASIO, 2. SUPRÊME GRANDEUR, 3. MORISET

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Mini Jkt: 6, 7, 8 & 9; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 7, 8 & 9.

