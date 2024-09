Silver Act wins Mir Mushtaq Ali Khan Memorial Cup

Trainer Magan Singh’s grey filly Silver Act, ridden by B. Nikhil, pip Sacred Bond at the wire to win the Mir Mushtaq Ali Khan Memorial Cup, the main event of Monday’s (Sept. 9) races. Magan Singh saddled two more winners on the day.

1. MEDAK PLATE (Div. III): SANGREAL (P. Sai Kumar) 1, Golden Inzio (Ajay K) 2, Hoping Star (Kuldeep Jr.) 3 and Genie (R.S. Jodha) 4. 4-1/4, Neck and 5-1/2. 1m, 15.59s. ₹23 (w), 11, 23 and 10 (p). SHP: 56, THP: 38, SHW: 13 and 69, FP: 168, Q: 217, Tanala: 571. Favourite: Sangreal. Owners: United Racing & Bloodstock Breeders Ltd. & Mr. Sanjay R. Goyani. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

2. RED SURPRISE PLATE: NORMUI (Mukesh Kumar) 1, Ashwa Yashvir (Gaurav) 2, Newfound Glory (Santosh) 3 and Jim (Akshay K) 4. 5, 2 and 6-3/4. 1m, 9.23s. ₹41 (w), 13, 23 and 11 (p). SHP: 52, THP: 39, SHW: 23 and 41, FP: 199, Q: 108, Tanala: 670. Favourite: Newfound Glory. Owner: Mr. Subodh Kumar Ananthula. Trainer: Magan Singh.

3. MEDAK PLATE (Div. II): PLEASANT STAR (Akshay Kumar) 1, Darling’s Boy (P. Sai K) 2, Federer (Ashad Asbar) 3 and Bold Beauty (G. Naresh) 4. Not run: Desert Sultan. 2-1/4, 1/2 and 2. 1m, 15.36s. ₹14 (w), 10, 15 and 19 (p). SHP: 35, THP: 37, SHW: 14 and 24, FP: 58, Q: 49, Tanala: 90. Favourite: Pleasant Star. Owners: M/s. Ashok Ranpise, S.R. Sanas & D.R. Thacker. Trainer: M. Srinivas Reddy.

4. MEDAK PLATE (Div. I): MR. PERFECT (G. Naresh) 1, Indian Temple (Kuldeep Sr.) 2, Nkalanzizi (P. Ajeeth K) 3 and Silver Lining (Shivansh) 4. Not run: Mix The Magic. 6-1/2, 1-1/4, 2-3/4. 1m, 14.98s. ₹44 (w), 17, 17 and 32 (p). SHP: 40, THP: 72, SHW: 29 and 19, FP: 384, Q: 104, Tanala: 1,212. Favourite: Ambitious Star. Owner: Mr. Nirmal Singh. Trainer: Jasbir Singh.

5. MIR MUSHTAQ ALI KHAN MEMORIAL CUP: SILVER ACT (B. Nikhil) 1, Sacred Bond (Vivek G) 2, Proud Mary (Arjun) 3 and Sun Dancer (Shivansh) 4. Head, 2 and 4. 1m, 42.74s. ₹72 (w), 23, 10 and 34 (p). SHP: 25, THP: 49, SHW: 34 and 15, FP: 225, Q: 131, Tanala: 1,622. Favourite: Toffee. Owners: M/s. Hari Sharan Devgan, Nirmal Singh & Rohit Gupta. Trainer: Magan Singh.

6. GREEN HAVEN PLATE: ARTHISHA (B. Nikhil) 1, Protocol (G. Naresh) 2, Star Cruise (Kuldeep Sr.) 3 and Reining Queen (P. Ajeeth K) 4. Not run: Zidane. 2, 2-3/4 and 2-1/4. 1m, 17.36s. ₹23 (w), 13, 62 and 10 (p). SHP: 209, THP: 43, SHW: 11 and 82, FP: 1,379, Q: 411, Tanala: 7,010. Favourite: Arthisha. Owner: Mr. Rohit Gupta rep. Rolli Stud Dairy & Agri. Farm. Trainer: Magan Singh.

Jackpot: 70%: ₹15,237 (22 tkts.) & 30%: 1,752 (82 tkts.).

Mini Jackpot: 3,869 (30 tkts.).

Treble: (i) 193 (187 tkts.), (ii) 3,109 (13 tkts.).