Silvarius takes the honours in Stayers Trial Stakes

February 03, 2023 08:26 pm | Updated 08:26 pm IST - BENGALURU:

Arjun Mangalorkar-trained Silvarius (S. John up) won the Stayers Trial Stakes, the chief event of the races held here on Friday (Feb 3). The winner is owned by Mr. Joydeep Datta Gupta, Mr. Sanjay Datta Gupta and Mr. Shomenath Roy Chowdhury. Jockey S. John won three races on the day.

1. INDRAVATI PLATE: EMMA (Likith Appu) 1, Activated (L.A. Rozario) 2, War Trail (Sai Kiran) 3 and Altamonte (Vivek) 4. 8-1/4, Nose and 2. 1m, 27.79s. ₹19 (w), 11, 13 and 16 (p), SHP: 32, THP: 55, FP: 61, Q: 31, Trinella: 165, Exacta: 373. Favourite: Emma. Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: Irfan Ghatala.

2. ELLORA CAVES PLATE (Div. II): SEE MY HEELS (Suraj) 1, Akasi (Vivek) 2, Altair (Tousif) 3 and Striking Point (S. Saqlain) 4. 5-3/4, Nk and 2-3/4. 1m, 27.11s. ₹20 (w), 11, 17 and 41 (p), SHP: 56, THP: 117, FP: 120, Q: 69, Trinella: 3,851, Exacta: 10,752. Favourite: See My Heels. Owners: Mr. Daulat Chhabria & Mr. S. Narredu. Trainer: S. Narredu.

3. JOG FALLS PLATE (Div. II): IMPIANA (L.A. Rozario) 1, Klockner (Srinath) 2, Konabos (S. John) 3 and Breeze Bluster (Salman K) 4. 8, 1-3/4 and Shd. 1m, 26.67s. ₹19 (w), 10, 18 and 13 (p), SHP: 49, THP: 50, FP: 110, Q: 70, Trinella: 194, Exacta: 4,215. Favourite: Impiana. Owner: Sarainaga Racing Pvt Ltd. Trainer: S. Attaollahi.

4. COBWEB PLATE: ROMAN SPIRIT (Srinath) 1, Fast Pace (Ajeet K) 2, Rainbow Dreamer (Akshay K) 3 and Greenwich (S. Saqlain) 4. Not run: Spacex. 1-1/4, 3-1/2 and 1-1/2. 1m, 08.04s. ₹55 (w), 12, 11 and 10 (p), SHP: 27, THP: 27, FP: 155, Q: 48, Trinella: 345, Exacta: 502. Favourite: Fast Pace. Owner: Mr. M.A.M Ramswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: S. Dominic.

5. PARFAIT AMOUR TROPHY: SANTORINO (S. John) 1, Triumphant (Suraj) 2, Ripple N Storm (Akshay K) 3 and King Of War (S. Saqlain) 4. 3-1/2, 6-3/4 and 3/4. 1m, 38.30s. ₹16 (w), 10, 19 and 17 (p), SHP: 37, THP: 42, FP: 96, Q: 41, Trinella: 218, Exacta: 385. Favourite: Santorino. Owners: Mr. Santhosh G, Mr. Francis Arun Kumar, Mr. Nirmal Singh and Mr. Mohd. Javeed Ghatala. Trainer: Irfan Ghatala.

6. S.M. RAMAKRISHNA RAO MEMORIAL TROPHY: SMITHSONIAN (Darshan) 1, Queen Spirit (Akshay K) 2, Montelena (L.A. Rozario) 3 and Crown Consort (Suraj) 4. 1, 1 and 1/2. 1m, 13.79s. ₹119 (w), 19, 15 and 17 (p), SHP: 24, THP: 45, FP: 1,191, Q: 340, Trinella: 4,447, Exacta: 4,801. Favourite: Crown Consort. Owner and trainer: Mr. Aravind Ganapathy.

7. STAYERS TRIAL STAKES: SILVARIUS (S. John) 1, Evaldo (Akshay K) 2, Fire Power (Srinath) 3 and Ruling Goddess (Darshan) 4. 3-3/4, 6-1/4 and 5-1/4. 2m, 33.42s. ₹37 (w), 12 and 12 (p), SHP: 39, THP: 29, FP: 107, Q: 33, Trinella: 435, Exacta: 1,177. Favourite: Evaldo. Owners: Mr. Joydeep Datta Gupta, Mr. Sanjay Datta Gupta and Mr. Shomenath Roy Chowdhury. Trainer: Arjun Mangalorkar.

8. JOG FALLS PLATE (Div. I): NIKOLINA (S. John) 1, Aherne (Darshan) 2, Air Display (Vivek) 3 and Mystical Merkabah (Kiran Rai) 4. 1-3/4, 5 and Nose. 1m, 26.25s. ₹24 (w), 13, 29 and 33 (p), SHP: 86, THP: 90, FP: 315, Q: 203, Trinella: 2,096, Exacta: 8,104. Favourite: Nikolina. Owners: Mr. Ronak J. Kimmane, Mr. N.C. Arun, Mr. M.P. Vikram and Mr. Rohan Vijayendra. Trainer: Prasanna Kumar.

9. ELLORA CAVES PLATE (Div. I): CLASSIC CHARM (Darshan) 1, Hope Island (S. John) 2, Speaking Of Stars (Salman K) 3 and Beldona (Sai Kiran) 4. 1-1/2, 3/4 and Shd. 1m, 27.15s. ₹61 (w), 16, 16 and 22 (p), SHP: 41, THP: 58, FP: 206, Q: 111, Trinella: 1,219, Exacta: 4,733. Favourite: Beldona. Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust rep by Mr. A.C. Muthiah. Trainer: S. Ganapathy.

Jacktpot: ₹23,989 (three tkts.); Runner-up: 1,233 (25 tkts.); Treble (i): 101 (42 tkts.); (ii): 1,838 (five tkts.); (iii): 1,056 (17 tkts.).