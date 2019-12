Snowdon primed to deliver in feature

Snowdon, who has been well tuned, is expected to score in the Vidhana Soudha Trophy (1,400m), the main event of the races to be held here on Friday (Dec 13). False rails (width about 3m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. BELGAUM STAKES (1,400m), rated 00 to 20, 2-15 p.m.: 1. Barog (3) M. Kumar 60, 2. Custom Cut (8) Trevor 60, 3. Desert Gilt (10) K. Raghu 60, 4. She’s Stylish (9) Vinod Shinde 60, 5. Brightside Of Life (7) Arvind Kumar 59, 6. Bazinga (6) Rajesh K 57.5, 7. Emerald Green (4) S. Shareef 55, 8. Phoenix Reached (5) T.S. Jodha 53.5, 9. Apthamitra (2) Vivek 53 and 10. Turf Prospector (1) J.H. Arul 52.5.

1. CUSTOM CUT, 2. PHOENIX REACHED, 3. TURF PROSPECTOR

2. BRAHMAGIRI STAKES (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 2-45: 1. Desert Combat (3) Antony 60, 2. Super Gladiator (4) Raja Rao 60, 3. Augustina (7) S. John 59.5, 4. Capella (11) B. Nayak 59.5, 5. She’s Innocent (6) Chetan K 59.5, 6. Smile Of Peace (1) A. Ramu 59.5, 7. Sir Piggot (2) Kiran Rai 59, 8. Adela (9) A. Imran 58.5, 9. Zafrina (10) Chandrashekar 58.5, 11. Amalfi Coast (5) R. Anand 58 and 11. Ruler Of Nation (8) Irvan 57.

1. AUGUSTINA, 2. DESERT COMBAT, 3. SMILE OF PEACE

3. B.A.R.I TROPHY (1,200m) rated 30 to 50, 3-15: 1. Kimera (6) Arvind Kumar 60, 2. Slice Of Heaven (3) Kiran Rai 57, 3. Big Boon (8) Rajesh K 55.5, 4. Princess Holly (1) R. Anand 55.5, 5. Armin (12) Antony 54.5, 6. Lightning Attack (10) Darshan 54, 7. Propine (5) Rayan 53.5, 8. Another Rainbow (4) Bhanu Singh 53, 9. Donna Bella (2) Vaibhav 53, 10. Indian Empress (7) Jagadeesh 53, 11. San Bernardino (11) I. Chisty 53 and 12. Schafenberg (9) Trevor 53.

1. SCHAFENBERG, 2. SLICE OF HEAVEN, 3. INDIAN EMPRESS

4. CHINTAMANI STAKES (Div. II), (1,100m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 3-45: 1. Kudla Punch (8) J.H. Arul 60, 2. Annalease (5) S. Hussain 56.5, 3. Santorini Secret (3) Tousif Khan 56.5, 4. Queen Isabella (9) Nazerul 56, 5. Arrogance (6) S. Shareef 55.5, 6. Hawking (4) S. Shiva Kumar 55.5, 7. Nerva (10) Chetan G 55.5, 8. Princess Pride (1) Jagadeesh 55.5, 9. Glorious Days (2) D. Patel 55 and 10. Perfect King (7) Sai Kiran 53.5.

1. ARROGANCE, 2. PRINCESS PRIDE, 3. QUEEN ISABELLA

5. VIDHANA SOUDHA TROPHY (1,400m), rated 60 & above, 4-15: 1. Nanhipari (7) S. John 60, 2. Peluche (1) Chetan G 58.5, 3. Set To Win (3) Sai Kiran 58.5, 4. Buscadero (2) Vinod Shinde 56, 5. Snowdon (6) David Allan 55, 6. Cerise Noir (4) Indrajeet Singh 54.5, 7. Blue Moon (9) I. Chisty 52, 8. Star Cracker (8) S. Shareef 52 and 9. Land Of Liberty (5) Rajesh K 51.

1. SNOWDON, 2. PELUCHE, 3. BLUE MOON

6. CHINTAMANI STAKES (Div. I), (1,100m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 4-45: 1. Charmaine (7) I. Chisty 60, 2. Revan Star (5) R. Pradeep 59, 3. Brown Bess (3) Trevor 58.5, 4. Simone (6) S. John 58.5, 5. Dallas (9) Arvind Kumar 58, 6. Soviet Union (10) K. Raghu 58, 7. Industrialist (1) Naveen Kumar 56, 8. Simply Magical (2) S. Shareef 56, 9. Cadillac Sky (4) Chetan G 55.5 and 10. Fierce Fighter (8) Arshad 55.

1. BROWN BESS, 2. SIMONE, 3. FIERCE FIGHTER

7. BRAHMAGIRI STAKES (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 5-15: 1. Genuine Star (5) S. John 60, 2. Alvarez (9) Rayan 59.5, 3. Silver Swift (11) A. Imran 59, 4. Akasi (6) Trevor 56.5, 5. Brigadier General (1) T.S. Jodha 56.5, 6. Elite Agent (4) Irvan 56.5, 7. Flt Captain (2) S. Shareef 56.5, 8. Perfect Rendition (10) I. Chisty 56.5, 9. Tazamour (8) Rajesh K 56.5, 10. Eco Friendly (3) M. Kumar 56 and 11. Bella Mamma (7) A. Vishwanath 55.

1. GENUINE STAR, 2. SILVER SWIFT, 3. FLT CAPTAIN

Day’s best: SNOWDON

Double: AUGUSTINA — GENUINE STAR

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.