Silver Ikon in line for a hat-trick

Silver Ikon, who won two races in a facile manner, may complete a hat-trick of wins in the Mysore Dasara Sprint Championship (1,200m), the chief event of the races to be held here on Friday (Oct. 13).

False rails (width about 4.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. LOKAPAVANI PLATE (1,200m), rated 00 to 25, 1-30 pm: 1. Princess Holly (14) Kiran Rai 62.5, 2. Cullinan (6) Darshan 62, 3. Scorpene (3) Sahanawaz 62, 4. Honey Queen (13) Santosh Kumar 61.5, 5. Erebus (8) Nazerul Alam 61, 6. River Angel (9) Sunil Samson 61, 7. Kodals Princess (2) Md. Imran Ashraf 60, 8. Always United (10) Yogesh Vinod 59.5, 9. Golden Steps (12) S. Shareef 59, 10. Order Order (7) Tauseef 57.5, 11. Amazing Beauty (11) Shivnath Paswan 57, 12. Zip Code (5) Irvan Singh 57, 13. Senator (1) R. Manish 56 and 14. Splendid Brave (4) Rayan Ahmed 53.

1. ZIP CODE, 2. EREBUS, 3. PRINCESS HOLLY

2. TRIVENI PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 2-00: 1. Waterfall (14) Arshad Alam 60, 2. Country’s Bloom (12) Nazerul Alam 59, 3. Joey (8) A. Ramu 59, 4. Indian Brahmos (1) Srinath 58, 5. Fire Rainbow (4) Kiran Rai 57.5, 6. Girl With Pearl (10) T.S. Jodha 57, 7. Love For Life (6) Rayan Ahmed 57, 8. The Disciple (13) M. Prabhakaran 57, 9. Al Dorado (5) S. Hussain 56.5, 10. Ice Brown (3) Ajeet Kumar 56.5, 11. Green Meadow (9) Jagadeesh 56, 12. Invincible Wish (2) Santosh Kumar 56, 13. Go Man Go (11) Rajesh Kumar 55 and 14. Romantic Haven (7) B. Harish 53.

1. INDIAN BRAHMOS, 2. GIRL WITH PEARL, 3. LOVE FOR LIFE

3. YADAVAGIRI PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 2-35: 1. Sardinia (12) Rayan Ahmed 62.5, 2. Alaina (4) Antony Raj 59.5, 3. Untapable (11) Md. Mushraf 59.5, 4. Malawi (1) A. Imran Khan 58, 5. Odyssey (7) M. Naveen 57, 6. Astrild (5) S. John 56.5, 7. Firing Line (8) Md. Akram 56.5, 8. Perfect Monarch (2) Syed Imran 55, 9. Precious Asset (14) A. Baandal 55, 10. Star Carnation (13) Ashok Kumar 55, 11. Elica (10) S. Manohar 53.5, 12. Extremelydangerous (6) Nazerul Alam 50.5, 13. Sun Blazer (9) Jagadeesh 50.5 and 14. Arya Stark (3) Adarsh 50.

1. ALAINA, 2. ASTRILD, 3. MALAWI

4. ORIGINAL VEL B. ASHOK KUMAR MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 3-10: 1. Tremendous (7) Ajay Kumar 62.5, 2. Reanna (9) Antony Raj 61.5, 3. Chandini (3) Madhu Babu 58.5, 4. Kaguya Himei (2) Jagadeesh 57.5, 5. Malkia (4) Rajesh Kumar 55.5, 6. Momotaro (1) Dashrath Singh 55.5, 7. Beautiful Effect (6) Ajeet Kumar 50, 8. Haloween’s Way (5) Arshad Alam 50 and 9. Zidaan (8) Irvan Singh 50.

1. MALKIA, 2. HALOWEEN'S WAY, 3. REANNA

5. MYSORE DASARA SPRINT CHAMPIONSHIP (1,200m), 3-y-o & over, (Terms), 3-45: 1. Kingoftheworld (3) P.P. Dhebe 60, 2. New Prince (9) R. Pradeep 59.5, 3. Shivalik Star (6) S. John 59.5, 4. Smile Stone (7) Srinath 59.5, 5. Mickey Mouse (10) Irvan Singh 59, 6. Siobhan (5) P.S. Chouhan 59, 7. Castle Key (11) Mudassar 58, 8. Constantine (8) Suraj Narredu 58, 9. Never Again (12) Vaibhav 58, 10. Flying Show (4) T.S. Jodha 56.5, 11. Savannah Sound (1) Dashrath Singh 56.5, 12. Sea Lagoon (13) Arshad Alam 56.5 and 13. Silver Ikon (2) Dhanu Singh 54.5.

1. SILVER IKON, 2. SIOBHAN, 3. SMILE STONE

6. GOVERNOR’S CUP (2,000m), 4-y-o & over, (Terms), 4-20: 1. Booker Jones (1) Srinath 60, 2. Ace Bucephalus (5) Nazerul Alam 57, 3. Jersey Wonder (8) T.S. Jodha 57, 4. Airco (—) (—) 56, 5. Ascendency (3) Irvan Singh 56, 6. Blazing Touch (9) P.P. Dhebe 56, 7. Fabulous (4) S. John 56, 8. Let The Lion Roar (6) Suraj Narredu 56, 9. Naval Glory (7) M. Prabhakaran 56 and 10. Script Writer (2) Arshad Alam 54.5.

1. LET THE LION ROAR, 2. BOOKER JONES, 3. FABULOUS

7. SMT. MALINIRAJE PRASAD MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 60 & above, 4-y-o & over, 4-55: 1. Fjord (11) P.P. Dhebe 60, 2. Phelps (2) P. Surya 58, 3. New World (5) Sahanawaz 57.5, 4. Anvill Star (4) Srinath 55.5, 5. Dare The Don (10) Santosh Kumar 55.5, 6. Siddhani (7) Madhu Babu 55.5, 7. Clever Trick (12) S. Manohar 55, 8. Just By Chance (1) Shivnath Paswan 55, 9. Gelignite (9) Rayan Ahmed 53, 10. Lucky Pineapple (8) S. Waseemuddin 52.5, 11. Kazuri (3) Rajesh Kumar 52 and 12. Silsila (6) A. Baandal 51.5.

1. FJORD, 2. ANVILL STAR, 3. GELIGNITE

8. TRIVENI PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 5-30: 1. Blues Legend (14) S. John 61.5, 2. Tinderella (12) A. Qureshi 61.5, 3. Wild Wild Angels (13) Dhanu Singh 61.5, 4. Jayadratha (9) Srinath 60.5, 5. Duke Of Norfolk (6) Syed Imran 60, 6. Perfect King (2) M. Naveen 60, 7. Lovely Micmel (7) Sahanawaz 58, 8. Dr Scully (5) A. Baandal 57.5, 9. Mayweather (3) Arshad Alam 57.5, 10. Mistress Of Spice (11) Rayan Ahmed 57.5, 11. Capitalize (10) Adarsh 57, 12. Kasauli (4) Jagadeesh 57, 13. Sudha (8) R. Pradeep 57 and 14. Intrepid Warrior (1) Santosh Kumar 56.5.

1. JAYADRATHA, 2. WILD WILD ANGELS, 3. MAYWEATHER

Day’s best: SILVER IKON

Double: LET THE LION ROAR — JAYADRATHA

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 3, 4 and 5; (iii): 6, 7 and 8.