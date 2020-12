Silver Flames for Evatina Plate

Pune:

11 December 2020 01:30 IST

Trainer Altaf Hussain’s ward Silver Flames looks better than his four rivals in the Evatina Plate, the feature event of the Mumbai races to be conducted here on Friday (Dec. 11). Rails will be announced one hour before the first race.

1. KEUKENHOF PLATE (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66, 2.00 p.m.: 1. Castilian (4) Akshay 61, 2. Artful (8) Ajinkya 60.5, 3. Revelator (1) Sandesh 60.5, 4. Majestic Warrior (3) Kaviraj 59.5, 5. Palomar (2) Parmar 54, 6. Dazzling Star (7) Peter 52.5, 7. Arc Shine (5) Malam 51.5 and 8. Belenus (6) Neeraj 50.

1. REVELATOR, 2. MAJESTIC WARRIOR, 3. ARTFUL

2. KANTHARA PLATE (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 2.30: 1. Dumas (2) Zervan 60, 2. Alluring Silver (3) Suraj Narredu 59, 3. Dreams (9) T.S. Jodha 57.5, 4. Tasman (11) Shubham 57.5, 5. Power Of Neath (5) S. Joseph 56, 6. Aspiration (8) Neeraj 55, 7. Baku (1) J. Chinoy 54, 8. Multistarrer (7) Sandesh 54, 9. Spanish City (6) C.S. Jodha 54, 10. Gracida (12) S. Amit 52.5, 11. Speculator (10) Nirmal 52.5 and 12. Adonijah (4) Prasad 52.

1. ALLURING SILVER, 2. DREAMS, 3. DUMAS

3. P D BOLTON TROPHY (1,000m), Cl. II, rated 60 to 86, 3.00: 1. Lady Of Luxury (3) Ajinkya 59, 2. Golden Guest (2) C.S. Jodha 56, 3. Headway (4) Sandesh 56, 4. Mystic Bay (1) Trevor 56, 5. Sharareh (6) Parmar 52.5, 6. Impala (5) Kaviraj 49 and 7. Wild Fire (7) Peter 49.

1. MYSTIC BAY, 2. HEADWAY, 3. GOLDEN GUEST

4. GIRL FROM IPANEMA PLATE (Div. II) (1,200m), Maiden, 3-y-o only, 3.30: 1. Anointed (11) T.S. Jodha 56, 2. Chancellor (1) Trevor 56, 3. Posse (10) Zervan 56, 4. Rising Sun (3) Parmar 56, 5. The Bawaji (4) Neeraj 56, 6. Waverunner (8) V. Jodha 56, 7. Bodyline (5) Bhawani 54.5, 8. Curfew (6) Dashrath 54.5, 9. Fairmont (2) Chouhan 54.5, 10. One Wish (7) Sandesh 54.5 and 11. Sparkling Glory (9) Nazil 54.5.

1. CHANCELLOR, 2. ONE WISH, 3. POSSE

5. EVATINA PLATE (1,200m), Cl. I, rated 80 and upward, 4.00: 1. Intense Stylist (1) Kuldeep 63, 2. Gazino (2) Chouhan 59, 3. Silver Flames (4) Trevor 55.5, 4. Frivolous (3) Peter 52 and 5. Excellent Gold (5) Kaviraj 49.

1. SILVER FLAMES, 2. GAZINO

6. GIRL FROM IPANEMA PLATE (Div. I) (1,200m), Maiden, 3-y-o only, 4.30: 1. Birkin Blower (2) Zervan 56, 2. Decaprio (4) Peter 56, 3. Enlightened (10) T.S. Jodha 56, 4. Major General (7) Parmar 56, 5. Market King (8) Sandesh 56, 6. Gold Charm (6) Shailesh Shinde 54.5, 7. Gusty Girl (3) Prasad 54.5, 8. Magical Journey (1) Bhawani 54.5, 9. Right To Privacy (9) Neeraj 54.5, 10. Seasons Greetings (11) Chouhan 54.5 and 11. Zenith (5) Zeeshan 54.5.

1. MARKET KING, 2. SEASONS GREETINGS, 3. BIRKIN BLOWER

7. WILD EAGLE PLATE (1,800m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30, 5.00: 1. Peerless (9) T.S. Jodha 59, 2. Resolute (5) C.S. Jodha 59, 3. Historian (7) Trevor 57.5, 4. Martini (3) Chouhan 57.5, 5. Sehmat (4) A. Gaikwad 57, 6. Genau (10) Neeraj 56, 7. Saddle The Wind (6) A. Prakash 55, 8. Walk The Talk (1) Sandesh 55, 9. Silver Storm (8) Santosh G 53.5, 10. Jack Flash (2) Nazil 51 and 11. Zeemo (11) S. Amit 49.

1. PEERLESS, 2. MARTINI, 3. HISTORIAN

Day’s best: ALLURING SILVER

Double: MYSTIC BAY — MARKET KING