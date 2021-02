Smashing Blue primed to deliver in feature

Trainer R.H. Sequeira’s Smashing Blue, who is in good form, should score over her rivals in the Beacon Plate, the main event of Monday’s (Mar. 1) races. Rails will be announced one hour before the first race.

1. DREAM GIRL PLATE (Div. I) (1,200m), (Terms) Maiden 3-y-o only (Cat. II), 1.20 p.m.: 1. All Time Legend (2) A.A. Vikrant 56, 2. Campania (8) Trevor 56, 3. Pedro Planet (11) Afroz Khan 56, 4. Sorrento (9) B.R. Kumar 56, 5. Goldrun (1) Koushik 54.5, 6. Goodwood (7) Ashad Asbar 54.5, 7. Hot Seat (3) Arshad Alam 54.5, 8. Inside Story (5) Nakhat Singh 54.5, 9. Key To Time (4) Suraj Narredu 54.5, 10. Rivadavia (6) Akshay Kumar 54.5 and 11. Sally (10) R. Manish 54.5.

1. KEY TO TIME, 2. INSIDE STORY, 3. CAMPANIA

2. BALLERINA STAR PLATE (Div. II) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II), 1.50: 1. Warrior Supreme (5) Gaurav Singh 60, 2. Ashwa Yashobali (4) Surya Prakash 59, 3. House Of Diamonds (10) Akshay Kumar 56.5, 4. Lagos (7) Suraj Narredu 56, 5. Zamora (8) Gopal Singh 55, 6. Certitude (3) Trevor 53, 7. Rhythm Selection (9) R. Manish 53, 8. Amyra (2) Afroz Khan 52.5, 9. Dunkirk (1) Ajeeth Kumar 52.5 and 10. Mind Reader (6) B.R. Kumar 52.5.

1. HOUSE OF DIAMONDS, 2. LAGOS, 3. CERTITUDE

3. DREAM GIRL PLATE (Div. II) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 2.20: 1. Be Crimson (5) P. Gaddam 56, 2. Cosmico (8) Koushik 56, 3. Gregor Clegane (1) Suraj Narredu 56, 4. Kingston (7) Nakhat Singh 56, 5. Starwalt (9) Trevor 56, 6. Able Love (10) Kiran Naidu 54.5, 7. Burano (2) Akshay Kumar 54.5, 8. Flower (6) B.R. Kumar 54.5, 9. Good Tidings (4) Arshad Alam 54.5 and 10. Muaser (3) Ajeeth Kumar 54.5.

1. GREGOR CLEGANE, 2. STARWALT, 3. MUASER

4. BALLERINA STAR PLATE (Div. I) (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II), 2.55: 1. Her Legacy (1) Suraj Narredu 60.5, 2. Wah Ms Zara (5) Abhay Singh 58, 3. Celeritas (9) Trevor 57, 4. Incredulous (3) R. S. Jodha 55.5, 5. City Of Blossom (4) Gaurav Singh 54.5, 6. Max (10) Afroz Khan 52, 7. Loch Stella (7) C. P. Bopanna 51.5, 8. N R I Magic (6) Ajeeth Kumar 51, 9. Once More (8) Nakhat Singh 51 and 10. The Special One (2) Akshay Kumar 51.

1. WAH MS ZARA, 2. HER LEGACY, 3. CELERITAS

5. RED KNIGHT PLATE (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.30: 1. Gazebo (8) B.R. Kumar 60, 2. Gusty Look (12) Rohit Kumar 60, 3. Alta Vita (5) Deepak Singh 57.5, 4. Queen Daenerys (1) Suraj Narredu 56.5, 5. Prime Gardenia (3) G. Naresh 54.5, 6. Always Success (10) Trevor 53.5, 7. Belle Springs (2) Afroz Khan 53.5, 8. Fashion Universe (13) Akshay Kumar 53.5, 9. N R I Touch (6) Koushik 53.5, 10. Castlerock (9) Ashad Asbar 53, 11. Astronaut (11) P. Gaddam 52.5, 12. Lamha (7) Abhay Singh 52.5, 13. Lightning Fairy (14) Md. Ismail 51.5 and 14. That’s My Star (4) Arshad Alam 51.5.

1. QUEEN DAENERYS, 2. ALWAYS SUCCESS, 3. THAT’S MY STAR

6. BEACON PLATE (1,200m), rated 60 to 85 (Cat. II), 4.05: 1. Trump Girl (8) Abhay Singh 60, 2. Pontius Pilate (10) Trevor 59, 3. Yours Forever (1) P. Gaddam 58.5, 4. Agni (9) Suraj Narredu 58, 5. Prince Valiant (6) Surya Prakash 56, 6. Happy Together (4) Nakhat Singh 54.5, 7. Strategist (11) A. A. Vikrant 54.5, 8. Long Range (7) Ajeeth Kumar 53, 9. N R I Super King (2) R. Manish 52.5, 10. Smashing Blue (3) Akshay Kumar 52 and 11. Mark My Word (5) C.P. Bopanna 51.

1. SMASHING BLUE, 2. AGNI, 3. PONTIUS PILATE

7. SIR BRUCE PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 4.40: 1. Flamingo Fame (10) Santosh Raj N R 60, 2. Gusty Note (13) Suraj Narredu 59.5, 3. Green Turf (5) Arshad Alam 59, 4. Blissful (1) Akshay Kumar 58.5, 5. Look Of Love (2) Gaurav Singh 58.5, 6. Aibak (3) Nakhat Singh 56.5, 7. Elmira (6) G. Naresh 56, 8. Scramjet (4) Trevor 56, 9. Sugar An Spice (8) A. A. Vikrant 56, 10. Augenstern (14) Afroz Khan 55.5, 11. California Beauty (12) B. R. Kumar 55.5, 12. Hurricane (11) Abhay Singh 54, 13. Lifetime (9) Surya Prakash 54 and 14. Shivalik Bright (7) Md. Ismail 53.

1. SCRAMJET, 2. GUSTY NOTE, 3. LOOK OF LOVE

8. BUSINESS TYCOON PLATE (1,400m), rated up to 25 (Cat. III), 5.15: 1. Bravo (10) Ajeeth Kumar 60, 2. Destined To Be (9) Akshay Kumar 60, 3. Forever Bond (13) Suraj Narredu 60, 4. Detonator (14) Abhay Singh 59.5, 5. N R I Gift (2) A.A. Vikrant 59.5, 6. Kapell Bruke (3) Deepak Singh 58.5, 7. Minnelli (1) Surya Prakash 58.5, 8. Southern Saffron (11) Kiran Naidu 58.5, 9. Princess Shana (12) P. Gaddam 57.5, 10. Hip Hop (5) Nakhat Singh 57, 11. Cephalonia (8) G. Naresh 56.5, 12. A Hundred Echoes (4) Trevor 54.5, 13. Hopscotch (7) B.R. Kumar 53 and 14. Moment Of Silence (6) Afroz Khan 50.5.

1. DESTINED TO BE, 2. FOREVER BOND, 3. A HUNDRED ECHOES

Day’s best: GREGOR CLEGANE

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5; (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3; (ii) 3, 4 & 5; (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.