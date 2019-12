Smashing Blue runs with a good chance in the Tamil Nadu Race Horse Owners Association Million (1,200m), the chief event of the races to be held here on Friday (Dec. 6).

1. GUEST CONNECTION PLATE (1,800m), rated 40 to 65, 1.30 p.m: 1. Cotton Hall (2) Farhan 60.5, 2. Booms Lang (3) Umesh 56, 3. City Of Sails (5) Deepak Singh 55.5, 4. Royal Chieftain (1) Akshay Kumar 54 and 5. Pacific Dunes (4) S. Zerver 53.5.

1. BOOMS LANG, 2. ROYAL CHIEFTAIN

2. SOUTHERN REGENT PLATE (1,800m), rated 20 to 45, 2.00: 1. Comanche Brave (7) Nakhat Singh 60, 2. Demerara (3) Ayaz Khan 58, 3. Say My Name (5) Brisson 57, 4. Big Treasure (2) P. Sai Kumar 56, 5. Roses In My Dreams (8) M. Bhaskar 55, 6. Poppy (1) Janardhan P 54.5, 7. Sifan (6) Umesh 53.5, 8. Silver Sea (9) Yash 53.5 and 9. Betty Boop (4) Md. Asif Khan 53.

1. COMANCHE BRAVE, 2. BIG TREASURE, 3. SILVER SEA

3. ENAKSI PLATE (Div. II) (1,000m), rated 20 to 45, 2.30: 1. Wonderful Era (8) Nakhat Singh 60, 2. Baden Baden (5) A.M. Alam 57.5, 3. Henrietta (3) S. Zervan 57.5, 4. Blue Bliss (9) Akshay Kumar 55, 5. Vulture (4) Yash 54, 6. Daring Dancer (6) Umesh 53, 7. Salwood (1) B. Nikhil 52.5, 8. Classic Solitaire (2) Shahar Babu 52 and 9. Kasi Masi (7) Janardhan P 52.

1. BLUE BLISS, 2. WONDERFUL ERA, 3. HENRIETTA

4. TAMIL NADU RACE HORSE OWNERS ASSOCIATION JUVENILE MILLION (1,200m), 2-y-o only (Terms), 3.00: 1. Lordship (2) Brisson 56, 2. Desert Force (4) Yash 54.5, 3. Imperial Empress (1) Nakhat Singh 54.5, 4. Pacific (5) S. Zervan 54.5, 5. Smashing Blue (3) Akshay Kumar 54.5 and 6. Vachan (6) Umesh 52.

1. SMASHING BLUE, 2. PACIFIC

5. BESANT NAGAR PLATE (1,000m), rated 40 to 65, 3.30: 1. Daydreamer (8) M. Carim 60, 2. Welcome Baby (10) Janardhan P 59.5, 3. Queen Of Venice (7) Yash 59, 4. Eyes Of Falcon (12) Md. Asif Khan 58, 5. Fort St. George (2) P. Sai Kumar 57.5, 6. Olympicduel (1) S. Zervan 57.5, 7. Song Of Glory (5) Umesh 57.5, 8. Grey Twilight (9) Farhan 56.5, 9. Oxygen (4) Azfar Syeed 55.5, 10. Sprit Of Zion (6) K.V. Baskar 55, 11. Obsession (11) Irshad Alam 54.5 and 12. Steve Mcqueen (3) B. Nikhil 53.

1. OLYMPICDUEL, 2. QUEEN OF VENICE, 3. STEVE MCQUEEN

6. ENAKSI PLATE (Div. I), (1,000m), rated 20 to 45, 4.00: 1. Silverman (3) A.M. Alam 60, 2. Star Glitter (5) Md. Asif Khan 61.5, 3. Lord Of Kings (1) Nakhat Singh 61, 4. Star Guitar (6) Umesh 61, 5. Onyx (4) Yash 58.5, 6. Up And At Them (2) N. Murugan 57, 7. Jericho (8) B. Nikhil 54.5 and 8. Excellanza (7) Ayaz Khan 51.

1. STAR GUITAR, 2. LORD OF KINGS, 3. ONYX

7. ENAKSI PLATE (Div. III), (1,000m), rated 20 to 45, 4.30: 1. Glorious Nissy (4) Umesh 60, 2. Striking Distance (5) Zulquar 56.5, 3. Star Waves (7) Akshay Kumar 54, 4. Al Hilalee (1) Ayaz Khan 52.5, 5. Be My Star (Ex: Sweet Chic) (2) M. Carim 51.5, 6. Vibrant Approach (8) B. Nikhil 51.5, 7. Amazing Star (9) Farhan 51, 8. Mercury Falmante (6) Shahar Babu 50.5 and 9. El Politico (3) S. Zervan 50.

1. STAR WAVES, 2. GLORIOUS NISSY, 3. EL POLITICO

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr: (i): 2, 3 & 4 (ii): 5, 6 & 7.