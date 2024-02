February 09, 2024 12:31 am | Updated 12:31 am IST - CHENNAI

Sierra Dela Plata may score again in the Madras Race Club Equine Hospital Cup (2,000m), the feature event of the races to be held here on Friday (Feb. 9).

1. SIR IVOR HANDICAP (Div. II), (1,200m), 5-y-o & over rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 2.15 p.m.: 1. Preakness (6) Farid Ansari 60, 2. Prince Purple (4) P. Vikram 60, 3. Despacito (1) Hindu Singh 59.5, 4. Glorious Legend (8) Manikandan 59.5, 5. The Rebel (9) P.S. Kaviraj 57.5, 6. Royal Mayfair (3) M. Bhaskar 55.5, 7. Safety (7) Inayat 55.5, 8. Sacre Couer (5) Koshi Kumar 55 and 9. Grand Royal (2) A.S. Peter 50.

1. SAFETY, 2. PREAKNESS, 3. DESPACITO

2. SIR IVOR HANDICAP (Div. I), (1,200m), 5-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 2.45: 1. Zaneta (10) Koshi Kumar 60, 2. Southern Lad (8) Hindu Singh 58.5, 3. Santamarina Star (6) P. Vikram 57.5, 4. Wood Art (4) L.A. Rozario 56.5, 5. Choice (5) Inayat 56, 6. Single Malt (3) K.V. Baskar 56, 7. Dear Lady (9) P.S. Kaviraj 55.5, 8. Dancing Queen (7) A.S. Peter 52.5, 9. Bohemian Star (2) S. Imran 51.5 and 10. Star Of Liberty (1) Farid Ansari 51.5.

1. ZANETA, 2. CHOICE, 3. STAR OF LIBERTY

3. MOTHER’S BOY HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3.15: 1. Multicrown (6) Hindu Singh 60, 2. Glorious King (2) Yash Narredu 58.5, 3. Lady Luck (3) Koshi Kumar 58, 4. King O Star (ex: Voyager) (8) S. Hussain 56.5, 5. Thrill Of Power (1) A.S. Peter 54, 6. Salome (5) F. Norton 52.5, 7. Wisaka (4) P. Vikram 52.5 and 8. Aletta (7) Neeraj 51.

1. GLORIOUS KING, 2. SALOME, 3. MULTICROWN

4. K. SRINIVASAN MEMORIAL TROPHY (1,000m), maiden 3-y-o only (Terms), 3.45: 1. Cavallo Volante (3) C. Brisson 56, 2. Falconbridge (5) Farid Ansari 56, 3. See It Thru (7) P.S. Kaviraj 56, 4. Straordinario (8) Hindu Singh 56, 5. All Stars (1) A.S. Peter 54.5, 6. Battalion’s Pride (6) L.A. Rozario 54.5, 7. This Is Gold (2) Yash Narredu 54.5 and 8. Val D’Aran (4) F. Norton 54.5.

1. THIS IS GOLD, 2. VAL D’ARAN, 3. SEE IT THRU

5. SARDAR K.B. RAMACHANDRARAJ URS MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,200m), 6-y-o & over, rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), (Outstation horses are eligible), 4.15: 1. Golden Marina (1) Neeraj 60, 2. Gods Plan (7) Koshi Kumar 59, 3. Priceless Ruler (8) Farid Ansari 57, 4. Red Sea Star (ex: Mogul) (2) P.S. Kaviraj 56.5, 5. Wind Symbol (4) Inayat 56.5, 6. Emelda (5) S. Kabdhar 55.5, 7. Fun Storm (3) A.S. Peter 53 and 8. Empress Eternal (6) Hindu Singh 50.

1. WIND SYMBOL, 2. GOLDEN MARINA, 3. PRICELESS RULER

6. MADRAS RACE CLUB EQUINE HOSPITAL CUP (2,000m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), (Outstation horses are eligible), 4.45: 1. Sierra Dela Plata (1) Neeraj 60, 2. Golden Warrior (3) Yash Narredu 58 and 3. Grace (2) F. Norton 50.

1. SIERRA DELA PLATA, 2. GRACE

7. SARDAR K.B. RAMACHANDRARAJ URS MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,200m), 6-y-o & over, rated 60 to 85, (40 to 59 eligible), (Outstation horses are eligible), 5.15: 1. Rays Of Sun (7) Koshi Kumar 60, 2. Sonic Dash (4) Yash Narredu 59.5, 3. Race For The Stars (5) Hindu Singh 58, 4. Proposed (8) Neeraj 57.5, 5. Mutant (6) P. Vikram 54, 6. Pirate’s Love (2) P.S. Kaviraj 54, 7. Diamond And Pearls (3) A.S. Peter 53 and 8. Illustrious Ruler (1) Farid Ansari 53.

1. SONIC DASH, 2. RACE FOR THE STARS, 3. MUTANT

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr: 3, 4 & 5.

