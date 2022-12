Soloist for Basalath Jah Memorial Cup

December 13, 2022 12:30 am | Updated December 12, 2022 05:58 pm IST - Hyderabad:

Trainer R.H. Sequeira’s Soloist, who ran third in her last start should make amends in the Basalath Jah Memorial Cup, the main event of Tuesday’s (Dec. 13) races.

1. CHAITANYA RATHAM PLATE (Div. I) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 1.35 p.m.: 1. Baisa (5) Suraj Narredu 60, 2. Hugh Capet (3) Akshay Kumar 59.5. 3. Pinatubo (2) B. Nikhil 58, 4. Desert Sultan (6) B.R. Kumar 57, 5. Golden Inzio (1) Aneel 55.5, 6. Precious Gift (4) Ajay Kumar 54, 7. My Marvel (7) P. Ajeeth Kumar 52.5 and 8. Challenger (8) Gaurav Singh 51.5.

1. BAISA, 2. HUGH CAPET, 3. DESERT SULTAN

2. NIRMAL PLATE (1,200m) (Terms), 2-y-o only (Cat. II), 2.10: 1. Assured Success (7) B. Nikhil 56, 2. Ben Hur (2) Aneel 56, 3. Huntingdon (9) Afroz Khan 56, 4. Only The Brave (1) Koushik 56, 5. Alexina (10) Santosh Raj 54.5, 6. Dolly Bird (6) Gaurav Singh 54.5, 7. Fly Me (5) Md. Ismail 54.5, 8. N R I Doublepower (4) Antony Raj 54.5, 9. Pocket Rocket (3) 53.5 and 10. Queen Empress (8) Akshay Kumar 54.5.

1. QUEEN EMPRESS, 2. ASSURED SUCCESS, 3. HUNTINGDON

3. CHAITANYA RATHAM PLATE (Div. II) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.45: 1. Miss Marvellous (7) B.R. Kumar 60, 2. Candy Girl (5) Gaurav Singh 59, 3. Sweet Dancer (3) Akshay Kumar 58, 4. Soorya Vahan (2) Md. Ismail 56, 5. Deccan Ranger (6) Santosh Raj 54, 6. Amalfitana (8) Kuldeep S 53.5, 7. Sea Of Class (1) B. Nikhil 51.5 and 8. Call Of The Blue (4) Abhay Singh 51.

1. SWEET DANCER, 2. CANDY GIRL, 3. AMALFITANA

4. PALAMPET CUP (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II), 3.15: 1. Briar Ridge (7) Suraj Narredu 60, 2. Show Me Your Walk (9) Shivansh 57, 3. Bugsy (2) Surya Prakash 56.5, 4. Carlisle (10) Afroz Khan 55.5, 5. Morior Invictus (3) B. Nikhil 55.5, 6. Ok Boss (1) Ashad Asbar 54, 7. Hashtag (6) Gaurav Singh 53.5, 8. Only My Way (8) Aneel 53, 9. Classy Dame (4) Md. Ekram Alam 52 and 10. Malibu (5) B.R. Kumar 52.

1. CARLISLE, 2. BRIAR RIDGE, 3. MORIOR INVICTUS

5. STARRY SCENE PLATE (1,200m), 20 to 45 (Cat. III), 3.45: 1. Above The Law (3) Md. Ismail 60, 2. Unmatched (7) B.R. Kumar 59, 3. Mr. Perfect (13) Mukesh Kumar 58.5, 4. Cabello (8) Santosh Raj 57.5, 5. Laurus (11) Akshay Kumar 57, 6. High Reward (10) R.S. Jodha 53.5, 7. Flaming Falcon (2) B. Nikhil 52.5, 8. Samrat (12) Mohit Singh 52.5, 9. First Class (6) D.S. Deora 51, 10. Fresh Hope (1) Gaurav Singh 51, 11. Blue Label (9) Surya Prakash 50.5, 12. Inside Story (5) Afroz Khan 50.5, 13. Life Is Good (4) Abhay Singh 50 and 14. Wot’s Up Jay (14) Uday Kiran 50.

1. UNMATCHED, 2. LAURUS, 3. MR. PERFECT

6. BASALATH JAH MEMORIAL CUP (1,200m), rated 60 to 85 (Cat. II), 4.15: 1. Falcon Edge (—), 2. Amyra (3) Mukesh Kumar 59, 3. Soloist (1) Akshay Kumar 58.5, 4. Red Snaper (6) Afroz Khan 58, 5. Kingston (7) Gaurav Singh 57.5, 6. Xfinity (9) P. Ajeeth Kumar 56, 7. Stunning Force (8) Antony Raj 55.5, 8. Trump Star (4) Santosh Raj 54, 9. Bedford (5) Suraj Narredu 53.5, 10. Able Love (2) B. Nikhil 52 and 11. Blissful (10) R.S. Jodha 52.

1. SOLOIST, 2. BEDFORD, 3. AMYRA

7. CYNDY PLATE (1,400m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 4.45: 1. Makhtoob (5) Gaurav Singh 60, 2. Mirana (4) Ashad Asbar 60, 3. N R I Sun (10) G. Naresh 60, 4. Royal Grace (9) Mukesh Kumar 59.5, 5. DRD (1) P. Ajeeth Kumar 59, 6. Shazam (3) D.S. Deora 55.5, 7. Sun Dancer (6) Afroz Khan 55.5, 8. Beauty Flame (7) Rafique Sk. 54, 9. Star Racer (13) Aneel 53.5, 10. Rhythm Selection (12) Md. Ismail 53, 11. Four One Four (8) Abhay Singh 51.5, 12. Top In Class (11) Akshay Kumar 51.5 and 13. Francis Bacon (2) Surya Prakash 50.5.

1. TOP IN CLASS, 2. MAKHTOOB, 3. SHAZAM

Day’s best: TOP IN CLASS

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.