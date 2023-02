Soft Whisper may score in the Nani Agro Million

February 18, 2023 12:02 am | Updated 12:02 am IST - CHENNAI

Soft Whisper, who is in fine nick, may score in the Nani Agro Million (1,200m), the chief event of the races to be held here on Saturday (Feb.18).

1. POLICE TROPHY (1,000n), 5-y-o & over, rated 00 to 25, 2.15 p.m.: 1. Driftwood Pacific (7) L.A. Rozario 60, 2. Romantic Bay (1) Inayat 60, 3. Tifosi (11) Mukesh Kumar 60, 4. Kikata (4) Dashrath Singh 59, 5. Beauregard (5) A.M. Alam 58, 6. Regal Kid (10) Koshi Kumar 57.5, 7. Antigua (9) B. Dharshan 56.5, 8. Priceless Treasure (8) Farid Ansari 56.5, 9. Price Striker (2) S.A. Amit 54.5, 10. Epistoiary (6) S. Kamble 54 and 11. Rajputana (3) Manikandan 53.5.

1. DRIFTWOOD PACIFIC, 2. ANTIGUA, 3. ROMANTIC BAY

2. AIR FORCE TROPHY (1,200m), rated 20 to 45, 2.45: 1. Pappa Rich (9) Koshi Kumar 60, 2. Prince Purple (6) P. Sai Kumar 60, 3. Santamarina Star (3) S.A. Amit 57.5, 4. Full Of Surprise (2) Mukesh Kumar 57, 5. Protea (7) S. Kamble 55, 6. A Wink Annda Smile (5) C. Brisson 53.5, 7. Sangavai (4) B. Dharshan 52, 8. The Sting (8) A.M. Alam 52 and 9. War Emblem (1) N. Murugan 51.5.

1. A WINK ANNDA SMILE, 2. PURPLE PRINCE, 3. SANTAMARINA STAR

3. ARMY TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 3.15: 1. Lady Cadet (7) S. Kamble 60, 2. Royal Monarch (5) Farid Ansari 58, 3. Dun It Again (9) L.A. Rozario 57, 4. Grandiose (4) Gaurav Singh 56, 5. Sabatini (10) B. Dharshan 55.5, 6. Shez R Star (1) C. Brisson 54.5, 7. Augusta (6) S. Saqlain 52, 8. Romualdo (8) P. Sai Kumar 51.5, 9. Priceless Beauty (3) S.A. Amit 50.5 and 10. Attenborough (2) Dashrath Singh 50.

1. ROMUALDO, 2. ROYAL MONARCH, 3. DUN IT AGAIN

4. O.T. A. TROPHY (1,800m), rated 20 to 45 (00 to 19 eligible), 3.45: 1. Kings Walk (5) Yash Narredu 60, 2. Aretha (6) Inayat 58.5, 3. Turf Beauty (2) Farid Ansari 58.5, 4. Sheer Elegance (7) S.A. Amit 57.5, 5. Royal Falcon (4) A.M. Alam 56, 6. Gingersnap (1) Mukesh Kumar 55.5, 7. Masterpiece (3) P. Sai Kumar 54.5 and 8. Babu Vamsee (8) Gaurav Singh 50.

1. ARETHA, 2. SHEER ELEGANCE, 3. MASTERPIECE

5. NANI AGRO MILLION (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 4.15: 1. Brotherhood (2) P. Sai Kumar 56, 2. Fortune Chakram (7) V.R. Jagadeesh 56, 3. Gajabo Grande (3) Gaurav Singh 56, 4. Perfect Blend (6) Yash Narredu 56, 5. Vayu(4) Mukesh Kumar 56, 6. Jahzara (8) A. Sandesh 54.5, 7. Soft Whisper (5) S. Saqlain 54.5 and 8. Western Girl (-) (-) 54.5.

1. SOFT WHISPER, 2. PERFECT BLEND, 3. JAHZARA

6. NAVY TROPHY (1,400m), maiden 4-y-o only rated 20 to 45, 4.45: 1. Safety (4) Inayat 60, 2. Lady Luck (9) S.A. Amit 59, 3. Mr Mozart (2) B. Dharshan 57.5, 4. Soul Message (10) R. Manish 57.5, 5. Zaneta (10) S. Saqlain 57.5, 6. Black Label (7) Mukesh Kumar 56.5, 7. Emperor Charmavat (5) A.M. Alam 56.5, 8. Cairo (1) Indrajeet Kumar 56, 9. Glorious Evensong (3) A. Ayaz Khan 56, 10. Royal Baron (11) P. Sai Kumar 56 and 11. Star Of Liberty (6) Farid Ansari 56.

1. SAFETY, 2. STAR OF LIBERTY, 3. LADY LUCK

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii); 4, 5 & 6.