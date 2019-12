Snowdon wins Vidhana Soudha Trophy

SNOWDON (David Allan up) won the Vidhana Soudha Trophy, the main event of the races held here on Friday (Dec 13). The winner is owned by Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep by. Mr. Zavaray S. Poonawalla & Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. V.N. Babu & Mr. V. Arjun and trained by S. Padmanabhan.

The results:

1. BELGAUM STAKES (1,400m), rated 00 to 20: CUSTOM CUT (S. John) 1, Barog (M. Kumar) 2, She’s Stylish (Vinod Shinde) 3 and Turf Prospector (J.H. Arul) 4. 3/4, 1-3/4 and 3. 1m 28.18s. ₹ 20 (w), 13, 17 and 145 (p), SHP: 36, THP: 177, FP: 78, Q: 39, Trinella: 1,654 and 1,240, Exacta: 6,430 and 2,143. Favourite: Custom Cut. Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: S. Attaollahi.

2. BRAHMAGIRI STAKES (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35: SHE’S INNOCENT (Chetan K) 1, Desert Combat (Antony) 2, Ruler Of Nation (Irvan) 3 and Super Gladiator (Raja Rao) 4. 1-1/4, 1 and 1-1/4. 1m 15.31s. ₹ 894 (w), 84, 12 and 46 (p), SHP: 33, THP: 92, FP: 1,787, Q: 722, Trinella: 86,326, Exacta: 1,33,056 (carried over). Favourite: Desert Combat. Owner: Mr. S.T. Kalappa. Trainer: Azhar Ali.

3. B.A.R.I TROPHY (1,200m) rated 30 to 50: INDIAN EMPRESS (Jagadeesh) 1, Schafenberg (David Allan) 2, Kimera (Arvind Kumar) 3 and Propine (Rayan) 4. 3, 1-1/4 and 4-1/4. 1m 12.84s. ₹ 54 (w), 18, 13 and 57 (p), SHP: 36, THP: 133, FP: 240, Q: 93, Trinella: 3,564 and 2,673, Exacta: 2,59,360 and 55,577. Favourite: Slice Of Heaven. Owner: Mr. Lakshminarayana G. Trainer: Prasanna Kumar.

4. CHINTAMANI STAKES (Div. II), (1,100m), rated 15 to 35, 4-y-o & over: ARROGANCE (S. Shareef) 1, Queen Isabella (Nazerul) 2, Perfect King (Sai Kiran) 3 and Princess Pride (Jagadeesh) 4. 3/4, Nk and 1-3/4. 1m 08.29s. ₹ 30 (w), 15, 18 and 16 (p), SHP: 49, THP: 35, FP: 130, Q: 68, Trinella: 648 and 255, Exacta: 1,075 and 249. Favourite: Arrogance. Owner: Mr. Daulat Chhabria. Trainer: Rajesh Narredu.

5. VIDHANA SOUDHA TROPHY (1,400m), rated 60 & above: SNOWDON (David Allan) 1, Blue Moon (I. Chisty) 2, Cerise Noir (Indrajeet Singh) 3 and Peluche (Chetan G) 4. 4-3/4, 3/4 and 1-1/4. 1m 25.67s. ₹ 16 (w), 11, 15 and 25 (p), SHP: 30, THP: 61, FP: 37, Q: 30, Trinella: 313 and 127, Exacta: 648 and 198. Favourite: Snowdon. Owners: Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep by. Mr. Zavaray S. Poonawalla & Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. V.N. Babu & Mr. V. Arjun. Trainer: S. Padmanabhan.

6. CHINTAMANI STAKES (Div. I), (1,100m), rated 15 to 35, 4-y-o & over: SIMONE (S. John) 1, Industrialist (Naveen Kumar) 2, Simply Magical (S. Shareef) 3 and Dallas (Arvind Kumar) 4. 1-1/2, 1 and Lnk. 1m 07.35s. ₹ 30 (w), 14, 52 and 18 (p), SHP: 142, THP: 47, FP: 816, Q: 460, Trinella: 8,343 and 1,669, Exacta: 10,640 and 7,600. Favourite: Charmaine. Owner: Mr. Joydeep Datta Gupta. Trainer: Arjun Mangalorkar.

7. BRAHMAGIRI STAKES (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35: PERFECT RENDITION (I. Chisty) 1, Silver Swift (A. Imran) 2, Genuine Star (S. John) 3 and Akasi (Arshad) 4. 6, Lnk and 2-1/4. 1m 13.85s. ₹ 26 (w), 14, 13 and 14 (p), SHP: 43, THP: 50, FP: 97, Q: 59, Trinella: 242 and 86, Exacta: 1,043 and 842. Favourite: Perfect Rendition. Owners: Mr. Clinton Miller, Mr. Sujay Chandrahas, Mr. Dean Stephens and Mr. Martin Alan Wheeler. Trainer: Prasanna Kumar.

Jackpot: ₹ 5,966 (82 tkts); Runner up: 265 (790 tkts); Treble (i): 14,606 (one tkts); (ii): 376 (76 tkts).