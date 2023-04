Something Royal has an edge in the Nilgiris 1000 Guineas

April 14, 2023 12:20 am | Updated 12:20 am IST - UDHAGAMANDALAM

The Nilgiris 1000 Guineas (1,400m), the first classic of the season to be run here on Friday (April. 14), has a field of thirteen runners. Among them, Something Royal appears to have an edge over her rivals.

1. MUMTAZ MAHAL HANDICAP (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 11.00 a.m.: 1. Attenborough (4) Gagandeep 60, 2. Current View (5) Inayat 58, 3. Speculation (9) C. Umesh 57.5, 4. Regal Kid (3) S. Kamble 53, 5. A Wink Annda Smile (10) A.Ayaz Khan 52.5, 6. Mayflower (1) B. Dharshan 51.5, 7. Air Marshall (2) Farhan Alam 51, 8. Black Label (6) Ram Nandan 51, 9. Cairo (7) Manikandan 51 and 10. Radiant Joy (8) R. Manish 59.

1. SPECULATION, 2. REGAL KID, 3. ATTENBOROUGH

2. MUMTAZ MAHAL HANDICAP (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 11.30: 1. Dazzling Princess (4) S. Kamble 60, 2. Turf Melody (7) M. Bhaskar 60, 3. Embankment (1) A. Ayaz Khan 59.5, 4. Swarga (3) C. Umesh 59, 5. Zucardi (6) Hindu Singh 59, 6. Musanda (8) Khet Singh 58, 7. Rwanda (5) Koshi Kumar 57, 8. Danny’s Girl (2) Ram Nandan 56 and 9. Star Of Royalty (9) Farhan Alam 52.5.

1. SWARGA, 2. ZUCARDI, 3. DAZZLING PRINCESS

3. TAMIL NEW YEAR TROPHY (Div. I), (1,400m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), Out station horses are eligible, 12.00 noon: 1. Empress Eternal (8) Shyam Kumar 60, 2. Timeless Romance (7) Farid Ansari 60, 3. Windermere (1) S. Kamble 60, 4. Angel Heart (2) S.A. Amit 58.5, 5. Dun It Again (6) C. Brisson 59.5, 6. Rays Of Sun (9) Salman Khan 57.5, 7. Glorious Destiny (10) Ram Nandan 56.5, 8. Glorious Grace (4) P. Sai Kumar 56.5, 9. Race For The Stars (3) C. Umesh 56.5 and 10. Alexander (5) M. Bhaskar 55.5.

1. GLORIOUS GRACE, 2. DUN IT AGAIN, 3. ANGEL HEART

4. TAMIL NEW YEAR TROPHY (Div. II), (1,400m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), Outstation horses are eligible, 12.30 p.m.: 1. Illustrious Ruler (10) Farhan Alam 60, 2. Supreme Dance (5) P. Sai Kumar 57, 3. Yours Forever (1) A. Ayaz Khan 57, 4. Albinus (3) C. Umesh 55.5, 5. Karadeniz (8) Inayat 55.5, 6. Spectacle (4) S. Imran 55.5, 7. Cartel (9) B. Dharshan 55, 8. Grandiose (7) Ashhad Asbar 55, 9. Hallucinate (2) Farid Ansari 55 and 10. Namak Halaal (6) Manikandan 55.

1. SUPREME DANCE, 2. ALBINUS, 3. GRANDIOSE

5. NILGIRIS 1000 GUINEAS (Gr. III), (1,400m), 3-y-o Indian Fillies (Terms), 1-00: 1. Awesomeness (13) Khet Singh 56, 2. Bertha (4) C. Brisson 56, 3. Celeste (6) B. Dharshan 56, 4. Galaticus (12) Ashhad Asbar 56, 5. Hall Of Grace (5) S. Kamble 56, 6. Knotty Wonder (8) Akshay Kumar 56, 7. Neziah (11) C. Umesh 56, 8. Royal Icon (7) Mohit Singh 56, 9. Seminole Wind (3) S.A. Amit 56, 10. Soft Whisper (2) Hindu Singh 56, 11. Something Royal (9) P. Sai Kumar 56, 12. Supreme Grandeur (10) Farid Ansari 56 and 13. Velu Nachiyar (1) A.M. Tograllu 56.

1. SOMETHING ROYAL, 2. NEZIAH, 3. SEMINOLE WIND

6. PRETTY POLLY HANDICAP (Div. I), (1,200m), 4-y-o & over rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 1.30: 1. Speed Air (1) M. Bhaskar 60, 2. Rubirosa (2) C. Umesh 59.5, 3. Gallantry (6) Ashhad Asbar 58.5, 4. Pirate’s Love (9) C. Brisson 57.5, 5. Cuban Pete (10) A. Ayaz Khan 56, 6. First Empress (4) Farid Ansari 56, 7. Admiral Shaw (5) Inayat 55, 8. Magical Wish (3) Koshi Kumar 55, 9. Oberon (7) Manikandan 53 and 10. Annexed (8) P. Sai Kumar 51.

1. RUBIROSA, 2. ADMIRAL SHAW, 3. ANNEXED

7. PRETTY POLLY HANDICAP (Div. II), (1,200m), 4-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 2.00: 1. Shass Comrade (ex: Star Fling) (3) P. Sai Kumar 60, 2. Sonic Dash (4) S. Imran 60, 3. Augusta (10) Hindu Singh 59, 4. Beauty Of The Turf (1) S.A. Amit 58.5, 5. Wakanda (8) R. Manish 58.5, 6. Winning Legacy (6) Gagandeep 58.5, 7. Amber Lightning (7) Farid Ansari 58, 8. Despacito (5) Ashhad Asbar 57, 9. Glorious Sunshine (9) Ram Nandan 56.5 and 10. Ready Player One (2) A. Ayaz Khan 56.

1. AMBER LIGHTNING, 2. AUGUSTA, 3. WINNING LEGACY

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.