Silver Act for the S.S. Cardmaster Memorial Cup

Hyderabad: The four-year-old grey filly Silver Act, who ended second in her last start, should make amends in the S.S. Cardmaster Memorial Cup, the main event of Monday’s (Oct. 14) races.

<z_sym_square_bullet> MULUGU PLATE (1,600m), 3-y-o and upward, rated up to 25 (Cat. III), 12.55 p.m.: 1. Cape May (7) Shivansh 60, 2. Definite (4) Mukesh 60, 3. London Bell (1) R.S. Jodha 60, 4. Dali’s Champion (6) Surya Prakash 58.5, 5. Cash Register (8) Akshay K 57, 6. Blue Brigade (3) Abhay Singh 55, 7. Politics (5) Md. Ismail 55 and 8. Pair Of Wings (2) Mohit 51.

1. CASH REGISTER, 2. POLITICS, 3. DALI’S CHAMPION

<z_sym_square_bullet> NIZAMABAD PLATE (Div. II) (1,400m), Maiden 3-y-o and upward, rated 20 to 45(Cat. III), 1.25: 1. Great Giver (7) Kuldeep Jr. 60, 2. Eminency (5) Md. Ekram 58, 3. Varaneek Gold (2) Akshay K 57.5, 4. Freedom Touch (3) P. Sai K 57, 5. Talking Stick (4) Ajay K 57, 6. Oskars Officer (1) Abhay Singh 56, 7. Hoping Wind (8) Mohit 55.5, 8. Niloufer The Great (6) P. Ajeeth K 55.5 and 9. Vital Sign (9) B.R. Kumar 55.

1. EMINENCY, 2. VARANEEK GOLD, 3. FREEDOM TOUCH

<z_sym_square_bullet> KINNERASANI CUP (Div. II) (1,200m), 3-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 1.55: 1. Nucleus (6) Mohit 60, 2. Warwick (5) P. Ajeeth K 59.5, 3. Rival (4) P. Sai K 58, 4. Mikimoto (1) Kuldeep Sr. 57, 5. Colt Pistol (7) Abhay Singh 56, 6. Wind Sprite (9) A.A. Vikrant 56, 7. Power Ranger (2) Gaurav 54, 8. Worcester (3) Afroz K 54 and 9. Coming Home (8) B. Nikhil 53.5.

1. MIKIMOTO, 2. WORCESTER, 3. RIVAL

<z_sym_square_bullet> SIKANDER E AZAM PLATE (Div. I) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.30: 1. Sweet Dancer (3) Kuldeep Jr. 60, 2. Top In Class (8) Ajay K 59, 3. Classy Dame (7) R.S. Jodha 57, 4. Doe A Deer (5) A.A. Vikrant 57, 5. Challenger (2) Md. Ekram 56.5, 6. Silver Lining (4) Afroz K 56.5, 7. Pancho (6) Sonu K 55, 8. Swiss Girl (1) B.R. Kumar 53.5 and 9. Desert Sultan (9) P. Sai K 51.

1. SWEET DANCER, 2. CHALLENGER, 3. PANCHO

<z_sym_square_bullet> KINNERASANI CUP (Div. I) (1,200m), 3-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 3.05: 1. Encore (9) R.S. Jodha 60, 2. Sangreal (3) P. Sai K 56.5, 3. Briar Ridge (7) Sonu K 53.5, 4. Happy Soul (6) Surya Prakash 53.5, 5. Winning Attitude (2) B.R. Kumar 53.5, 6. Calistoga (5) Afroz K 51.5, 7. Fara (10) Abhay Singh 51.5, 8. Knotty Senorita (4) Gaurav 51, 9. Hoping Star (1) Kuldeep Jr. 50.5 and 10. Cosmico (8) B. Nikhil 50.

1. HOPING STAR, 2. HAPPY SOUL, 3. FARA

<z_sym_square_bullet> S.S. CARDMASTER MEMORIAL CUP (2,000m), 3-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 3.40: 1. Nightmare (5) Akshay K 60, Alpine Girl (9) Mohit 58.5, 3. Crown Witness (4) Ajay K 57.5, 4. Lady Danger (3) B. Nikhil 57.5, 5. Silver Act (1) Mukesh 55.5, 6. Original Sin (8) P. Ajeeth K 53.5, 7. Notre Dame (2) Afroz K 53, 8. Path Of Peace (6) Kuldeep Jr. 53 and 9. Voice Of A Dream (7) Surya Prakash 51.

1. SILVER ACT, 2. VOICE OF A DREAM, 3. CROWN WITNESS

<z_sym_square_bullet> SIKANDER E AZAM PLATE (Div. II) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 4.15: 1. Inderdhanush (1) P. Ajeeth K 60, 2. Red Snaper (5) Afroz K 59, 3. Sucker Punch (6) Deepak Singh 59, 4. Ambitious Star (3) Md. Ekram 58.5, 5. Fatuma (2) A.A. Vikrant 57.5, 6. Star Medal (4) Gaurav 56.5, 7. Jet Falcon (7) B. Nikhil 55 and 8. Star Cruise (8) Ajay K 54.

1. STAR CRUISE, 2. INDERDHANUSH, 3. SUCKER PUNCH

<z_sym_square_bullet> NIZAMABAD PLATE (Div. I) (1,400m) Maiden, 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 4.50: 1. Torchbearer (6) Akshay K 60, 2. Caraxes (8) Md. Ismail 59.5, 3. Mix The Magic (4) B. Nikhil 56, 4. Brilliant Blue (2) Mukesh 55.5, 5. Hoping King (9) Mohit 55.5, 6. Newfound Glory (3) P. Sai K 54.5, 7. Secret Option (5) Abhay Singh 54.5, 8. N R I Desire (7) Kuldeep Sr. 54 and 9. Sargent (1) Ajay K 53.5.

1. BRILLIANT BLUE, 2. TORCHBEARER, 3. CARAXES

Day’s Best: CASH REGISTER

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5, (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (I) 1, 2 & 3, (ii) 3, 4 & 5, (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.