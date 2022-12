Soloist claims the Basalath Jah Memorial Cup

December 13, 2022 06:48 pm | Updated 06:48 pm IST - Hyderabad

Trainer R.H. Sequeira’s Soloist ridden by Akshay Kumar won the Basalath Jah Memorial Cup, the main event of Tuesday’s (Dec. 13) races.

The winner is owned by Mr. Gurpal Singh, Mr. N.P. Sharma & Mr. Alluri Ajay Kumar. Jockey Akshay Kumar stole the limelight by winning four races of the day.

1. CHAITANYA RATHAM PLATE (DIV. I) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III): HUGH CAPET (Akshay Kumar) 1, Golden Inzio (Aneel) 2, Baisa (Suraj Narredu) 3 and Pinatubo (B. Nikhil) 4. 6-3/4, 1/2 and Hd. 1m 27. 39s. ₹16 (w), 10, 88 and 10 (p). SHP: 293, THP: 61, SHW: 12 and 175, FP: 555, Q: 540, Tanala: 942. Favourite: Hugh Capet.

Owner: Mr. Subodh Kumar Ananthula. Trainer: Magan Singh.

2. NIRMAL PLATE (1,200m) (Terms), 2-y-o only (Cat. II): HUNTINGDON (Afroz Khan) 1, N R I Doublepower (Antony Raj) 2, Queen Empress (Akshay Kumar) 3 and Alexina (Santosh Raj) 4. 2-3/4, 4 and 1/2. 1m 14. 30s. ₹58 (w), 15, 13 and 12 (p). SHP: 32, THP: 40, SHW: 25 and 14, FP: 181, Q: 44, Tanala: 354. Favourite: N R I Doublepower.

Owners: Mr. Vazhaparmbil John Joseph & Mr. Bharat Venkat Epur. Trainer: L.D’ Silva.

3. CHAITANYA RATHAM PLATE (DIV. II) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III): CANDY GIRL (Gaurav Singh) 1, Miss Marvellous (B.R. Kumar) 2, Sweet Dancer (Akshay Kumar) 3 and Soorya Vahan (Md. Ismail) 4. 1/2, 2-1/4 and 1-1/2. 1m 28. 78s. ₹21 (w), 10, 16 and 13 (p). SHP: 38, THP: 47, SHW: 14 and 28, FP: 60, Q: 77, Tanala: 124. Favourite: Candy Girl.

Owners: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

4. PALAMPET CUP (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II): MORIOR INVICTUS (B. Nikhil) 1, Carlisle (Afroz Khan) 2, Briar Ridge (Suraj Narredu) 3 and Hashtag (Gaurav Singh ) 4. 3/4, 1-1/2 and 2. 1m 13. 29s. ₹97 (w), 20, 12 and 14 (p). SHP: 33, THP: 41, SHW: 18 and 17, FP: 325, Q: 120, Tanala: 773. Favourite: Carlisle.

Owners: Mr. Premanand Sugandhi & Md. Sultan. Trainer: Mir Faiyaz Ali Khan.

5. STARRY SCENE PLATE (1,200m), 20 to 45 (Cat. III): LAURUS (Akshay Kumar) 1, Mr. Perfect (Mukesh Kumar) 2, Unmatched (B.R. Kumar) 3 and High Reward (R.S. Jodha) 4. Not run: Flaming Falcon. Nk, 2-1/4 and 1. 1m 13. 74s. ₹32 (w), 12, 14 and 21 (p). SHP: 45, THP: 51, SHW: 35 and 10, FP: 121, Q: 42, Tanala: 403. Favourite: Mr. Perfect.

Owners: Mr. Ashok Kumar Gupta & Mr. Rafaat Hussain. Trainer: R.H. Sequeira.

6. BASALATH JAH MEMORIAL CUP (1,200m), rated 60 to 85 (Cat. II): SOLOIST (Akshay Kumar) 1, Kingston (Gaurav Singh) 2, Amyra (Mukesh Kumar) 3 and Bedford (Suraj Narredu) 4. Not run: Falcon Edge. 3/4, 2 and Nose. 1m 13. 08s. ₹33 (w), 13, 33 and 20 (p). SHP: 101, THP: 58, SHW: 14 and 43, FP: 408, Q: 322, Tanala: 1,862. Favourite: Bedford.

Owners: Mr. Gurpal Singh, Mr. N.P. Sharma & Mr. Alluri Ajay Kumar. Trainer: R.H. Sequeira.

7. CYNDY PLATE (1,400m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II): TOP IN CLASS (Akshay Kumar) 1, Royal Grace (Mukesh Kumar) 2, Shazam (D.S. Deora) 3 and Four One Four (Abhay Singh) 4. Not run: Beauty Flame. Hd, 2 and 2. 1m 27. 35s. ₹47 (w), 20, 17 and 15 (p). SHP: 49, THP: 55, SHW: 26 and 18, FP: 146, Q: 65, Tanala: 453. Favourite: Royal Grace.

Owners: Mr. Satyanarayana Reddy Pannala, Mr. Mirza Ayub Baig, Mr. M. Sudheer Reddy & Mr. Mohammed Abdul Wajid Khan. Trainer: S.S.F. Hassan.

Jackpot: 70%: ₹9,943 (34 tkts.), 30%: 1,197 (121 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 3,333 (13 tkts.), (ii) 4,848 (13 tkts.).

Treble: (i) 2,052 (15 tkts.), (ii) 432 (171 tkts.).