December 11, 2023 12:04 am | Updated December 10, 2023 06:04 pm IST - Hyderabad

The five-year-old mare Soloist, who ran second in her last start, should make amends in the R. Raghupathi Reddy Memorial Cup, the chief event of Monday’s (Dec. 11) races.

1. TRIBUTE PLATE (Div. II) (1,200m), rated up to 25 (Cat. III) — 12. 50 p.m.: 1. Black Opal (1) A. Imran Khan 60, 2. Deccan Ranger (4) Mohit Singh 60, 3. Great Combo (9) R.S. Jodha 60, 4. Sea Of Class (3) Kuldeep Singh (Sr) 60, 5. Urgent (6) Shivansh 60, 6. Siri (5) Md. Ismail 58, 7. Crown Witness (2) Santosh Raj 57, 8. Magic Princess (8) Likith Appu 56.5 and 9. Nishaan (7) N.B. Kuldeep 53.5.

1. BLACK OPAL, 2. URGENT, 3. SEA OF CLASS

2. BHAKRA NANGAL PLATE (Div. I) (1,400m) Maiden, 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 1. 20: 1. Great Giver (5) P. Ajeeth Kumar 61.5, 2. Windsor (7) Likith Appu 56.5, 3. Toffee (3) Md. Ekram Alam 55.5, 4. Five Star (6) B.R. Kumar 55, 5. N R I Skypower (1) Imran Chisty 55, 6. Antidote (8) Abhay Singh 53.5, 7. See My Attitude (9) Kuldeep Singh (Sr) 53, 8. Pair Of Wings (4) Mohit Singh 52.5 and 9. Think Of God (2) Surya Prakash 51.5.

1. TOFFEE, 2. WINDSOR, 3. GREAT GIVER

3. NALGONDA CUP (Div. II) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 1.50: 1. D Yes Boss (1) P. Ajeeth Kumar 60, 2. Coming Home (7) Vivek G 59.5, 3. Indian King (3) Md. Ismail 59, 4. Salisbury (9) Md. Ekram Alam 58, 5. Angel Tesoro (6) B.R. Kumar 56, 6. Precious Gift (4) Santosh Raj 55, 7. Star Cruise (5) Kuldeep Singh (Jr) 54.5, 8. Challenger (8) Abhay Singh 53.5 and 9. Char Ek Char (2) Surya Prakash 51.5.

1. PRECIOUS GIFT, 2. COMING HOME, 3. ANGEL TESORO

4. BHAKRA NANGAL PLATE (Div. II) (1,400m) Maiden, 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.25: 1. Flashing Memories (5) R.S. Jodha 60, 2. Bold Beauty (1) Ajay Kumar 59, 3. Caraxes (7) A. Imran Khan 59, 4. Bien Pensant (8) Surya Prakash 58, 5. Shubhrak (2) Mukesh Kumar 58, 6. Chica Bonita (3) Likith Appu 57, 7. Track Blazer (4) Deepak Singh 56.5, 8. Zidane (9) G. Naresh 55 and 9. Duck Hawk (6) Md. Ismail 53.5.

1. BOLD BEAUTY, 2. FLASHING MEMORIES, 3. CARAXES

5. NALGONDA CUP (Div. I) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.00: 1. Cabello (7) P. Sai Kumar 60, 2. Master Touch (5) A. Imran Khan 60, 3. Mireya (4) Vivek G 59.5, 4. Fatuma (2) G. Naresh 58, 5. Royal Star (----), 6. Golden Forza (8) Kuldeep Singh (Jr) 55, 7. Indian Temple (1) Kuldeep Singh (Sr) 54.5, 8. The Hambone (3) Likith Appu 54.5, 9. Exponent (9) Nakhat Singh 53.5 and 10. Muaser (6) P. Ajeeth Kumar 52.

1. FATUMA, 2. CABELLO, 3. MIREYA

6. ZURBARAN PLATE (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.35: 1. N R I Doublepower (9) Imran Chisty 60, 2. Hugh Capet (2) Vivek G 59, 3. Reigning Beauty (10) Md. Ekram Alam 57, 4. Anab E Shahi (4) Hindu Singh 56, 5. The Akhanda (1) Ashad Asbar 55, 6. Detective (5) Abhay Singh 54.5, 7. City Cruise (6) Nakhat Singh 52.5, 8. Clare (7) Likith Appu 52, 9. Exclusive Spark (8) Santosh Raj 51 and 10. Hard To Toss (3) Kuldeep Singh (Jr) 50.5.

1. N R I DOUBLEPOWER, 2. REIGNING BEAUTY, 3. ANAB E SHAHI

7. R. RAGHUPATHI REDDY MEMORIAL CUP (1,400m), rated 80 and above (Cat. I) — 4.10: 1. Mysterious Angel (---), 2. Soloist (8) Shivansh 62.5, 3. Malaala (2) Ajay Kumar 61.5, 4. Ashwa Morocco (1) Likith Appu 61, 5. Candy Girl (4) P. Sai Kumar 60, 6. Akido (6) Md. Ekram Alam 59.5, 7. Yesterday (7) P. Ajeeth Kumar 53.5, 8. Icicle (3) Ashad Asbar 51 and 9. True Icon (5) Santosh Raj 50.

1. SOLOIST, 2. MALAALA, 3. ASHWA MOROCCO

8. TRIBUTE PLATE (Div. I) (1,200m), rated upto 25 (Cat. III) — 4.45: 1. Eminency (3) R.S. Jodha 60, 2. Ok Boss (2) N.B. Kuldeep 60, 3. Park Lane (8) Md. Ismail 60, 4. Riffa (7) G. Naresh 60, 5. Tortilla Chip (4) P. Sai Kumar 60, 6. MN’s Council (9) Deepak Singh 59, 7. Inderdhanush (6) B.R. Kumar 58.5, 8. The Platinum Queen (1) Mukesh Kumar 57 and 9. Blue Brigade (5) Kuldeep Singh (Sr) 52.

1. OK BOSS, 2. EMINENCY, 3. TORTILLA CHIP

Day’s Best: N R I DOUBLEPOWER

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 3, 4 & 5, (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

